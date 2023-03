Jobb, mint a bolti Fornetti: fillérekből elkészítheted otthon, mennyei és ropogós lesz

A leveles tészta igazi jolly joker a konyhában, ötszáz forint alatt bármelyik hipermarketben kapni, kis fantáziával aztán egészen különleges vendégváró falatkákat készíthetünk belőle. Lehet csokis-mogyorós, kapros-túrós, vagy épp tavaszi medvehagymás-pesztós, a határ a csillagos ég. Bár a vaj ára még mindig az egekben, de így is, ha van egy szabad délutánunk, magunk is gyárthatunk a mélyhűtőben is tárolható saját házi leveles tésztát. Vágjunk is bele!

Ha csak nassolnánk valamit, vagy váratlanul vendégek jelentkeznek be hozzánk, a leveles tészta villámgyors megoldás lehet, hiszen édes vagy sós ételt is egyaránt készíthetünk belőle, szinte pillanatok alatt. Bármelyik élelmiszerboltban megvásárolhatjuk hozzá a tészta alapot, mégis sokkal jobb, ha mi magunk készítjük el. Lényeges különbséget fogunk tapasztalni, nem csak az ízében, de az állagában is! A bolti helyett a házit is viszonylag gyorsan elkészíthetünk, amely aztán garantáltan sokkal ropogósabb és finomabb lesz!

Egy biztos, az elmúlt egy évben bármennyire is elszabadultak az árak, a leveles tészta az egyik legolcsóbb alapanyag, bolti ára 400-500 forint körül mozog. (SPAR friss leveles tészta 275 g 389 Ft (1 414,55 Ft/kg) De ha van egy kis időnk, még a bolti leveles tésztát is megspórolhatjuk magunknak, ugyanis simán házilag is elkészíthető. Így adalékanyag-mentes, valóban egészségesebb és a lehetőségeinkhez képest olcsóbb vendégváró nasit süthetünk!

Így készíts házi leveles tésztát, hogy ropogós legyen!

Az egész titka a hozzávalók hőmérséklete: a jéghideg vaj (de lehet margarinból is gyúrni), ami a kezed melegétől se olvadjon fel. Ezt a legjobban úgy érheted el, ha felhasználás előtt a lisztet és a tálat is hűtőben tartod.

Hozzávalók:

50 dkg margarin (30 dkg vaj)

50 dkg finomliszt

fél kiskanál csipet só

1 ek ecet (10%-os)

2,5 dl víz (hideg legyen)

Ebből a hozzávaló mennyiségből körülbelül 4 bolti csomagnak megfelelő leveles tészta jön majd ki. A hűtőbe elrakva 2-3 napig is eláll, még fagyasztóban akár egy hónapig is tarthatjuk.

Így időben felkészülhetünk a váratlan családi eseményekre is, amikor életmentő lehet a leveles tészta!

Első lépésünk, hogy a hideg margarint vagy vajat a lisztbe kockázzuk. Hozzáadjuk a sót, és ezután gondosan belemorzsoljuk. Mikor már kezd összeállni, a közepébe mélyedést készítünk, és hozzáadjuk az ecetet, illetve a vizet. Viszonylag gyorsan összegyúrjuk. Amikor egyneművé válik, készen is vagyunk a tésztával. Fóliába csomagoljuk, majd 30 percre hűtőbe tesszük. Aztán nekiállhatunk hajtogatni. Van úgynevezett magyar, német és francia hajtogatási módszer is. Ahány háziasszony, annyiféle szokás ismert, de ha nem lestük el a nagyitól, hogyan is kell szabályosan csinálni, akkor segítségként érdemes ezt a videót megnézni!

Ez az úgynevezett francia módszer, ami kicsit időigényes, de érdemes kipróbálni, garantáltan működik:

Kakaós csiga, croissant, sajtos rúd… negyed óra alatt?

Ha bolti leveles tésztát veszünk, még egyszerűbb a dolgunk. Pizzás csiga, kakaós csiga, croissant, rétesek, piték készülhetnek így, mindössze negyed óra alatt. Íme, a titok:

Határ a csillagos ég, bármit belétölthetünk, az garantált, hogy finom lesz:

Így süthetünk belőle villámgyorsan életmentő sajtos pogácsát:

Címlapkép: Getty Images