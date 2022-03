Ennyi minden készülhet zöldparadicsomból: zöld paradicsom savanyúság és zöldparadicsom lekvár

A magyar háztáji kertek egyik legnagyobb kincse az érett, lédús, édes paradicsom, amivel egyetlen bolti verzió sem tudja felvenni a versenyt. A jól gondozott paradicsompalánta egész nyáron ellátja a családot gyümölccsel, azonban amikor lemegy a paradicsomszezon, a gyümölcsök már nem tudnak beérni rendesen. Mit csináljunk a megmaradt zöld paradicsommal, milyen zöld paradicsom recept alapján dolgozzuk fel, hogy egy grammnyi paradicsom se vesszen kárba?

Zöldparadicsom – semmi esetre se dobjuk ki!

Habár a paradicsomnak van egy nemesített fajtája, ami éretten is zöld, ez a növény hazánkban nem elterjedt, így a különféle zöldparadicsom receptek alatt általában a zölden maradt, be nem érett paradicsomokat értjük. Magyarországon nagy hagyománya van a zöld paradicsom feldolgozásának: sokan nem is tudják, mennyi minden készíthető a hoppon maradt gyümölcsökből!

A zöldparadicsom télire tartósítószer nélkül és tartósítószerrel is egyszerűen elrakható: készülhet belőlük ecetes, vagy fermentált zöldparadicsom savanyúság, zöldparadicsom lekvár (az édes ízekért a zöldparadicsom lekvár almával egyszerűen kombinálható), illetve a zöldparadicsom csatni télire remek megoldás, akár élénk fűszerekkel felturbózva is. A sült zöld paradicsom is egy alternatíva olívaolajban elrakva, zöldfűszerekkel, illetve készíthető még izgalmas alapanyagunkból zöldparadicsom saláta télire, befőttes üvegben elrakva. A zöldparadicsom hagymával télire nagyszerűen eltartható, az ízek remekül kiegészítik egymást egy kis tartós saláta formájában.

Mérgező a zöld paradicsom?

Igen, de csak akkor árt nekünk, ha nagy mennyiségben fogyasztjuk. A zöld paradicsom szolanin és tomanin nevű alkaloidokat tartalmaz: ezek az anyagok védik a még éretlen terméseket a kártevőktől azzal, hogy a zöld paradicsom keserűvé és mérgezővé válik tőlük. Ezek az anyagok a paradicsom érése során egyszerűen eltűnnek a gyümölcsökből, azonban a zöldparadicsomokban megmaradnak. Ne aggódjunk, azért egy pár kanál zöldparadicsom lekvár, csatni, vagy egy kis zöld paradicsom savanyúság nem fog ártani nekünk, nyugodtan fogyasszunk belőlük néhány falatot az ebéd mellé.

Nézzük, milyen népszerű zöld paradicsom receptek vannak, hogyan használjuk fel és hogyan tartósítsuk a zöldparadicsomot télire. Édesen vagy sósan szereted? Mindkét opcióra kínálunk megoldást!

Zöld paradicsom savanyúság

A zöldparadicsom tartósítása kapcsán az egyik legelterjedtebb alternatíva a zöldparadicsom savanyúság. Itt is, mint minden zöld paradicsom recept esetén, ügyeljünk arra, hogy sérült, romlásnak indult darabok ne kerüljenek az üvegbe, illetve lehetőség szerint válasszunk hasonló méretű darabokat, hogy a zöld paradicsom savanyúság egyszerre készüljön el.

A zöldparadicsom savanyúság hozzávalói

1 kg zöldparadicsom

0,5 l víz

30 g só

0,5 dl ecet (20%-os)

2-3 db babérlevél

1 tk szemes bors

1 ek mustármag

ízlés szerint 1 db csípős paprika

1 késhegynyi nátrium benzoát (kb. 1 g)

A zöldparadicsom savanyúság készítése

Válogassuk ki és mossuk meg a paradicsomokat, majd tegyük őket egy csírátlanított, nagyobb méretű befőttes üvegbe. A vizet forraljuk kb. 20-30 percig a fűszerekkel és a sóval, majd adjuk hozzá az ecetet és a nátrium benzoátot. Miután az ecetes lé teljesen kihűlt, adjuk a zöldparadicsomhoz, majd zárjuk le légmentesen az üvegeket és mehet is a zöld paradicsom savanyúság a kamra polcára!

2. Zöldparadicsom hagymával télire (zöldparadicsom saláta télire)

A csalamádéhoz hasonló ecetes salátát zöldparadicsom használatával is készíthetünk. A zöldparadicsom hagymával nagyon finom, azonban ízlés szerint nyugodtan keverjük uborkával, káposztával, paprikával és bármilyen más zöldséggel.

A zöldparadicsom saláta hozzávalói

1 kg zöld paradicsom

1 l víz

1 dl ecet (20%-os)

1 ek só

5 fej vöröshagyma

1 tk köménymag

1 tk őrölt koriandermag

1 tk mustármag

1 mk őrölt feketebors

1 késhegynyi nátrium benzoát

A hagymás zöldparadicsom saláta készítése

A zöldparadicsomot, a hagymát (és ízlés szerint más zöldségeket, például csípős paprikát) tisztítsuk meg, majd szeleteljük egyformán kis darabokra. Keverjük őket be a fűszerekkel és hagyjuk állni, míg az ecetes felöntőlé elkészül. Forrázzuk föl és hűtsük vissza a vizet, oldjuk fel benne a sót és a tartósítószert, illetve keverjük össze az ecettel. Töltsük a zöldségeket az üvegekbe, nyomjuk őket össze jó szorosra, majd öntsük fel az ecetes lével. Zárjuk le légmentesen és mehetnek a polcra!

3. Zöldparadicsom lekvár (almával is kombinálható)

Lehet, hogy a többség még nem kóstolta, ám a zöld paradicsom savanyúságok mellett a zöld paradicsom lekvár is elterjedt útja a megmaradt paradicsomok feldolgozására. Elkészíthetjük önmagában, vagy nyugodtan kombinálhatjuk almával, fele-fele arányban – a cukrot a zöldség/gyümölcs együttes arányához igazítsuk.

A zöldparadicsom lekvár hozzávalói

1 kg zöldparadicsom

1 db alma (ízlés szerint)

400 g kristálycukor

1 citrom héja és leve

1 csipet só

1 mk őrölt fahéj

1 csipet őrölt szegfűszeg

A zöldparadicsom lekvár készítése

Tisztítsuk meg, csumázzuk ki (ízlés szerint blansírozzuk, majd hámozzuk meg őket), majd aprítsuk fel a hozzávalókat, Tegyük őket egy fazékba, majd adjuk hozzájuk a cukrot, a sót, a citromlevet és a reszelt citromhéjat, illetve a fűszereket. Főzzük őket puhára, majd botmixerrel dolgozzuk őket simára. Sűrű kevergetés mellett főzzük a keveréket addig, míg sűrű, zselés állagú nem lesz (kb. 1-1,5 óra). Amikor készen vagyunk, adagoljuk a lekvárunkat csírátlanított üvegekbe, zárjuk le légmentesen, állítsuk fejtetőre, majd tegyük száraz dunsztba kihűlni.

Zöldparadicsom csatni télire

A csatni se nem lekvár, se nem savanyúság, egy egészen izgalmas édes, sós és egyben fűszeres keveréke ezeknek az élelmiszereknek. A zöldparadicsom csatni nagyszerű kísérője különféle húsoknak, sajtoknak, de önmagában is elfogyaszthatjuk azt, pirítósra kenve. Nézzük, hogyan készül a zöldparadicsom csatni télire!

A zöld paradicsom csatni hozzávalói

400 g zöld paradicsom

400 g kristálycukor

1 db padlizsán

2 fej vöröshagyma

1 db kaliforniai paprika

5 dl almaecet

1 tk só

1 tk szerecsendió

1 csipet római kömény

1 csipet őrölt szegfűszeg

1 csipet őrölt fahéj

A zöldparadicsom csatni készítése

Tisztítsuk meg és aprítsuk egyforma méretűre a zöldségeket, majd adjuk hozzájuk a cukrot, a sót, az ecetet és a fűszereket. Főzzük sűrűn kevergetve, fedő nélkül addig, míg a zöldségek teljesen össze nem esnek és a cukros lé be nem sűrűsödik. Ízlés szerint botmixerrel simára is dolgozhatjuk. Adagoljuk csírátlanított befőttes üvegekbe, zárjuk le légmentesen, majd hűtsük ki száraz dunsztban.

