Mi az a perec és hogy lett a világ egyik legnépszerűbb pékáruja? Így készül a sós perec

Aki nem hallott még róla, joggal teheti fel a kérdést, hogy mi az a perec? Honnan származik a perec nevű, világhírű péksütemény és milyen ízekben fogyasztják Európában és Amerikában? Mi a perec legendája, hogyan készül a perec különleges tésztája? Gondoltad volna, hogy a perecnek még világnapja is van?

Mi az a perec?

A perec a világ egyik legnépszerűbb pékáruja, az egyik legtipikusabb sós sütemény, amit egy pékségbe belépve megláthatunk a polcokon. A perec közkedvelt és olcsó, gyors harapnivalóként nem csak a pékségekben, hanem a bevásárlóközpontokban, munkahelyi vagy iskolai büfékben is kapható, könnyű fogyasztani, mivel nem ken össze semmit. Magyarországon és Európában a perec sós verzióit fogyasztjuk (sós perec, sajtos perec, esetleg magvas perec), Amerikában viszont hódítanak az édes perecek is (cukros perec, csokoládés perec stb.). A perec pékáru mellett a perec apró, snack verziója is elterjedt, ami remek sörkorcsolyaként szolgál bármilyen összejövetelen.

A pereckészítés legendája

A perec készítésének a legendája szerint az első perec véletlenül készült el, egy bajor asszony hibájának köszönhetően. A történet szerint egy pék felesége éppen a pékműhelyt mosta fel lúgos vízzel, amikor a pék körül tevékenykedve véletlenül belelökött egy nyers perecet a lúgos felmosó vízbe. A pék felesége ijedelmében kikapta a perecet a vízből és megkérte férjét, hogy gyorsan süsse ki azt, amíg nem vész kárba a tészta – így jött létre az első perec.

A pereckészítés története a valóságban

Az ókori emberek még nem tudták, mi az a perec, ám a sötét középkorban, körülbelül a 600-as évektől már számos írásos emlék utal arra, hogy Németország, Olaszország és Franciaország térségében is készítették ezt a pékárut, ami a későbbiekben a német pékek céhének a szimbóluma lett. Az első perecet minden valószínűség szerint egy francia szerzetes készítette el, amelynek a formája eredendően imára kulcsolt kezeket szimbolizált.

A perec eredeti neve „pretiola”, azaz „kis jutalom” volt, amit azok a gyerekek kaptak, akik helyesen megtanulták az imákat. A pretiola lassan elterjedt Európában, így eljutott Németországba is, ahol először „bretzel”, majd „pretzel” néven vált népszerűvé. A perec megjelenik a katolikus liturgiában is: Cleves Catherine 1440-ben használt imakönyvében Szent Bertalant perecek vették körül – a perec, mivel három lyuka van, a Szentháromságot is szimbolizálhatta.

A középkori Németországban perecet akasztottak a karácsonyfára, a gyerekek újévkor perecet viseltek a nyakukban, sőt, húsvétkor a szülők apró pereceket rejtettek el, amit aztán a gyerekek megkereshettek – ez lehetett a húsvéti tojásvadászat őse is. A perec a böjti időszakban is gyakran szerepelt a kolostorok és a családok asztalán, hiszen csupán vízből és lisztből készült az egész finomság, nem tartalmaz semmilyen állati eredetű terméket, például tojást vagy tejet (a perec vegánok számára is fogyasztható, amennyiben nem kenik meg tojással a tetejét).

A perec világnapja

A perec világnapja (World Pretzel Day) április 26-án van, amit Amerikában minden évben tartanak – nemhiába, hiszen náluk is az egyik legnépszerűbb pékáruról van szó. A perec az Újvilágban az 1700-as években vált népszerűvé, azonban a legendák szerint már a híres Mayflower utasai magukkal vitték a perec receptjét. Ezen a napon, hogy a világ többi perec-rajongójával együtt ünnepeljünk, süssünk egy kis perecet és fogyasszuk el azt jó ízzel!

A perec változatai a világ körül

A perec lehet a jól ismert pékáru, illetve a ropogtatni való, perec alakú sóspálcika is, amit előszeretettel kínálunk baráti összejövetelek során sörkorcsolyának. Magyarországon leginkább a sós perec és a sajtos perec elterjedt, de találkozhatunk az erdőhorváti pereccel, a kunsági pereccel, az őrségi kerek pereccel és a debreceni füzéres pereccel is. Habár számos recept eltérő módon kezeli a perecek sütését (egyes receptek tejjel, vajjal, tojással vagy éppen olajjal kenik meg a pereceket), a magyar perecek közös vonása, hogy általában sósan fogyasztjuk őket. Míg itthon a sós perecek a népszerűek, Amerikában és Kanadában előszeretettel fogyasztják az édes ízű, cukros, lekváros, csokoládés pereceket is.

Egyszerű sós perec recept

A perec legendájából egyedül az igaz, hogy mielőtt a perecet kisütik, egy ideig tényleg ázik vízben. A perec készítése során lisztből, vízből és élesztőből egy puha tésztát gyúrunk, amit hurkaszerű formára nyújtva a jellegzetes perec-hurokba kötünk. Miután a perec megkelt, a nyers tésztát röviden forrásban lévő, szódabikarbónás vízbe mártjuk: ami ekkor történik, az úgynevezett Maillard-reakció, amikor a perec tésztájában lévő cukrok és aminosavak reakcióba lépnek egymással, így a perec barna színű lesz. Ezután a perec formáját kiigazítjuk, tetszőlegesen megízesítjük, végül kisütjük.

Így, hogy végre tudjuk, mi az a perec és a perec honnan származik, nézzünk egy végtelenül egyszerű, ám annál finomabb házi perec receptet!

A perec hozzávalói

A perec tésztájához:

500 g búza finomliszt

1 csomag instant élesztő

260 ml tej

3 ek napraforgó olaj

2 tk só

1 tk cukor

A sós perec öntethez:

4 ek búza finomliszt

40 ml víz

2 ek só

A perec főzéséhez és sütéséhez:

1,5 ek szódabikarbóna

1 db tojás

A perec elkészítése

Keverjük össze a tejet a sóval, a liszttel, majd a cukorral, végül adjuk hozzá az olajat és az élesztőt is. Dagasszuk addig, amíg homogén tésztát nem kapunk, ezt követően hagyjuk kelni 20 percig. Felezzük a tésztát háromszor kétfelé, hogy 8 egyforma adagot kapjunk, ezeket nyújtsuk ki hosszú hurkákra és formázzunk belőlük pereceket. Egy fazék vízben keverjük el a szódabikarbónát és forraljuk fel, ezt követően röviden, kb. 20 másodpercen keresztül főzzük benne a perecek mindkét oldalát. Tegyük a pereceket tepsibe és pihentessük további 10 percen keresztül. Verjük fel a tojást, kenjük meg vele a perecek tetejét, majd süssük őket 15 percen keresztül, 200°-ra előmelegített sütőben, hőlégkeveréses módban. Ez alatt keverjük el az öntet hozzávalóit, a 12 perc leteltével csurgassuk a perecekre, végül süssük azokat a sós öntettel együtt további 5 percen keresztül.

Címlapkép: Getty Images