Otthon is elkészítheted a magyarok nagy kedvencét: így lesz tökéletes a házi hamburger

A húspogácsa

A hamburger központi hozzávalója a húspogácsa, amiből többfélét is vásárolhatunk a boltokban, de ha kicsit merészebbek vagyunk, akár mi magunk is elkészíthetjük otthon. A legjobb, ha húsz százalék zsírtartalmú marhahúst (lapockát vagy hátszínt) választunk. Ha mi magunk készítjük el, a fűszerezéskor a legfontosabbak a só, a zúzott fokhagyma, a bors, illetve ízlés szerint őrölt kömény, esetleg paprika. Ha borjúhúsból készül a burger, a petrezselyem és a koriander is nagyon jól illik hozzá, ha vadhúst választunk, óvatosabban fűszerezzünk, ezeknek a húsoknak ugyanis erősebb, jellegzetesebb ízük van. A húspogácsák formázásánál ügyelj rá, hogy ne legyenek túl laposak a korongok, sóval pedig csak közvetlen sütés előtt szórd meg, így kerülheted el, hogy kiszáradjon a hús. Jó, ha sütés előtt néhány órára hűtőbe teszed a korongokat, hogy összeérjenek az ízek.

A zsemle

Itt már csak a sütés-főzésben gyakorlottabbnak ajánljuk, hogy próbálják házilag elkészíteni a hamburgerzsemléjüket. Szerencsére a boltokban a bucikat illetően is elég széles a választék, könnyű az ízlésünknek megfelelőt választani. A kettévágott zsemle közé került öntetek hamar átáztatják a zsemlét, ami ront az élvezeti értékéből, ezért tanácsoljuk, hogy mielőtt összeállítanád a hamburgered, pirítsd meg az elfelezett bucit.

A feltétek

Igaz ugyan, hogy a hamburger legfontosabb hozzávalója a hamburgerhús, az étel igazi karakterét talán mégis az adja meg, hogy mit társítunk a húshoz. A leggyakoribb feltétek a sajt, a majonéz, a ketchup, a mustár, és különböző salátakeverékek. Ha valami különlegesebb ízkombinációra vágysz, ajánljuk a hagymalekvárt vagy hagymacsipszet, sajtok tekintetében pedig a bivalymozzarella selymes, lány íze kellően kihangsúlyozza a hús fűszerezését. Ha salátáról van szó, az elterjedtebb jégsaláta helyett inkább a rukkolát ajánljuk, annak jellegzetes íze miatt, ami egy új ízfoltot visz az ételbe.

Bacon

Ha egy tényleg ellenálhatatlan hamburgerrel szeretnéd megörvendeztetni magad és barátaid, eláruljuk a mi szupertippünket. A hamburger akkor lesz igazán mennyei, ha bacont teszel a húspogácsára. A magas hústartalmú bacont először pirítsd meg egy serpenyőben, majd helyezd a húspogácsára. A bacon kellemesen sós, ropogós ízéhez tökéletesen passzol a marhahúspogácsa és bármilyen pikáns, enyhén édeskés fűszerezésű szósz, véli Kovács Péter, baconszakértő, a Gierlinger termékeket is gyártó Tamás-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

Még egy utolsó simítás

Végezetül egy kis kézügyességre is szükségünk lesz a hamburger összeállításakor, a különböző rétegek ugyanis hajlamosak elcsúszni egymáson. Az alsó bucira legelőször a szószt kend, csak aztán jöjjön rá a hús, arra a bacon, a sajt és a különböző feltétek. A sort ismét a szósszal zárt, ami segít, hogy a hús és a többi hozzávaló ne mozduljon el a bucik közül. Persze önmagában ennyi még kevés: az elkészült hamburger közepére tűzz egy hosszú hamburgerpálcát, hogy a hamburger rétegei biztosan ne csússzanak el egymáson.

Címlapkép: Getty Images