Ingyen terem az erdőkben a magyar föld aranya: sokan nem is sejtik, de ezt tilos leszedni

Rengetegen indulnak meg ősszel, hogy gombát gyűjtsenek az őszi erdőben. A tapasztalt gombászok, tudják, mely fajokat érdemes leszedni és azt is, hogyan használják fel őket, mit érdemes belőlük készíteni. Ezzel szembe, aki csak kedvtelésből gyűjtögetne, annak nagyon résen kell lennie, hiszen könnyen végzetes lehet egy ártatlan kirándulás is. Hogy mire kell figyelnünk, milyen fajokat gyűjtsünk, illetve miről ismerjük fel a mérgező gombákat, arról a Magyar Mikológiai Társaság képviselőjét, Fedor Ilona gombaszakellenőrt kérdeztük.

HelloVidék: Milyen gombát gyűjtenek a legtöbben a magyar erdőkben/mezőkön?

Fedor Ilona: Mivel a legtöbb ember étkezésre gyűjt gombát, így a leggyakrabban gyűjtött fajok is ehető étkezési értékkel bírnak. A mezőkről a nagyspórás csiperke, mezei csiperke, mezei szegfűgomba, nagy őzlábgomba (erdőkben is terem), lilatönkű pereszke fajokból kerül a legtöbb a vizsgálóba. Ősszel a fenyvesekben a fenyő-pereszke, ízletes és vörösödőtejű rizike a kedvelt fajok. A lombos erdőkből pedig legtöbb a nyári és az ízletes vargányából, gyűrűs tuskógombából, csoportos tuskógombából, hegyes és ízletes kucsmagombából, sárga és halvány rókagombából, céklatinóruból, piruló galócából, lila pereszkéből, óriás pöfetegből, sötét trombitagombából, nyári laskagombából és kései laskagombából kerül a kosarakból. Aki pedig árterekbe jár gombászni, sárga gévagombát gyűjt.

HelloVidék: Milyen fajokat érdemes gyűjteni, amit könnyű feldolgozni otthon?

Fedor Ilona: Az előbb felsorolt fajok mind könnyen feldolgozhatóak, attól függően, mit szándékozunk belőlük készíteni, illetve azonnali fogyasztásra használjuk fel, vagy tartósítani szeretnénk.

HelloVidék: Mennyit érdemes egyáltalán gyűjteni egy-egy fajtából fajból? Van-e meghatározott gyűjtési mennyiség?

Fedor Ilona: Szerintem azt érdemes szem előtt tartani, hogy az erdőben mi vendégek vagyunk. Úgy gyűjtsünk, hogy azzal a természetet ne károsítsuk. A nagyon fiatal és a nagyon öreg termőtesteket hagyjuk a helyén, hisz előbbi még nem szórta el a spóráit, utóbbi pedig már étkezésre alkalmatlan, akár ételmérgezést is okozhat, viszont a helyén visszakerül a körfogásba. Legyünk úrrá a vadászösztönünkön. A 2009. évi XXXVII. (37.) törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról kimondja, hogy „Az erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az erdőgazdálkodó köteles tűrni az egyéni szükségletet meg nem haladó mennyiségű gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtését, valamint forrásvíz elhordását.” Egy fő egy nap 2 kg gombát gyűjthet. Magán kézben (is) lévő erdőben csak a tulajdonos(ok) engedélyével lehet gombát gyűjteni. Védett területen pedig tilos a gombagyűjtés, ahogy a védett gombafajok gyűjtése is. „Földalatti gombát csak az a személy gyűjthet, aki a trifla gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzést eredményesen elvégezte”. A gyűjtés képzett és vizsgázott kutyával lehetséges és naplót kell róla vezetni.

HelloVidék: Meddig tárolhatjuk és hogyan a leszedett gombákat?

Fedor Ilona: A gyűjtött gombát, miután megmutatták a gombaszakellenőrnek, lehetőleg még aznap dolgozzák fel. A legjobb, ha friss ételnek készítik el, de természetesen többféleképpen tárolhatják is. A legtöbb faj jól szárítható és felhasználáskor csak vízben kell áztatni, amíg visszanyeri eredeti állagát és már mehet is a fazékba. A fűszernek szánt szárított gombákat lehet porítani is a későbbi felhasználáshoz. Jó megoldás a fagyasztás is. Előtte érdemes feldarabolni a gombát, majd dinsztelni, vagy blansírozni. Így helyet is spórolnak a fagyasztóban és a gomba sem keseredik meg. Gyakran készítenek a rizike és tuskógomba fajokból savanyúságot is, melyet fűszerezett ecetes lében tesznek el. A nagy őzlábgombát pedig panírozva is lehet fagyasztani. A hűtőből kivéve azonnal forró olajban kell kirántani.

HelloVidék: Mely fajokra kell figyelni, melyek mérgezők, de hasonlítanak nem mérgező társaikra?

Fedor Ilona: Tapasztalataim alapján leggyakrabban a mérgező karbolszagú csiperkét tévesztik a gyűjtők az ehető csiperke fajokkal. Előfordult az is, hogy a néni behozta hozzám a gombákat, amiben három gyilkos galóca kalap volt a sok galambgomba kalap között. A néni csak a kalapokat vágta le, nem nézte meg a tönköt. A világító tölcsérgomba is okoz mérgezéseket, ha összekeverik a sárga rókagombával. A halálosan mérgező fenyves sisakgomba pedig az ehető ízletes tőkegombával keverhető össze. Ezek a leggyakoribb tévesztések és ezért kell elvinni gombaszakellenőrhöz a vadon gyűjtött gombákat.

HelloVidék: Tudnak esetleg olyan esetekről, amikor gombaszedés után mérgezés is történt, mivel mérges mérgező fajtát fajt sikerült gyűjteni és feldolgozni?

Fedor Ilona: A 2022-es évben a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján 148 regisztrált gombamérgezés volt. Ebből egy halálos kimenetelű. Ez a szám csak azokat az eseteket takarja, melyek során a mérgezést elszenvedő orvosi kezelésre szorult és az orvos hivatalból jelentette a Központ felé. Vélhetően van több olyan eset, ami például enyhébb gyomor- és béltünetes mérgezést okozott, de az elszenvedő úgy ítélte meg, hogy nincs szüksége orvosi ellátásra, vagy nem is tudta, hogy gombamérgezése van.

HelloVidék: Mikor és hol érdemes leginkább gombákat gyűjteni?

Fedor Ilona: Minden évszaknak megvannak a maga gombafajai. Még télen is találhatunk ehető gombákat, mint például a kései laskagombát, a téli fülőkét, vagy a júdásfülgombát. És minden élőhelynek vannak jellemzően ott termő fajai. Azt érdemes tudni, mikor van az adott gombafajnak a termőideje. A kucsmagombák csak tavasszal teremnek, ahogy a májusi pereszke is. Nyári vargányát és halvány rókagombát már nyár elején is szedhetnek a gyűjtők, de a legfajgazdagabb szezon az ősz. A legtöbb gombafajnak nedvességre és melegre, párára van szüksége. Érdemes a nagyobb, áztató esők után 1-2 héttel elindulni gyűjteni.

HelloVidék: Mire figyeljenek a kezdő gombászok? Vannak ökölszabályok, amiket ajánlott betartani?

Fedor Ilona: Szerintem a legfontosabb, hogy a kezdő gombászok nézzenek utána, hogyan néz ki a gyilkos galóca. Ezzel elkerülhető az akár halálos kimenetelű gyilkos galóca mérgezés és az is, hogy a szakellenőr elvegye és megsemmisítse az összes begyűjtött gombát, mely érintkezhetett ezzel a fajjal. Ezzel egyenértékűen fontos, hogy a gyűjtött gombát lehetőleg még a gyűjtés napján mutassák meg gombaszakellenőrnek. A gombát fonott kosárba érdemes gyűjteni, mert jól szellőzik és kevésbé törik benne a gomba. Azokból a fajokból, amit nem ismernek csak 1-2 termőtestet szedjenek teljes tönkkel együtt és rakják külön papírzacskóba, vagy szellőző műanyag dobozba. Végezetül mindig tartsák szem előtt, hogy a gombák nem azért léteznek, hogy az emberek megegyék a termőtesteket, hanem fontos lebontói a természetben keletkezett biológiai hulladéknak és sok faj segíti a fák, lágyszárúak növekedését, fejlődését, életét. Vigyázzunk a természet sokszínűségére és hagyjuk a helyén azokat a fajokat, amik számunkra nem bírnak étkezési értékkel.

Címlapkép: Getty Images

