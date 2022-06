Ez lehetne a magyarok szuperfoodja: alig esszük, pedig most a legolcsóbb a piacon

Mielőtt rátérnénk arra, miért is érdemes, míg szezonja van, minél gyakrabban cukorborsót vagy zöldborsót fogyasztani, kezdjük a tényekkel! Például azzal, hogy hazánk igazi zöldborsó-nagyhatalomnak számít: a 2021-es adatok szerint ugyanis az Európai Unió első három zöldborsótermelője Franciaország, Spanyolország és Magyarország volt. Az elmúlt években ugyan csökkent Magyarországon a vetésterülete. 18 ezer hektáron 90 ezer tonna zöldborsót termeltek 2020-ban, míg 2019-ben még 91,4 ezer tonnát – idézte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Szakértők szerint ráadásul az idén a zöldborsó vetésterülete, annak ellenére, hogy az egyik legkedveltebb zöldségfélénk, tovább zsugorodott.

Az EU27 belső piacán a legnagyobb zöldborsókonzerv-exportőr 34,1 ezer tonnával Magyarország, a legnagyobb zöldborsókonzerv-importőr pedig Németország volt ugyanekkor, az utóbbi 24,7 ezer tonnát vitetett be. Ugyancsak a KSH adatai szerint Magyarországon a friss és feldolgozott (fagyasztott és konzerv) zöldborsó külkereskedelmi egyenlege pozitív. A zöldborsókonzerv kivitele az egy évvel korábbihoz képest 19 százalékkal, 47,9 ezer tonnára csökkent 2021-ben. A legfontosabb felvevőpiac Oroszország volt, emellett Németországba, Olaszországba, Litvániába és Romániába is szállítottak zöldborsót – írta a Világgazdaság.

Nem áll jól a borsó Magyarországon

Ahogy az Agrárszektor megírta, a zöldborsó esetében érzékelhetők olyan negatív jelenségek, melyek miatt az ágazat működőképessége is veszélybe kerülhet. A termelés jövedelmezősége ugyanis az utóbbi években - elsősorban klimatikus okokból - jelentősen romlott, jóllehet stratégiai jelentőségű szakágazatról, illetve termékről van szó: a zöldség-gyümölcs feldolgozóipar kibocsátásnak mintegy 2/3-át a hűtő- és konzervipar szakágazata adja, e szakágazat kibocsátásának, illetve alapanyag-felvásárlásának 70-80%-át pedig a csemegekukorica és zöldborsó teszi ki. Azért is jelentene komoly problémát az, ha megszűnne vagy éppen jelentősen visszaesne a zöldborsó ágazat, mert a jelenlegi 18 ezer hektár körüli zöldborsós terület eltűnése mellett magával ránt 10-15 ezer hektár ráépülő másodvetésű csemegekukoricát is.

Bár a zöldborsót mindenki ismeri, sőt, viszonylag sokan is termesztik kiskertekben, mégsem kap elég nagy hangsúlyt, és ez az éttermek részéről is igaz. Ugyanis a vendéglátóhelyek ma még (vagy már) nem igazán használják ki a hüvelyesekben rejlő gasztronómiai lehetőségeket, amit jól bizonyít, hogy kínálatukban alig szerepel hüvelyes zöldségből készült étel. Egy érdekes tanulmány is készült, ami ugyancsak a hüvelyesek népszerűtlenségét mutatja: a Bonduelle 50 magyarországi vendéglátóhely ételkínálatának elemzésével és több mint 1000 fő bevonásával készített reprezentatív felmérést. Az éttermek többsége, mintegy 84 százaléka ugyan kínál hüvelyeseket is tartalmazó ételeket, de az összes vendéglátóhely teljes kínálatát vizsgálva az ételek mindössze 4 százalékában volt hüvelyes. A választék elsősorban a hagyományos magyar fogásokra, egyebek között a bablevesre, a babgulyásra, a rizibizire korlátozódik.

Most a nyári szezonban a legolcsóbb

Az AKI adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a zöldborsó kilónkénti átlagos termelői ára 950 forint volt 2021-ben, ami 13 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A zöldborsó az idén a 19. héten jelent meg a kínálatban, kilogrammonként 2400 forintos áron, jelenleg, 2022. június közepén a Nagybanin már jóval olcsóbb:

Zöldborsó: 750-800 FT / kg

Szárított szárazborsó (sárga): 240 – 280 FT / kg

Szárazborsó (zöld): 300-360 FT / kg

Jobban megéri frissen, a piacról beszerezni, mint fagyasztva megvenni

Ha az árakat nézzük, így szezonban tényleg jobban megéri, ha friss magyar zöldborsót veszünk a piacon, és abból készítünk főzeléket vagy zöldborsóragut. Egyrészt finomabb és egészségesebb is a friss és zsenge zöldségféle, másrészt fagyasztva most jellemzően drágábban juthatunk hozzá:

Bonduelle fagyasztott zsenge zöldborsó: 1 499Ft / 1kg

Iglo gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó: 1 479 Ft / 1 kg

Tellér Zöldborsó: 840 Ft / 1 kg

Hazai zsenge zöldborsó 1029 Ft / 1 kg

S-Budget gyorsfagyasztott zöldborsó: 799 Ft / 1 kg

Miért érdemes egyáltalán zöldborsót fogyasztani?

Ázsiai régészeti ásatások tanúsága szerint a borsót már időszámításunk előtt több ezer évvel ismerték. Az érett borsót leszedték majd megszárították. A friss borsót csak jóval később, valószínűleg a középkor folyamán kezdték fogyasztani.

Az egyik legkiválóbb tápláló hüvelyesünk, amely antioxidáns, C-, K és B komplex vitamint, ezen kívül még ásványi anyagokat, mint cink, vasat, kalciumot és mangánt is tartalmaz. Kiváló fehérjeforrás, rostban gazdag. Az esszenciális zsírsavak (omega3) miatt ideális élelmiszer az agy és szív- és érrendszeri betegségekre és a koleszterin csökkentésére a szervezetben.

A dietetikusok szerint ráadásul a zöldborsó még fogyókúra alatt is fogyasztható.

Más a cukorborsó mint a zöldborsó?

A cukorborsó jóval zsengébb, így finomabb is, és nem csak amiatt, mert fiatalabban szedik le. Botanikailag egyébként ugyanabba a fajba (Pisum sativum) tartozik, mint a közönséges zöldborsó, de az a jellegzetessége, hogy nemcsak a zöld magjai, hanem a hüvely fala is fogyasztható. A velőborsó jellemzően kevésbé ízletes, többnyire nagyobb is, mint a cukorborsó.

A borsó következő válfajai ismeretesek:

Kifejtőborsó: (Rajnai törpe, Debreceni világoszöld és Debreceni sötétzöld fajták) legkorábban érő fajta, jól bírja a fagyos tavaszi időjárást, februárban, márciusban már vethető. A száraz magja gömbölyű.

(Rajnai törpe, Debreceni világoszöld és Debreceni sötétzöld fajták) legkorábban érő fajta, jól bírja a fagyos tavaszi időjárást, februárban, márciusban már vethető. A száraz magja gömbölyű. Velőborsó: kiváló fajtákat sikerült kitenyészteni. Hüvelye viszont nem fogyasztható.

kiváló fajtákat sikerült kitenyészteni. Hüvelye viszont nem fogyasztható. Cukorborsó: ez az a borsóféle, melyet hüvelyestől is főzhetünk, vagyis nem kell pucolni. A főzésre való előkészítése a két végének levágásából áll, és hüvelyestől lehet felhasználni.

ez az a borsóféle, melyet hüvelyestől is főzhetünk, vagyis nem kell pucolni. A főzésre való előkészítése a két végének levágásából áll, és hüvelyestől lehet felhasználni. Étkezési szárazborsó: azok a kifejtőborsók alkalmasak erre, amelyek könnyen hántolhatók.

A borsó a konzervipar kedvelt alapanyaga is. A mezőgazdasági termőterületeken az érett borsót szedik. Ha megszárítják, akkor hozzák forgalomba sárgaborsóként – de erről korábban itt írt a HelloVidék.

A háztáji kiskertekben is most érik

A zöldborsót jellemzően április-májusban kell végleges helyére vetni – de gondolkodhatunk másodvetésben is. Kedveli a napsütést, az enyhe szél sem árt neki. Jól tűri a szárazságot, de a túl sok nedvességet nem kedveli! A túlzott locsolás vagy az alkalmankénti sok eső hatására nem csak a termésünk veszhet oda, hanem a növény is tönkremegy. A borsó egyébként leginkább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat szereti. 18 °C fölött a magok gyorsan kicsíráznak, ha hűvösebb az idő, a csírázás tovább tart. A magoncokat kb. 5 cm távolságra egyeljük. Földjét ne hagyjuk kiszáradni. Frissen májustól júliusig, majd októberben és novemberben szedhető.

A zöldborsó töveink egy méter magasra is megnőhetnek, így futónövényként az erkélyt vagy a teraszt is megvédik a kíváncsi tekintetek elől. Falak, korlátok befuttatására is alkalmas. Plusz egy jó tulajdonsága, ami miatt érdemes termeszteni, hogy a gyökerén élő baktériumok közreműködésével gyűjti a nitrogént, emiatt a másodveteményeknek nitrogénben gazdag táptalajt hagy maga után.

A zöldborsó egész évben, viszonylag olcsóbb árfekvésben beszerezhető. Sokszínű felhasználása lehetővé teszi, hogy ízletes levesek, főzelékek, raguk készüljenek belőle, vagy különféle gabonákkal társítsuk. Sőt, még szendvicskrémként vagy burgonyapüré helyett is, mint zöldborsópüré is megállja a helyét. Kiváló növényi fehérjeforrás, vegán táplálékkiegészítők is készülnek borsófehérjéből. A levestől kezdve a szendvicskrémen át – mellyel kiváltható a messziről utaztatott avokádóból készült krém – a pörköltig számtalan formában és ételben felhasználható. Grillezve, párolva is remek alapanyag, de egy mentás zöldborsókrémlevest sem fogtok visszautasítani, ebben egészen biztosak vagyunk.

Végezetül egy recept: mentás zöldborsóleves kecskesajttal

70 dkg zöldborsó

1 fej vöröshagyma

5 dkg póréhagyma

1 db burgonya

5–7 db mentalevél

só, bors, szerecsendió

15 dkg kecskesajt

A felszeletelt hagymákat az olajon kissé pároljuk meg, adjuk hozzá a kockára vágott burgonyát, majd a zöldborsót, öntsük föl annyi vízzel (vagy zöldségalaplével), hogy épp ellepje, majd sózzuk, borsozzuk, és 15–20 perc alatt főzzük puhára. Ha kész, szórjuk bele a mentaleveleket, majd turmixoljuk össze a levest. Ha túl sűrű lett, vízzel hígítsuk. Ízlés szerint frissen durvára őrölt borssal (esetleg szerecsendióval, fokhagymával, maréknyi petrezselyemzölddel) fűszerezzük. Kész is van! A tálaláshoz használjunk egy kis kecskesajtot, amely erőteljes ízével remekül harmonizál a borsólevessel.

A fehérjedús borsó a hűsítő mentával a nyári melegben hidegen is remek fogás, ősztől tavaszig pedig melegen fogyasztva véd a megfázások ellen.

Recept: Föld Napja Alapítvány – Húsmentes Hétfő kampány / Forrás:Greendex

Címlapkép: Getty Images