Lezuhantak a ponthatárok: idén még többen kerülhetnek be a felsőoktatásba

Ahogy a portál írja, az előző évekhez hasonlóan Palkovics László miniszter idén is csökkentette a felvételi ponthatárokat néhány állami ösztöndíjas képzéseknél, így a bekerülési ponthatár nem lehet magasabb 400 pontnál. Ebben az évben 41kiemelt szak esetében történt meg a ponthatárok csökkentése. Ez a mértékű csökkentés az olyan tanulóknak is esélyt ad, akik ugyan többletponttal nem rendelkeznek, de kitűnően zárták a középfokú tanulmányaikat.

A nemzetközi gazdálkodás szakon a 2019. évi 420-ról 2020-ban 400-ra, a nemzetközi tanulmányok szakon a korábbi 455-ről szintén 400-ra, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzésben 420-ról szintén 400 pontra csökken a bekerülési ponthatár. A legjelentősebb csökkentés a jogász osztatlan mesterképzési szakon lesz, ahol a 2019. évi 440 pontról 2020-ban 350 pontra csökkent a magyar állami ösztöndíjas képzésben a miniszter által megállapított minimális felvételi pontszám

- sorolta fel a konkrét példákat a minisztérium.

Arra viszont külön felhívták a figyelmet, hogy a ponthatárok 400 pont felett is lehetnek a jelentkezők számától és a nyitott helyektől függően az egyes képzéseken, bizonyos intézmények esetében. De kitértek arra is, hogy a minimális felvételi határ mindenhol 280 pont lesz 2020-ban is az önköltséges képzés esetén.

