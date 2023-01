Szuper tippek és receptek pazarlás ellen: így hasznosítsd újra a szilveszteri, újévi maradékot

A pazarlás, vagyis a feleslegesen kidobott élelmiszerek mennyisége 2019-re 31,9 kg-ra mérséklődött, a legfrissebb adat pedig 25,2 kg. A KSH mérése szerint a legtöbb pénzt a magyarok élelmiszerre és alkoholos italokra költik, évente átlagosan a keresetünk több mint 17%-a csak erre megy el. Az év végi ünnepek előtt a magyar családok több tízezer forintot hagynak a boltokban, az újév utáni ételpazarlás pedig átlagosan 20-30%-kal nő. Ez nagyon sok kidobott ételt jelent, de ügyesen átgondolva ezeket akár újra is hasznosíthatjuk. Ehhez mutatunk recepteket és tippeket.

2016 és 2021 között 24%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás a háztartásokban – derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) harmadik alkalommal elvégzett hulladékfelmérése során. A mintegy 300 háztartás részvételével lezajlott mérés eredményei szerint fejenként 25,2 kg élelmiszert dobunk feleslegesen a szemétbe évente, a leggyakrabban elpazarolt élelmiszerek toplistáját pedig továbbra is az ételmaradékok vezetik.

A Nébih Maradék nélkül programja 2016 óta követi nyomon a magyar lakosság élelmiszerpazarlását. A kutatók eddig 3 alkalommal, 2016-ban, 2019-ben és 2021-ben mérték meg EU-s módszertan alapján a szilárd és folyékony halmazállapotú élelmiszerhulladékokat a háztartásokban.

Az első, 2016-os adatok szerint a magyarok fejenként évi 65,5 kg élelmiszerhulladékot „termeltek” évente, amelynek mintegy fele, 33,1 kg volt a tényleges pazarlás. A pazarlás, vagyis a feleslegesen kidobott élelmiszerek mennyisége 2019-re 31,9 kg-ra mérséklődött, a legfrissebb adat pedig 25,2 kg.

Mentsük meg a maradékot!

A KSH adatai szerint a legtöbb pénzt a magyarok élelmiszerre és alkoholos italokra költik, évente átlagosan a keresetünk több mint 17%-a csak erre megy el. Karácsony előtt a magyar családok több tízezer forintot hagynak a boltokban, így nem csoda, hogy karácsony után átlagosan 20-30%-kal nő a szemét és a élemiszer-pazarlás mennyisége.

Egy tavalyi felmérés szerint Magyarországon a megkérdezettek mindössze fele az, aki jellemzően az összes ünnepi ételt elfogyasztja, harmaduk pedig mindössze háromnegyedét.

A megmaradt étel sorsát tekintve válaszadók közül 58% lefagyasztja vagy tartósítja őket, míg 28% állatnak adja, 13% pedig kidobja. Azoknak az aránya, akik ilyen helyzetben gondolnak arra, hogy rászorulóknak adják a maradékot, szintén mindössze 13%.

Bár az adatok csökkenő tendenciát mutatnak az élelmiszerpazarlás terén, ami üdvözlendő, még mindig sokkal több maradék végzi a kukában, mint az kívánatos lenne. Különösen sok élelmiszert pazarlunk el a nagyobb ünnepek után, a karácsony utáni időszak, a szilveszteri és az újévi dőzsölés alkalmával rengetegen sokkal több élelmiszert halmoznak fel otthon, mint amit el tudnak fogyasztani. Na de mit kezdjünk akkor a maradékkal? Összegyűjtöttünk egy praktikus receptlistát, hogy semmi ne vesszen kárba a nagy ünnepi trakták után megmaradt ételekből.

Zöldségmentéshez receptek a nagy trakta után

A húslevesből megmaradt zöldségekből pikk-pakk készíthetünk ízletes krémlevest. Ehhez csak fel kell tennünk egy adag vizet főni, hozzáadni egy leveskockát, majd a zöldségeket. Amikor úgy látjuk, felforrt az alaplevünk, pürésítsük össze a zöldségekkel, majd a végén tejszínnel sűrítsük be.

A maradék répákat, borsót felhasználhatjuk köretekhez is: rízshez adagolhatjuk, de akár rizottót is készíthetünk belőlük.

Fasírt is készülhet a megmaradt zöldségekből. Ehhez a szokott módon kenyeret vagy zsömlét áztassunk vízbe vagy tejbe - ki, hogy szereti. Pürésítsük le a zöldségeket, majd keverjük össze az alapanyagokat. Ízesítsük a szokásos módon, adhatunk hozzá egy tojást is, a jobb állag eléréséhez. Ezután már csak a sütés van hátra.

A főtt zöldségeket pürésítve használhatjuk továbbá töltelékként is: tésztákat, omlettet is kiegészíthetünk velük. De akár krumplit, padlizsánt is megtölthetünk a pürésített zöldségekkel.

Mi legyen a sok virslivel, tojással?

A koccintás utáni virslizés maradéka hálás alapanyag az újrahasznosítás szempontjából: klasszikusan salátába karikázzuk, de süthetjük muffinba is, így kiváló reggeli vagy vacsora lesz belőle percek alatt, de a rántottánkat is feldobhatjuk vele, akár töltött omlettként is újrahasznosíthatjuk. Ha pedig maradt főtt tojásunk, akkor azt ugyanúgy vegyíthetjük a fenti ételek alapanyagaiként bármelyik ételhez, mint a virslit.

Virslis (és tojásos) muffin

Hozzávalók:

2 dl joghurt

0.5 dl étolaj

2 db tojás

1 teáskanál só

20 dkg finomliszt

5 dkg reszelt sajt (elhagyható)

2 kk sütőpor

1 kis fej vöröshagyma (apróra vágva)

20 dkg virsli

1 ek vaj (a forma kikenéséhez)

(opcionálisan 2-3 főtt tojás)

Elkészítés

Összekeverjük a joghurtot, a tojást, a sót és az olajat.

Hozzáadjuk a sajtot (összetört-vágott főtt tojást) a hagymát és a sütőporos lisztet.

12 db, muffinpapírral bélelt vagy kivajazott-lisztezett muffinformába elosztjuk, a közepébe negyedekbe vágott virslit állítunk.

Előmelegített sütőben 180 Celsius fokon megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e, 15-20 perc elég neki a sütő teljesítményétől függően.

Lencsementés újragondolva

Könnyen előfordulhat, hogy marad a lencselevesből, -főzelékből vagy -salátából, annál inkább, hogy sokan nem is igazán szeretik, így elsősorban a babona miatt készítjük el ilyenkor ezeket az ételeket. Vessük be az ősrégi trükköt, és álcázzuk a lencsét valami másnak, amit viszont mindenki szeret.

Bolognai lencsés spagetti

Hozzávalók

40 dkg lencse (beáztatott vagy konzerv)

1 db babérlevél

1 közepes fej vöröshagyma

10 dkg füstölt szalonna

60 dkg darált sertéshús

18 dkg sűrített paradicsom

2 ek ketchup

só ízlés szerint

bors ízlés szerint (őrölt)

kakukkfű ízlés szerint

rozmaring ízlés szerint

2 ek napraforgó olaj

1.5 dl vörösbor (elhagyható)

8 dkg sajt (reszelt)

1 teáskanál petrezselyem (szárított vagy fagyasztott - más fűszernövénnyel is jól helyettesíthető)

Elkészítés

A lencsét sós vízben a babérlevéllel együtt megfőzzük. Amennyiben levest használunk, kimerünk belőle 40 dekagrammnyit kevés lével.

A felkockázott szalonnát kissé megpirítjuk az olajon, majd a felaprított hagymát megfuttatjuk rajta.

Hozzáadjuk a darált húst, és kifehéredésig pirítjuk, sózzuk, borsozzuk.

Belekanalazzuk a paradicsompürét és a ketchupot, majd felöntjük kb. 2 dl vízzel, hogy sűrű mártást kapjunk (ha levesmaradékot használunk, abból tegyünk bele 2 dl folyadékot).

Kakukkfűvel és rozmaringgal ízlés szerint fűszerezzük.

Lassanként adjuk hozzá a vörösbort, ha van otthon éppen, és 10-12 percig pároljuk.

Ha elkészült, beleforgatjuk a leszűrt lencsét.

Főzzük meg a spagettit roppanósra sós-olajos vízben (ne öblítsük le hideg vízzel a megfőtt tésztát, ez rossz magyar szokás!).

Tálalás előtt szórjuk meg reszelt sajttal és egy kis petrezselyemmel a tésztánkat, aminek a tetejére halmoztuk a bolognai lencsét.

Lencsés muffin

Ha süteménynek álcázzuk, még a kisgyermekek is szívesen megeszik a lencsés fogásokat. Lehetőségeinknek csak a képzeletünk szab határt.

Hozzávalók

25 dkg lencse (főtt vagy konzerv)

1 nagy fej vöröshagyma

2 ek napraforgó olaj

2 gerezd fokhagyma

10 dkg füstölt szalonna (kockára vágva, kisütve)

25 dkg finomliszt

1 tk kakukkfű

1 kávéskanál őrölt fűszerkömény ( ha szeretjük a keleties ízvilágot, tehetünk mellé egy csipet római köményt is)

0.5 kk bors

0.5 tk só

2.5 tk sütőpor

0.5 tk szódabikarbóna

1 db tojás

0.8 dl étolaj

3 dl író vagy kefír

1 ek vaj vagy zsír, kevés liszt a forma kikenéséhez vagy 12 db muffinkapszli

Elkészítés

A hagymát apró kockákra vágjuk, és 2 evőkanál olajon megdinszteljük.

A lisztet összekeverjük a lereszelt fokhagymával, a sült szalonnával, a sütőporral, a szódabikarbónával és a fűszerekkel.

A tojást kicsit felverjük, és belekeverjük a lecsepegtetett lencsét, a vöröshagymát, az olajat és az írót vagy kefírt.

A lisztes keveréket a tojásoshoz adjuk, összekeverjük, de épp csak annyira, hogy a száraz hozzávalók átnedvesedjenek.

A tésztát a muffinsütő mélyedéseibe kanalazzuk.

25-30 perc alatt aranybarnára sütjük 180 Celsius fokon.

Hagyjuk még 5 percig a formában kihűlni őket, úgy könnyebben eltávolíthatóak belőle az ízletes sütik.

Címlapkép: Getty Images