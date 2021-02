Sokkoló tények, és ami mögöttük van: tényleg lenullázódott a magyar turizmus

A beutazási korlátozások, illetve a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó, a járvány megfékezését célzó védelmi intézkedések hatására a belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 89 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 96 százalékkal csökkent. A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele 93 százalékkal volt kevesebb az előző év decemberinél - olvashatjuk a KSH reggeli gyorsjelentésében.

A koronavírus-járvány második hullámában meghozott korlátozó intézkedések miatt gyakorlatilag megsemmisült a magyar turizmus a KSH adatai szerint – értékeli az adatokat Portfolio is. Már novemberben is hatalmas zuhanást láthattunk, akkor azonban még a hónap első napjain fogadhattak vendégeket a hotelek. Decemberben azonban már csaknem teljes lezárásról beszélhettünk, a hotelek üzleti útra érkezett vendégeket fogadhattak.

Idén javult némileg a mérleg

A járvány második hulláma ellen hozott korlátozó intézkedések hatására 53,3%-kal csökkent a vendéglátóhelyek forgalmának volumene, míg 50,5%-kal zuhant az árbevételük decemberben, a KSH előzetes adatai szerint januárban hasonló mértékű, bár némileg javuló, 43,6%-os volt az árbevétel csökkenése a pénztárgépek alapján.

A vendéglátóhelyek forgalmának visszaesése jóval mérsékeltebb a tavaszihoz képest, egyrészt több vendéglátóhely tudott alkalmazkodni a házhozszállításhoz, másrészt a munkahelyi és iskolai étkeztetés jóval kisebb mértékben csökkent. A járványhelyzet miatt az első negyedévben nem várunk érdemi változást, azonban az oltás előrehaladásával, a veszélyeztetett csoportok átoltottságával lassan és fokozatosan lehet enyhíteni a korlátozásokon, ami a tavaszi hónapoktól számítunk, így a második negyedévben már némileg élénkülhet a vendéglátás forgalma. Teljes nyitás azonban csak és kizárólag a társadalom kritikus szintű, legalább 60%-os átoltottsága esetén lehetséges, így remélhetőleg a nyári hónapokban már érdemi fellendülésre lehet számítani.

- összegez Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője, aki szerint a hazai oltási folyamatot érdemben gyorsíthatják az orosz és kínai vakcinák beszerzése, így a hazai korlátozások feloldása, a gazdaság nyitás két-három hónappal megelőzheti az uniós országokét.

Amennyiben az átoltottságot nemzetközi szinten is sikerül elérni, a szakember szerint a nemzetközi turizmus is gyorsan magára találhat, tekintve az óriási kielégítetlen igényeket, így az további lendületet adhat a vendéglátásnak is. Az európai oltási folyamat akadozása azonban késleltetheti az európai országok nyitását. A vendéglátás helyreállását jelentősen hátráltathatja, ha a vendéglátóhelyek egy része nem tud újra kinyitni, de akadályozhatja a nyitást követő munkaerőhiány is.

A vendáglátás – és turizmus – újraindítása azonban a kritikus szintű átoltottság előtt is lehetséges, amennyiben alkalmazzák a tervezett oltásigazolásokat, amellyel a beoltottak már igénybe vehetnék a vendéglátási szolgáltatásokat. A járvány második hulláma ellen hozott korlátozó intézkedések hatására 92,7%-kal csökkent a vendégéjszakák száma decemberben. A tavalyi év egészében 57,7%-kal csökkent a vendégéjszakák száma, ezen belül a belföldi vendégéjszakák 38,9%-kal, a külföldieké 76,6%-kal csökkent. A határok szeptemberi lezárása miatt a külföldiek által eltöltött éjszakák száma már szeptemberben meredeken visszaesett (csak üzleti célból érkező vendégeket lehet fogadni), a november 11-étől bevezetett korlátozások azonban a belföldi turizmust is érintették, ezért a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 89%-kal csökkent, a következő hónapokban pedig hasonló mértékű lehet a visszaesés. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele 93,4%-kal zuhant, így összesen 3 milliárd forint volt, míg tavaly összesen 59,4%-kal esett vissza. A negyedik negyedévben összesen 79,3%-kal csökkent a vendégéjszakák száma, ami mérsékeltebb visszaesés a második negyedévi 87,2%-os visszaeséshez képest.

- fogalmazott az elemző.

Mikor lesz ennek vége?

A szakember szerint a turizmus újraindulásának időpontját lehetetlen megmondani, teljes mértékben a járvány terjedésétől, valamint az átoltottság előre haladásától függ, az első negyedévben szinte kizártnak tűnik a korlátozások enyhítése. Amennyiben a legveszélyeztettebb csoportokat sikerül átoltani, korlátozott enyhítések elképzelhetőek, amit legkorábban a második negyedév elejére várunk, a turizmus újraindításához átmenetileg szükség lehet az oltási igazolásokra is. Tömeges oltásokra a második negyedév végén számítunk, így talán a harmadik negyedév során megszűnhetnek a korlátozások. Kérdés, hogy a korlátozások megszűnése után milyen gyorsan indulhat újra a turizmus az esetleges óvatosabb magatartás miatt, azonban feltehetően gyorsan élénkülhet, mivel óriási kielégítetlen igény halmozódott fel az elmúlt év során, így rengetegen pótolhatják elmaradt utazásaikat, nyaralásukat.

Nem kizárt az sem, hogy a korlátozások feloldásával eufória lesz, az emberek örülni fognak, hogy végre kimozdulhatnak.

Kérdés az is, hogy az üzleti turizmus milyen gyorsan áll talpra, megtartják-e az elmaradt konferenciákat, kiállításokart, vásárokat, de erre is kifejezett igény lesz.

Szintén kérdés - vetette fel az elemző -, hogy megtartják-e az elmaradt fesztiválokat és más szabadidős rendezvényeket, noha óriási igény lenne rá.

