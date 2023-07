Kész horror az ára, de itt az újabb konyhai őrület: vidéken is rohamosan terjed a keleti módi

Egyre több magyar, ha egy jó sült húsos-zöldséges ételt szeretne készíteni, inkább gyorsan előkapja a wokot, minthogy bajlódjon a hagyományos lábasokkal, serpenyőkkel. De mi is egyáltalán a wok? Utánajártunk ennek a kérdésnek, és most hozunk pár alapreceptet is!

A profi szakácsok vagy egy tucat különböző méretű és formájú serpenyőt és lábast használnak a főzéshez, de egy hétköznapi háztartásban nincs szükség ennyire. Elég kiválasztani 1-2 olyan időálló darabot, amiben egyszerűen süthetünk húst, tükörtojást vagy éppen palacsintát. Annyi biztos, hogy serpenyőre minden konyhában szükség van, de hogy wokra is? Egy biztos, egyre többen használják a magyar konyhákban is ezt a keleti edénytípust, ami egy rendkívül univerzális konyhai eszköz, mintegy 2000 éves múlttal a háta mögött. Olyan, mint a serpenyő, csak mégis más… De hogyan válasszuk ki, mi lesz számunkra a legmegfelelőbb serpenyő vagy wok? Mennyibe kerülnek egyáltalán? Mielőtt azonban rátérnénk a wok-témára, a HelloVidék arra is kíváncsi volt, hogy a hazai nagyáruházakban melyek a legnépszerűbb sütőedények és serpenyők. Rákérdeztünk arra is, mennyit drágultak ezek a konyhai eszközök az elmúlt időszakban.

A hagyományos, zománcos edények azért még mindig favoritok

A Tesco választékában a legnépszerűbb sütőedények manapság a 24 és 28 cm-es méretű serpenyők, valamint a palacsintasütő termékeik – közölte a HelloVidékkel a szupermarket.

Teflon és más tapadásmentes bevonatú serpenyőink egyaránt kedveltek. Tapadásmentes termékek esetében sütés-főzéskor olyan konyhai eszközt célszerű használnunk keverésre, kiszedésre, ami nem karcolja a felületet (pl. fa, műanyag, szilikon); a sérült bevonatú edények cseréjét pedig érdemes megfontolni

- közölte a Tesco. A szupermarket tapasztalata szerint azonban, a wok jellegű termékek még kevésbé népszerűek Magyarországon. Lábas és fazekaik körében viszont annál kedveltek a hagyományos jellegű, zománcos bevonatú edények.

A HelloVidék kérdésére a Spar is hasonlókról számolt be. Náluk is a legnépszerűbb termékek a serpenyők és a tepsik:

A serpenyők közül a nagyobb méretű, 28 cm-esek, illetve a palacsintasütők, míg a tepsik közül az extra mély és kerek, valamint a szögletes formák a legnépszerűbbek

- mondták el.

A Sparban vásárlók körében azonban már egyre népszerűbbek a wokok is, de az eladott volumen még nem érte el a hagyományos serpenyők szintjét – közölték, de hozzátették:

A teflon veszített a népszerűségéből és a vásárlók egyre inkább a kerámia, a gránit, az alumínium, a rozsdamentes, és az öntöttvas irányba mozdulnak el.

A teflon edények használatakor azonban – emelte ki a HelloVidéknek a Spar - lehetőleg kerüljük el azt, hogy a teflonbevonat megsérüljön, ami rontja az edény hatékonyságát és élettartamát. Fém helyett szilikon vagy fa eszközöket használjunk.

Bődületesen megdrágultak a sütőedények is

A rozsdamentes acél és alumínium alapanyagok ára 30 és 45% között drágult az elmúlt 2 évben, ami nagyban befolyásolja a termékek piaci árát is

– nyilatkozta a Tesco.

Változó mértékű a drágulás. A koronavírus világjárvány okozta problémák miatt 2020-hoz képest a kétszámjegyű százalékos áremelkedés sem volt ritka, ám a tetőzés már megtörtént. Jelenleg árkonszolidációt várunk

- közölte a HelloVidékkel a Spar is.

Nem csoda hát, ha körbe nézünk az online piactérben, azt tapasztaljuk, hogy a jobb minőségű, tapadásmentes edényekért, seprenyőkért vagy wokokért akár már több tízezer forintot is elkérhetnek.

Összehasonlításként pár random termék és ár az online piactérben:

Perfect Home Öntöttvas serpenyő: 4.690 FT – 7.000 Ft

Tefal Simply Cook Wok 28 cm: 9.000- 11.000 Ft

Tefal Simply Clean (pároló serpenyő )24 cm: 12.000- 15000 Ft

Tefal Unlimited Wok 28 cm : 14.000 – 20.000Ft

Még borosabb ára van a profi wokoknak, viszont tartósak:

Tradicionális kézzel kalapált lapos aljú 35 cm-es wok serpenyő: 24.990 Ft-tól

Eredeti kézzel kalapált 35 cm -es szénacél wok, lapos aljú: 24.990 Ft-tól

De nézzük, mi is ez a wok, és miért is érdemes bevetnünk a konyhában?

A wok egy hagyományos, kézi készítésű serpenyő, melyet kezdetben Kínában használtak. Az évszázadok alatt a wokok kiválóan beváltak az ízletes és egészséges ételek elkészítésében, és manapság a modern konyhákban is népszerűek. A wokok különleges formája és anyaga lehetővé teszi az egyenletes hőeloszlást és a gyors főzést, így a friss zöldségek megőrzik ízüket és tápanyag-tartalmukat.

Egy wok, ha jó minőségű, bizony kincset ér a konyhában, és nem csak akkor, ha keleties ételeket szeretnénk készíteni.

Mi már csináltunk wokban borsos tokány is, vagy épp legutóbb kolbászos-tojásos sült paprikát. Egyszóval, univerzálisan használható konyhai eszköz, legfőbb előnye, hogy segítségével lehet kevés, vagy bő olajban sütni, főzni, párolni, vagy a fölé helyezett bambusz gőzölő edényekben gőzölni.

Milyen anyagból készülhet?

A wokkal nagyon egyszerű egészségesen főzni, hiszen kevés zsiradék hozzáadásával is ízletes lehet az ételünk, és mivel nagyon hamar elkészül benne bármi, így a tápanyagtartalmukat is megőrzik a benne készülő ételek. Érdemes beruházni rá, mert nagyon változatos és ízletes ételeket készíthetünk benne. Ha gyorsan szeretnénk valamit készíteni, a wok ideális, hiszen az alakjának köszönhetően a hő egyenletesen oszlik el benne, készüljön benne zöldség, hal vagy húsétel.

A hagyományos wokok szénből vagy acélból készültek, de ma már számos más lehetőség is elérhető, mint például öntöttvas, rozsdamentes acél vagy alumínium.

Ezek az ismert wok-típusok, amik közül választhatsz:

Rozsdamentes acél: Nagya előnye, hogy egyszerűen tisztán lehet tartani, hiszen sem beavatni nem kell, sem a használat után azonnal szárazra törölni, mint egy szénacél vagy öntöttvas wokot. Nem reakcióképes a rozsdamentes acélból készül, így ideális savasabb (ecetes, paradicsomos stb) ragukhoz, hosszabb főzéshez. Remek választás pároláshoz, hosszabb főzést igénylő ragukhoz is.

Nagya előnye, hogy egyszerűen tisztán lehet tartani, hiszen sem beavatni nem kell, sem a használat után azonnal szárazra törölni, mint egy szénacél vagy öntöttvas wokot. Nem reakcióképes a rozsdamentes acélból készül, így ideális savasabb (ecetes, paradicsomos stb) ragukhoz, hosszabb főzéshez. Remek választás pároláshoz, hosszabb főzést igénylő ragukhoz is. Öntöttvas: Régen, még az acél előtt készültek öntöttvas wokok. Jobb választás, mint a rozsdamentes acél, de vannak hátrányai is. Viszonylag sokáig tart a felhevítésük és a lehűlésük (hiszen vastag az anyaguk), de jó tapadásmentes felületet biztosítanak, ha elvégeztük rajtuk a beavatást. Előnye, hogy ha már egyszer felmelegedett, rendkívül jól tartja a hőt. Az öntött vas edények is gondos ápolást, odafigyelést igényelnek, hogy ne rozsdásodjanak be, illetve első használat előtt be kell őket avatni.

Régen, még az acél előtt készültek öntöttvas wokok. Jobb választás, mint a rozsdamentes acél, de vannak hátrányai is. Viszonylag sokáig tart a felhevítésük és a lehűlésük (hiszen vastag az anyaguk), de jó tapadásmentes felületet biztosítanak, ha elvégeztük rajtuk a beavatást. Előnye, hogy ha már egyszer felmelegedett, rendkívül jól tartja a hőt. Az öntött vas edények is gondos ápolást, odafigyelést igényelnek, hogy ne rozsdásodjanak be, illetve első használat előtt be kell őket avatni. Teflon felület: A teflon bevonat rendkívül kényelmes. Nem igényel odafigyelést, ápolást, beavatást. Azonban sok wokban készült étel első pontja: hevítsd a wokot míg füstölni nem kezd. Na, ezt nem tehetjük meg egy teflon serpenyővel! A teflon és egyéb bevonatok könnyen karcolódnak, sérülnek. Nem magas hőmérsékletre való.

A teflon bevonat rendkívül kényelmes. Nem igényel odafigyelést, ápolást, beavatást. Azonban sok wokban készült étel első pontja: hevítsd a wokot míg füstölni nem kezd. Na, ezt nem tehetjük meg egy teflon serpenyővel! A teflon és egyéb bevonatok könnyen karcolódnak, sérülnek. Nem magas hőmérsékletre való. Szénacél: Gyorsan és egyenletesen melegszik, tartós és nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkezik. Megfelelő használat esetén gyakorlatilag tapadásmentes felületet kapunk (természetes módon, kémiai bevonat stb. nélkül).

Lapos vagy kerek aljú legyen?

A wok serpenyők alja kétféle lehet: kerek és lapos. Az egész wokos rázva sütés (stir-fry) arról szól, hogy az összetevőket a legforróbb zónából ki-be mozgatjuk. Ha a serpenyődnek nagyon széles, lapos az alja, akkor nehéz ki -be mozgatni az ételt, az összetevők többnyire a legmelegebb részen belül vannak. Ebből a szempontból a leghatékonyabb a gömbölyű alj, azért ilyen a hagyományos wokok kialakítása. Viszont, figyelem, az ilyen a kerek aljú wokok nem használhatók elektromos vagy indukciós tűzhelyen!

Elektromos és indukciós tűzhely esetén válasszunk inkább lapos aljú típust. A legjobb lapos aljú wokok viszonylag kicsi, körülbelül 10 cm–es lapos területtel rendelkeznek alul enyhén lejtős oldalakkal, amelyek 30 és 12 centiméter között vannak. Ez a kiképzés magas hővel megfelelő helyet biztosít a húsok és zöldségek sütéséhez, ugyanakkor elegendő térfogatot (helyet) és mozgásteret adnak.

esetén válasszunk inkább lapos aljú típust. A legjobb lapos aljú wokok viszonylag kicsi, körülbelül 10 cm–es lapos területtel rendelkeznek alul enyhén lejtős oldalakkal, amelyek 30 és 12 centiméter között vannak. Ez a kiképzés magas hővel megfelelő helyet biztosít a húsok és zöldségek sütéséhez, ugyanakkor elegendő térfogatot (helyet) és mozgásteret adnak. Gáztűzhely esetén választhatunk kerek vagy lapos aljú wokot is. Ha a kerek aljút választunk, akkor szükségünk lesz egy wok gyűrűre, amely biztosítja a kerek aljú wok stabilitását főzés közben (és az asztalon is).

Szükségünk lesz fedőre is?

Érdemes fedővel együtt keresnünk a wokot, mert megkönnyíti az életünket és rengeteg lehetőséget nyerünk vele, hogy mire használhatjuk még a wokot: szószos ételek befejezéséhez, gőzöléshez, pároláshoz, dinszteléshez vagy levesfőzéshez.

Hogyan avassuk be a wokunkat?

Ha nem tudnád, hogyan kell "felszentelni a wokot", nézd meg ezt a videót, és nemcsak az edényed, hanem te is beavatódsz:

Hogyan süssünk wokban?

Wokban gyakorlatilag bármi elkészíthető: fehér vagy vörös húsok, tészták és zöldségek is tökéletesen megfőnek benne. De a kiválósága inkább abban rejlik, hogy hányféleképpen lehet benne elkészíteni az ételeket. Talán a leggyakoribb elkészítési mód a pirítás, amikor gyorsan kevergetve, kevés fűszerrel készítjük az ételt. Kiválóan alkalmas sült hús, hal vagy zöldség sütésére úgy, hogy még kevesebb olajat is kell használni. De szintén a wok jellegzetes alakjának köszönhetően az ételek nagyon jól megpárolódnak benne. Ehhez egy plusz rácsra van csak szükség, amit a serpenyőre kell helyezni, a wokot félig tölteni vízzel, majd amikor a víz forrni kezd, az ételt a rácsra helyezni és az egészet lefedni. Ha ragut szeretnénk készíteni, akkor is használhatjuk a wokot. Először gyorsan megpirítjuk a hozzávalókat, amelyet egy lassabb fázis követ, amikor valamilyen folyadékban, ami lehet víz vagy alaplé, készre főzzük az ételt.

Végezetül: íme, az ínycsiklandó csirkés-mogyorós pirított tészta receptje

A csirkés-mogyorós pirított tészta sokunk kedvence, amelynek az egyik nagy előnye, hogy húsz perc alatt szuper ebédet vagy vacsorát készíthetünk.

Hozzávalók:

250 g csirkemell, vékony csíkokra vágva

200 g tészta (pl. spagetti vagy csíkokra vágott tészta)

3 evőkanál szójaszósz

2 evőkanál szezámolaj

2 evőkanál növényi olaj

2 gerezd fokhagyma, finomra aprítva

1 közepes sárgarépa, vékony csíkokra vágva

1 piros paprika, csíkokra vágva

100 g mogyoró, durvára vágva

Friss koriander vagy petrezselyem a díszítéshez

Csíkokra vágott újhagyma a díszítéshez (opcionális)

Elkészítés:

Főzd meg a tésztát sós, forrásban lévő vízben a csomagoláson feltüntetett ideig. Ha megfőtt, szűrd le, és öblítsd le hideg vízzel, hogy megállítsd a főzési folyamatot. Tedd félre.

Keverd össze a csirkemell csíkokat 2 evőkanál szójaszósszal, és hagyd állni néhány percig.

Melegítsd fel a wokot vagy serpenyőt közepes-magas hőfokon, majd adj hozzá egy evőkanál növényi olajat. Süsd meg benne a csirkemellet, amíg szép aranybarna nem lesz. Ezután vedd ki a húst a serpenyőből, és tedd félre.

Ugyanebben a serpenyőben adj hozzá még egy evőkanál növényi olajat, majd süsd meg benne a finomra aprított fokhagymát, a sárgarépát és a piros paprikát. Pirítsd néhány percig, amíg a zöldségek kissé megpuhulnak, de még ropogóssá maradnak.

Add hozzá a főtt tésztát a wokhoz, majd öntsd rá a maradék szójaszószt és a szezámolajat. Keverd össze alaposan, hogy az ízek jól összekeveredjenek és a szójaszósz beborítsa a tésztát és a zöldségeket.

Végül, adj hozzá a pirított csirkét és a durvára vágott mogyorót a tésztához. Keverd össze alaposan, hogy az összetevők egyenletesen eloszlanak a tésztában.

Tálald a csirkés-mogyorós pirított tésztát friss korianderrel vagy petrezselyemmel megszórva. Opcionálisan szórhatsz rá csíkokra vágott újhagymát is a díszítéshez.

Következzék még egy egyszerű, de nagyszerű Tik-Tok recept is, amivel belevághatunk a wokozásba:

Címlapkép: Getty Images