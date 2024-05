Nem is gondolnád: szinte minden zöldségből készülhet isteni tészta egy filléres vacsorához

A magyarok konyhákban is hódítanak az olaszos ételek, nem csoda, hogy a gnocchi is egyre inkább közkedvelt tésztává, ezzel együtt alapanyaggá vált már. Kevesen tudják viszont, hogy nem csak krumpliból, de számos más zöldségből is elkészíthetjük! Persze nem mindegy, mivel próbálkozunk, éppen ezért most annak jártunk utána, hogyan készül a tökéletes házi gnocchi. Illetve milyen más zöldségekből készíthetjük el. Sőt, mutatunk egy praktikát, amivel akár több hónapra is bespájzolhatunk belőle.

Mi is az a gnocchi? A gnocchi, puha, zsíros és rágós galuskából álló tésztafajta, amelyet általában ragú-, paradicsom- vagy vajmártással párosítanak. A gnocchi tésztát hagyományosan búzadarából vagy sima búzalisztből, tojásból és burgonyapüréből készítik. Ennek ellenére a gnocchi összetevői változhatnak, a további összetevők vagy helyettesítések, beleértve a sajtot, a zöldségeket és a fűszernövényeket. A gombócok formázása után gyakran egy villához vagy hagyományos gnocchi deszkához nyomják őket, hogy bordákat képezzenek a golyókon, amelyek javítják a gnocchi szószhoz való tapadását, és létrehozzák a jellegzetes gnocchi formát. Egy kis gnocchi történelem A gnocchi Észak-Olaszországból származik, ahol a hidegebb éghajlat kiváló burgonyát, de gyengébb minőségű gabonát eredményezett. Ennek ellenére a burgonya használata az olasz konyhában viszonylag új fejlemény, mivel a burgonyát csak a 16. században hozták be Európába. Ezt megelőzően a gnocchi kezdetleges változata olyan összetevőkből készült, mint a zucca (vagyis tök) és a zsemlemorzsa, amelyet az olaszul pangrattato néven ismernek. Ezek az összetevők gyakoriak voltak a parasztok étrendjében, és mennyiségük egyszerre volt laktató és olcsó előállítani. Mi sem egyszerűbb, mint otthon elkészíteni! A gnocchi elkészítése nagyon egyszerű, nem igényel nagy kézügyességet, sem pedig nagy konyhai tapasztalatot. Íme egy tuti recept: Hozzávalók: 1 kg burgonya

30 dkg finomliszt

1 db tojás

1 kávéskanál só Elkészítés: A krumplit héjastól megfőzzük, még melegen krumplinyomón áttörjük, és hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt a krumpli, deszkára tesszük, rászitáljuk a lisztet, a közepébe egy mélyedést készítünk, abba ütjük bele az egész tojást, és adjuk hozzá a sót.

Alaposan összegyúrjuk, sima, nem ragacsos tésztát kell kapnunk. Fóliába csomagolva kb. 20 percig pihentetjük.

Ezt követően vágjunk egy darabot a tésztából, nyújtsuk hengerré, és vágjuk egy éles késsel kis darabokra. Mint a kispárnák, úgy fognak kinézni ezek a kis tésztadarabkák. Ha nudlit szeretnénk, akkor a történetnek itt vége is.

Ha gnocchit szeretnénk, akkor egy villa segítségével formázzuk meg őket. A villa hátoldalára picit nyomjuk rá a tésztadarabot, így kissé ellapul. Csípjük össze a 2 végét, és gördítsük le a villán. Így kialakul a minta. Hagyd a krumplit és kísérletezz! Az Epicurious cikke szerint, bár sok gnocchi receptben burgonyát használnak alapként, számos zöldség felhasználható ugyanilyen élvezetes állag létrehozására. Valójában, ha otthon készítünk gnocchit, akkor érdemes kipróbálni a hűtőszekrényünkben található zöldségek közül is néhányat. Nem minden zöldség egyenlő a gnocchi elkészítésekor. Ha kiválasztjuk a megfelelőt a gombócok alapjához, azt jelenti, hogy megtaláljuk a textúra és az íz tökéletes kombinációját. Minél keményebb a zöldség, annál inkább burgonya gnocchi-szerű lesz a végső állaga – mondja Emily Fedner, a Petite Pasta Joint társalapítója. Válassz olyan gyökérzöldségeket, mint az édesburgonya , a sárgarépa, a cékla és a tök. A paszternák, a fehérrépa is remekül működik és a brokkoli, karfiol is, amelyek erősek és szárazak, szintén jól bírják a próbát. Szóval az erősebb ízű gyökérzöldségek valóban alkalmasak erre a fajta folyamatra – akárcsak az erősebb színű termények, például a sütőtök vagy a vajtök. Tapasztalataink szerint minél édesebb a zöldség, annál jobb. Ha nem krumpli az alap, kicsit máshogy készítsük el! A pörkölés a tökéletes módja annak, hogy zöldségeinket gnocchira főzzük, két okból is. Először is, a lehető legtöbb nedvességet szeretnénk eltávolítani, mert minél szárazabb a zöldségpüré, annál kevesebb lisztet kell hozzáadnia a tészta elkészítéséhez. (A több liszt sűrűbb, kevésbé ízes galuskát jelent.) Másodszor, a zöldség ízét a lehető legjobban koncentrálni szeretnénk, hogy a végső gnocchiban átragyogjon. Ha nyers zöldségekkel dolgozunk, fektessük ki őket egy tepsire, és süssük puhára. Itt nem kell fűszerezni vagy olívaolajjal meglocsolni, csak meghámozzuk, ha szükséges, és nagy darabokban megsütjük. Ezután burgonyatörővel, zöldségaprítóval vagy konyhai robotgéppel törjük össze a főtt zöldségeket durva pépesre, majd tegyük át egy serpenyőbe. Időnként megkeverve és sóval ízesítve a pépet enyhén megfőzöd, hogy még több nedvességet távolíts el. Most jöhet a tészta elkészítése! Az ideális tészta összetapad, de inkább lágyabb és nem túl kemény. Egy jó arány lehet az elkészítéshez a következő: két rész zöldségpüré + egy rész ricotta + egy rész univerzális liszt. Annak meghatározásához, hogy mennyi ricottát és lisztet adj hozzá, mérd le a zöldségpürét, és osszd el ezt a számot kettővel. Ha van 200 gramm prüdér, adj hozzá 100 gramm ricottát (keverd össze), majd adj hozzá 100 gramm lisztet. Kezd el a lisztet kanállal hozzáadni, majd kézzel gyúrd össze a tésztát. Ragadós lesz, és nem sima, hanem képlékeny és könnyen golyóvá tekerhető a tenyered között. Adjuk hozzá a gnocchit a forrásban lévő, sós vízhez. Amint minden darab felúszik a víz tetejére (ez körülbelül 1½-2 percet vesz igénybe), szűrő segítségével tegyük át a tányérra vagy tepsire. Ezután tálaljuk a kiválasztott szósszal, raguval. Hogyan és mivel tálaljuk a gnocchit? Kíváncsi vagy, mi a legjobb szósz a gnocchihoz ? Szerencsére a gnocchi hihetetlenül sokoldalú, így igazán nem tévedhetünk a szószok vagy raguk kiválasztásakor. Elég robusztusak ahhoz, hogy gazdag hús ragúval vagy paradicsomos szósszal párosuljanak, de ugyanolyan jók egy krémes, tejszínes szósszal vagy egy élénk fűszeres pestoval. Ha azt szeretnél még egy kis csavart és extra ízt vinni a tányérodra, akkor tálalás előtt megpiríthatod a főtt gnocchit vajban és fűszernövényekben. Be is spájzolhatunk belőle! A házi készítésű gnocchit általában az elkészítés napján fogyasztják el. Lehet azonban falatnyi gombócokra vágni, tepsire egyenletesen szétteríteni, lefagyasztani, majd légmentesen záródó zacskóba csomagolva vissza a fagyasztóba, későbbi fogyasztás céljából. Ezzel a módszerrel a gnocchi két hónapig eláll a fagyasztóban. Címlapkép: Getty Images