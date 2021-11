Tárkonyos legényfogó leves recept: Így készítsd, hogy igazán ütős legyen!

A magyar gasztronómia nem csak a fűszeres, ízletes sültekről, a gulyásról és a paprikás krumpliról híres – számtalan utánozhatatlan fogással állhatunk elő nap, mint nap, főként a levesek tekintetében, ugyanis nincs is jobb egy laktató, húsban és zöldségekben gazdag levesnél, főleg, ha még friss, puha kenyeret is tálalnak hozzá.

Cikkünkben egy tradicionális magyar leves, a legényfogó leves készítését mutatjuk be: eláruljuk, mi a legényfogó leves eredete, hogyan történik a legényfogó leves készítés, és hogy a legényfogó leves milyen hús felhasználásával a legfinomabb. Gondoltad volna, hogy a legényfogó leves csirkemell és marhahús felhasználásával is készülhet, sőt, akár májat is tehetünk bele?

A legényfogó leves eredete

A legényfogó leves nem más, mint egy magyaros raguleves, amit számtalan módon elkészíthetünk. A magyar hagyományok szerint a legényfogó leves egy olyan étel, amit rendszerint a lányos anyák készítettek a kiszemelt vőlegénynek, hogy az biztosan a család tagjává váljon – nem hiába a mondás, miszerint „a férfi szívéhez a gyomrán át vezet az út”. Nos, hogy a legényfogó leves, mint férjfogó „bájital” mennyire hatásos, arról eltérőek a vélemények, azonban egy valamit biztosan állíthatunk, még pedig azt, hogy a legényfogó leves receptje nem nehéz, és ha jól készítjük, garantáltan repetázni fognak belőle vacsoravendégeink.

Hogyan készül a legényfogó leves?

A legényfogó leves készítés tekintetében ahány ház, annyi szokás, azonban összességében elmondhatjuk, hogy a legényfogó leves egy magyaros raguleves, ízesítésében azonban nem a gulyás-típusú paprikás, hanem a tejszínes, savanykás ízvilágot képviseli – habár nem kötelező alapanyag, a legényfogó leves tárkonnyal fűszerezve igazán ízletes, és a mennyiben szeretjük a savanyú ízeket, a citromlevet sem kell sajnálnunk belőle.

Habár a legényfogó leves legtöbbször csirkemell felhasználásával készül (gyakorlatilag a tárkonyos csirkeragu leveshez hasonlóan), nyugodtan készíthetjük azt marhahúsból (marhanyak, lábszár) vagy akár sertéshúsból – sőt, ezeket kombinálhatjuk vegyesen is. A legényfogó leves nagyon gyakran tartalmaz gombát, illetve a csirkemelles verzióhoz nagyszerűen illik a csirkemáj is – teljesen a szakácsra van bízva a döntés. További variációs lehetőség a legényfogó leves kapcsán, hogy egyesek tejfölös habarást tesznek bele, míg mások egyszerűen főzőtejszínnel krémesítik a levest – neked melyik a szimpatikusabb megoldás?

Legényfogó leves recept

Habár a legényfogó leves receptek számtalan verzióját ismerjük, mi a tárkonyos legényfogó leves recept mellett tesszük le a voksunkat, és azt javasoljuk, próbáljuk ki a vegyes húsos verziót – a végeredmény garantáltan isteni legényfogó leves lesz! Na de nézzük, hogyan történik a legényfogó leves készítése!

A legényfogó leves hozzávalói

500 g csirkemell

300 g marhahús

200 g csiperkegomba

1 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

2 db sárgarépa

1 db karalábé

1 db petrezselyemgyökér

1 csokor petrezselyemzöld

1 kis db zeller

1 db krumpli

2 ek szárított morzsolt tárkonylevél

1 citrom leve

1 kis pohár tejföl

2 ek liszt

50 g vaj

só, bors ízlés szerint

1 kis darab csípős paprika ízlés szerint

víz

A legényfogó leves készítése

Tisztítsuk meg a zöldségeket! A leveszöldségeket (répa, petrezselyemzöld, karalábé, krumpli, zeller) kockázzuk egyforma, falatnyi méretűre. Járjunk el ugyanígy a húsokkal és a gombával is. A hagymát és a fokhagymát aprítsuk finomra, egy kevés sóval ízesítve dinszteljük meg a vajon. A tetszőlegesen kiválasztott húsokat a puhulás sorrendjében adjuk hozzá a hagymához: ez esetben először a marhahúst pirítsuk körbe, majd a csirkét is süssük kifehéredésig, sűrűn kevergetve. Sóval, borssal és erős paprikával ízlés szerint fűszerezzünk. Adjuk hozzá a legényfogó leves húsos alapjához a leveszöldségeket, majd engedjük fel vízzel és főzzük addig, míg a marhahús is meg nem puhult, a megtisztított és felkarikázott gombát pedig akkor adjuk hozzá, amikor a zöldségek már csak félig roppanósak. Amikor kész a legényfogó leves, a lisztből és a tejfölből készítsünk habarást, engedjük fel a legényfogó leves levével, majd ízesítsük a tárkonnyal, a citromlével és a csokor finomra aprított petrezselyemmel. Tálaljuk a levesünket friss kenyérrel! (Amennyiben szeretnénk, a levesbe levesbetét gyanánt főzzünk bele egy kis csipetkét!)

Legényfogó leves mellé mi illik?

A legényfogó leves egy gazdag egytálétel, leves és főétel egyben – éppen ezért önmagában is megállja a helyét az asztalon. Mivel a legényfogó leves gazdag húsokban, nincs szükség utána újabb húsos ételre, azonban nagyszerűen illenek a legényfogó leves mellé a magyaros desszertek, mint a rétes, a palacsinták, a piskótás sütemények és a különböző torták is.

