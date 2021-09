A legfinomabb hízott libamáj sütése és a pecsenye libamáj sütése serpenyőben

A magyar konyha egyik legínycsiklandóbb, egyben az egyik legdrágább gasztronómiai alapanyaga a hízott libamáj, ami a családi étkezőasztal koronaékszereként szerepel minden különleges rendezvényen. A hízott libamáj sütése kifejezetten ajánlott olyan nagyobb volumenű ünnepek esetében, mint például a karácsony, egy évforduló, vagy egy születésnap, ugyanis ez az élelmiszer nem egy tipikus hétköznapi ebédhez való.

Habár a hízott libamáj sütése a luxusétkezések elengedhetetlen kelléke, nem csak a hízott libamáj sütése során kaphatunk rendkívüli ételeket – ha nem is ugyanolyan krémes, de hasonlóan finom ételek születnek a pecsenye libamáj sütése során is, ami egy jóval olcsóbb, hétköznapibb alapanyag, ráadásul nagyon könnyű vele dolgozni.

Cikkünkben eláruljuk, hogyan történik a hízott libamáj sütése serpenyőben, a libamáj sütése zsírban, illetve hogyan történik a pecsenye libamáj sütése serpenyőben! A libamáj sütése hány fokon ideális, mi a különbség a hízott libamáj sütése és a pecsenye libamáj sütése között? Milyen fűszereket és köretelemeket érdemes használnunk a libamáj sütése során?

A pecsenye és a hízott libamáj sütése

Mindenekelőtt fontos tisztáznunk, hogy mi a különbség a pecsenye libamáj és a hízott libamáj között, ugyanis a hatalmas méretű, zsíros máj nem természetes képződménye az állatnak. A pecsenye libamáj a „sima” libamáj, a szárnyas természetes szűrőszerve, ami egy jóval kisebb és sötétebb – kinézetére a csirkemájhoz vagy kacsamájhoz hasonlatos alapanyag. A pecsenye libamáj fogyasztható frissen kisütve vagy hidegen, zsírban eltéve is. Ez eredendően nem egy gourmet alapanyag, azonban a pecsenye libamáj sütése is nagyszerű magyaros ételek születéséhez vezethet, ha jól kezeljük az alapanyagot.

A pecsenye libamájjal szemben a hízott libamáj gourmet alapanyag, ami a liba mesterséges tömésének, azaz kényszerhízlalásának végeredményeképpen jön létre. A libatömést, népies megnevezésével „duggatást” régen az asszonyok saját maguk végezték, így kerülhetett ünnepnapokon az asztalra egy-egy darab különleges, hízott libamáj, ma azonban már, aki be akarja szerezni ezt a finomságot, egyszerűen hozzájuthat a boltokban – igaz, borsos árakon, de az ízélmény mindenért kárpótol.

Akármelyik alapanyagot vásároljuk azonban, tudnunk kell, hogyan történik a libamáj sütése zsírban, nehogy nyers maradjon, vagy túlsüljön egy ilyen drága és különleges alapanyag. Nézzük, mi a hízott libamáj sütés és a pecsenye libamáj sütés titka!

A libamáj fűszerezése

A libamáj sütése során bánjunk szűkmarkúan a fűszerekkel! A libamáj – mind a hízott libamáj sütése, mind a pecsenye libamáj sütése esetében – önmagában egy ízletes alapanyag, ami az alapvető só-bors-fokhagyma kombináción kívül nem igényel más fűszereket. Használjunk frissen őrölt borsot és friss, zúzott fokhagymát, hogy az ízélményből kihozhassuk a maximumot.

A pecsenye libamáj sütése serpenyőben

A pecsenye libamáj sütése serpenyőben történik, lassú tűzön. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a libamáj sütése zsírban, egész pontosan libazsírban történik, az olajat felejtsük el! Vásároljunk friss pecsenye libamájat, szeleteljük azokat fel, majd ízesítsük egy kevés sóval, borssal. Egy serpenyőben olvasszunk fel bőséges mennyiségű libazsírt, dobjuk bele a megtisztított, zúzott fokhagymát, majd a fűszerezett libamájakat.

A pecsenye libamáj sütése serpenyőben alacsony hőfokon történjen, semmiképp se akarjuk gyorsan lepirítani! Hagyjuk, hagy melegedjen át a libazsír lassan, majd süljön puhára a finom, pecsenye libamáj. A sütés ebben a formában körülbelül 20-30 percet vesz igénybe, de érdemes 20 percnél kóstolnunk.

A pecsenye libamáj tálalása történhet frissen, melegen, valamilyen krumplis körettel, vagy friss, puha kenyérrel – semmiképp se vesztegessük el az ízes, értékes libazsírt, amiben a libamáj sütése történt! Kenjünk meg egy szelet puha kenyeret libazsírral, szeleteljük fel és helyezzük rá a libamájat, sózzuk meg és fogyasszunk hozzá egy kevés hagymát, így igazán ínycsiklandó és egyszerű lakomát dobhatunk össze bármilyen alkalomra.

A hízott libamáj sütése serpenyőben és tepsiben

A hízott libamáj sütése ugyanolyan egyszerű, mint a pecsenye libamáj esetében, azonban ezt az alapanyagot szeletelve, hirtelen sütjük ki. Előkészületként szeleteljük fel a libamájat kb. 2 cm vastagságú szeletekre, vagy bontsuk azt a máj természetes lebenyeire, majd tegyük be a hűtőbe, hogy hideg legyen, amikor elkezdjük sütni. Ízesítésként csak egy kevés sót, borsot használjunk.

A hízott libamáj sütése zsírban történik ez alkalommal is: olvasszunk fel egy kevés, kb. 2 evőkanálnyi libazsírt egy felhevített serpenyőben, majd helyezzük bele a libamáj szeleteket. Süssük őket nagyobb lángon egy percen keresztül, míg szép aranybarnák nem lesznek, majd fordítsuk meg és süssük meg a másik oldalt is ugyanígy. Az így kapott hízott libamáj rendkívül krémes és izgalmas ízélmény lesz. Illik hozzá a krumpli és az édeskés zöldségek – például zöldborsópüré, illetve a káposzta is.

A libamáj sütése hány fokon történik?

Mind a hízott, mind a pecsenye libamáj sütése történhet sütőben is, a fent leírtakhoz hasonlóan egyszerű fűszerezéssel, bő libazsírban. Melegítsük elő a sütőt 180°-ra, majd a felolvasztott zsírba helyezve süssük ki a májakat. A pecsenye libamáj sütése sütőben 30 percen keresztül tart, a hízott libamáj sütése pedig 20 percet vesz igénybe, illetve a zsírból kivéve további 10 percig érdemes pihentetnünk, mielőtt tálaljuk.

Címlapkép: Getty Images