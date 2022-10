Őszi receptek csavarral: ki nem találod, mi varázsolja ínyenc fogássá ezeket az ételeket

HelloVidék 2022.10.19. 18:01 Megosztom

Lehet szomorkodni amiatt, hogy véget ért a nyár, a tengerparti üdülések időszaka, de szerintünk az őszt is ezernyi ok miatt lehet szeretni. Például a szezonális zöldségek és gyümölcsök apropóján, amikből isteni ételeket lehet készíteni. A következőkben olyan recepteket ajánlunk, melyek között az is talál magának valót, aki eddig alig merészkedett a tűzhely közelébe. Bár az alábbi ételek között találni levest, salátát és főételt is, az közös bennük, hogy a bacontől válnak ínycsiklandó fogássá. Hogy mi is a jó bacon ismérve, vagyis mitől lesz az ételünk díjnyertes, arról Kovács Péter, baconszakértő, a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója árul el néhány érdekességet.

Az alaprecepteken túl Sok jól ismert magyar étel (például a bableves vagy a töltött káposzta) igazi pikantériáját az adhatja meg, ha baconnel készítjük, most azonban ennél különlegesebb receptekkel készültünk. Kezdjük az első fogással, a levessel, abból is egy selymesen lágy, őszies fajtával, a krumplilevessel. Krumplileves Készítsünk rántást vajból és lisztből. Ha már aranybarnára pirult a liszt, adjunk hozzá bő egy liter vizet és folyamatosan kevergessük néhány percig. Ezután tegyünk hozzá öt meghámozott és apró kockákra szeletelt krumplit, amit követhetnek a fűszerek: egy gerezd zúzott fokhagyma, só, bors, snidling, petrezselyemzöld. Ha még selymesebb ízre vágyunk, adjunk hozzá néhány kanál tejfölt, na és ne feledkezzünk meg a leves lelkéről, a porított, kockázott baconről sem. Közepes lángon félóra alatt kész is az isteni krumplileves, melynek édes burgonyás változata is létezik, ekkor a snidling helyett inkább egy csipet gyömbért és rozmaringot ajánlunk, tejföl helyett pedig egy-két kanálnyi mézet. Tálaláskor szórd meg valamilyen sós sajttal, például parmezánnal A recept egyszerű, a végeredmény valódi mesterfogás Ki ne szeretné a könnyű recepteket, amikről mindenki azt hiszi, hogy kemény munka végeredménye? Jöjjön most a kedvenc ilyen ételünk. Először is pirítsuk meg a kockázott bacont, majd helyezzük egy konyhai papírtörlőre. Karamellizáljuk meg a hagymát egy serpenyőben, hintsük meg sóval, borssal. A karamellizálás sajnos viszonylag hosszú, körülbelül félórás folyamat, mely után apróra szelelt almát kell a hagymára tenni majd addig főzzük, míg a gyümölcs teljesen meg nem puhul. Közben adjunk hozzá egy kevés almaecetet és fahéjat is. Addig kavargassuk a főzőlapon, míg a massza leve el nem fő, ekkor tegyük át egy tálba és keverjük össze a baconnel és tíz dekányi reszelt sajttal. Most már foglalkozhatunk az étel másik főszereplőjével (figyelem, itt jön a „csalás”): a boltban készen kapható leveles tésztával. Nyújtsuk ki a lapokat, vágjuk négyzetalakú formákra, amiknek a közepébe tegyünk egy kanalat a töltelékből. Hajtsuk ketté a négyzeteket. Az így létrejött háromszögek szélét a kezünkkel nyomkodjuk össze, a tetejét kenjük megtojással, majd szórjunk rá még egy kis sajtot. Húsz-huszonöt perc sütési idő elég neki. Ha egészséges finomságra vágysz Kovács Péter, a Gierlinger baconszakértője természetesen egészséges őszi étellel is készült, ráadásul egy különleges salátával. Először is pároljunk meg és aprítsunk fel egy sütőtököt, majd pirítsuk meg a bacont egy serpenyőben. A bacont félretesszük és a belőle kisült zsíron (ha szükséges, adj hozzá még egy kis olajat) pirítsunk meg két vékony szelet teljes kiőrlésű kenyeret is, melyet a sütés után felkockázunk. A saláta alapja bármilyen, boltban kapható salátamix lehet, amiben ha nincs rukkola, ajánljuk, hogy tegyél bele. Ehhez a salátakeverékhez adjuk hozzá a pirított bacont és kenyérkockákat, valamint a korábban már megpárolt és apróra vágott sütőtököt és egy meghámozott, szintén kockára vágott almát. Ízlés szerint szórjuk meg (pirított) mandulával vagy mogyoróval. A dresszinghez keverjünk ki két kanál mustárt két kanál mézzel, adjunk hozzá pár csepp olivaolajat és almaecetet. Ha ezzel is összekevertük, végezetül szórjuk meg sajttal és már kész is az egészséges őszi finomság. Az örök kedvenc őszi változata: pizza máshogy Egyik kedvenc ételünknek, a pizzának is elkészíthetjük az „ősziesített” változatát. A feltét alapja a karamellizált hagyma. Miközben a serpenyőben karamellizáljuk a hagymát, adjunk hozzá egy kanál mézet, apróra kockázott sütőtököt, szórjuk meg kakukkfűvel és egy kevés fahéjjal. A bacont nem kell külön megpirítani, a húsnak bőven elég, ha a sütőben, a pizzával együtt sül meg. A nyers tésztára először a fűszeres paradicsomszósz kerüljön, erre jöhet a sajt, majd a hagymás szósz. Végezetül jöhet a hús, vagyis a bacon. (Ha húsimádó vagy, nyugodtan adj hozzá szalámit vagy vékonyra szeletelt kolbászt.) Pofonegyszerű, mégis nagyon finom A következő receptünket azok is meg tudják csinálni, akik még életükben nem főztek. Olajjal kenjünk ki egy jénai tálat, majd tegyünk bele előre meghámozott és felszeletelt almát, sütőtököt és lilahagymát. Miután összekevertük őket, szórjuk meg sóval, borssal, zsályával és kakukkfűvel. Előmelegített sütőben húsz-harminc perc alatt kész van. Az utolsó tíz percben ne felejtsük el hozzáadni a legfontosabb hozzávalót: a felkockázott bacont. Ha még egy kis ízt szeretnénk belevinni az ételbe, tálalás előtt vékonyan csurgathatunk rá egy kevés mézet. Bacon a lelke mindennek Ahogy említettük, a fent tárgyalt receptek mindegyike a bacon miatt válik igazán különlegessé. „Ennél a húsnál is nagyon igaz, hogy minél magasabb a termék hústartalma, annál minőségibb termékről van szó” - mondta Kovács Péter, a Gierlinger termékeket is gyártó Tamási-Hús Kft. kereskedelemi igazgatója. A prémium baconöket leginkább bükkfán füstölik és sóval tartósítják, nem tartalmaznak mesterséges térfogatnövelő-szereket vagy színezéket, ahogy cukrot sem. A több évtizedes tapasztalattal rendelkező Tamási-Hús Kft. termékei nemcsak azért képviselik a legmagasabb szintű minőséget, mert a legmodernebb gépekkel és eljárásokkal készítik termékeiket, hanem azért is, mert kizárólag minősített magyar és EU-s beszállítókkal dolgoznak együtt, ráadásul még környezettudatosak is: baconjeik csomagolása innovációs díjat kapott, mivel úgy alakították ki őket, hogy a lehető legjobban visszaszorítsák az élelmiszerpazarlást. Címlapkép: Getty Images LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 7,78 százalékos THM-el, és havi 121 083 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,4% a THM; az MKB Banknál 8,59%; a CIB Banknál 8,63%, a Takarékbanknál Banknál pedig 8,77%; míg az Erste Banknál 9,41%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!