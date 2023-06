Ettől lesz csak extrán finom a kávéd! Így készíthetsz házi tejet diófélékből

Egyre többen próbálkoznak otthon különböző növényi tejek elkészítésével. A rizs, mandula, vagy akár zabtej után most annak jártunk utána, hogy készülhet a különböző diófélékből tej, ami rendkívül izgalmas ízvilágot adhat, akár a reggeli kávénknak is.

A hazai diófaállományt évek keményen sanyargatja a dióburok-fúrólégy, ami ellen a magyar gazdáknak folyamatosan védekezni kell. Korábbi cikkünkben kérdeztük már a szakembereket arról, idén mire lehet számítani, lehet már valamit tudni, mennyire jelent veszélyt a termelők számára a légy felbukkanása. Ahogy a szakértők mondták, jelenleg nincs megfelelő mennyiségű információ arra vonatkozóan, hogy a telelő népesség rajzása milyen erősségű lehet.

Annyit elmondhatunk, hogy azokban az ültetvényekben, ahol tavaly védekeztek a kártevő ellen, ott idén az imágó népessége kisebb lehet

- hangsúlyozták.

Az árakat persze több minden befolyásolja, év elején arról számoltunk be, hogy a vidéki fogyasztói piacokon a tisztított dió ára 4000-4600 Ft/kg között mozgott, a vidéki nagybani piacokon pedig ettől kicsit olcsóbban, 3000-3200 Ft/kg áron vehettünk diót. Hogy idén mire számíthatunk, még kérdéses, viszont az tény, hogy az olajos magvak fogyasztása - és ide tartozik a diói is - rendkívül egészséges. Még, ha csak kis mennyiségben is fogyasztjuk őket.

A dióféléket, olajos magvakat fogyaszthatjuk nyersen is, de élvezeti értéküket nagy mértékben javítja, ha szárazon megpirítjuk azokat. Az élelmiszeripar által előállított pirított (/sózott) termékekhez gyakran használnak pálmaolajat, úgyhogy ha számunkra fontos szempont a fenntarthatóság, akkor ezt az információt is figyelembe vehetjük a választásnál. A natúr termékeket magunk is megpiríthatjuk otthon - extra zsiradék felhasználása nélkül. A diófélék, olajos magvak praktikus, egészséges opciók tízóraira vagy uzsonnára is, hiszen jól adagolhatók, ízlés szerint mixszelhetők, könnyen szállíthatóak, hűtést nem igényelnek és jól bírják a napközbeni tárolást.

Tejet is készíthetünk a dióból!

Ha van megmaradva eltett diónk, vagy csak egyszerűen vettünk pár zacskóval, amit nem használtunk fel végül semmire, akkor itt az ideje, hogy kipróbáljuk a diótej készítést. A diótej az egyik legkevésbé értékelt magtej. A pucolt dió bolti ára bizony sokszor drága lehet, de intenzív ízvilága miatt egy kisebb zacskó is bőven elegendő az elkészítéséhez. Izgalmas ízesítője lehet kévénknak a szokásos növényi tejekhez képest, mivel elképesztően gazdag és krémes ízvilága van. Nézzük is a receptet!

Hozzávalók:

5 dkg dió

5 dl víz

Elkészítés:

A diót annyi forró vízzel leöntjük, hogy éppen ellepje, majd hagyjuk langyosra kihűlni. Lekapargatjuk egy hegyes késsel a dió barna hártyáját – ez kicsit lassú mutatvány, de megéri, így nem lesz keserű. A letisztított dióhoz hozzáadunk fél liter vizet, majd alaposan összeturmixoljuk. Sűrű szitán átszűrjük, a szitán fennakadt maradékot bármi diós sütibe belecsempészhetjük.

Készülhet kesuból is!

Nos, igen, kesuból is készíthetünk igazán ízletes tejet, méghozzá nem is olyan bonyolult módon. A következő videóból pedig kiderül, hogyan!

Címlapkép: Getty Images