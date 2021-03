Kiszámolták, megéri: ezekre biztosan érdemes igényelni a lakásfelújítási támogatást

Nem csak a rezsicsekkeken érződhet meg egy-egy kiadáscsökkentő felújítás: a Pénzcentrumnak nyilatkozó ingatlanpiaci szakemberek többek között arról beszéltek, hogy lakáseladáskor bőven is megtérülhet egy ablakcsere, vagy szigetelés - írja a Pénzcentrum.

Még mindig a fűtéskorszerűsítés áll a költségcsökkentést célzó felújítások sorában az első helyen, másodlagos helyet foglal el a hőszigetelés és a napelem

- számolt be az OTP Ingatlanpont, akik szerint amennyiben nem újépítésű házról, vagy lakásról van szó - amelyek esetében bár többször, legutóbb 2022. június 30-ára kitolták a szigorúbb energetikai megfelelősség határidejét, a gyakorlatban már többnyire megfelelően energiahatékonynak tekinthetők -, lényegében minden lakóingatlan típus kisebb-nagyobb fejlesztési lehetőségekkel bír, vagyis felújítással kedvezőbb energetikai besorolásba kerülhet.

Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője kifejtette, hogy ezek a beruházások külön-külön is jelentősen tudnak javítani az ingatlanunk minőségén, energiahatékonyságán és így közvetve emelik ingatlanuk árát, de ha műszakilag nézzük akkor mindegyik fejlesztése együttesen lenne optimális technikai szempontból. Hiába van modern fűtésünk, ha a hőszigetelés vagy a nyílászárók minősége nem megfelelő és ez fordítva is igaz. Elárulta, hogy a Duna House adatai szerint lenne hová fejlődni,

a hazai ingatlanállomány 70-75 százaléka szorulna valamilyen felújításra energetikai szempontból.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenképp olyan beruházást érdemes elvégezni, ami az ingatlan fenntartási vagy karbantartási költségeit csökkenti. Ha a rezsiszámla a felújítás után 10 havi ezer forinttal csökken, akkor az 10-15 év alatt 1,2-1,8 millió forinttal többet hagy az új tulajdonos zsebében, ami az ingatlan értékét is legalább ennyivel növeli.

A hazai ingatlanállomány nagy részénél a hőszigetelés ilyen típusú beruházás, de ennek az egyszerűbb, olcsóbb és technikailag könnyebben kivitelezhető "kistestvérével" a nyílászárók cseréjével is észrevehetően csökkenthető a havi fűtésdíj. Az áramszámlán kétféle módon lehet spórolni: mi magunk is megtermeltethetjük az ingatlanunkkal az áramot napelemek felszerelésével, de ez költséges beruházás, és az adminisztrációja sem egyszerű. Az áramfogyasztást megtakarító beruházások esetében "kistestvérként" a háztartási nagyfogyasztók cseréje funkcionálhat: az energiahatékonyabb hűtők, sütők beépítésére ráadásul állami támogatást is lehet igényelni.

Az Ingatlan.com tapasztalatai szerint az elmúlt években kiadott energetikai tanúsítványok alapján az adásvételek tárgyát képező ingatlanállomány 40 százaléka átlagos vagy annál rosszabb besorolású. Szinte nincs olyan otthon, ahol valamilyen felújítási munkának időről-időre ne lenne helye. A rendszeres időközönként elvégzett felújítások jelentősége azért is fontos, mert ezekkel nem csak az otthonunk életminősége javul, hanem az ingatlanunk értékét folyamatosan a top-on tarthatjuk.

Hitelből is mehet a rezsicsökkentés

A magyar ingatlanállomány energetikai fejlettségén jelentősen javíthat a felújítási támogatás, illetve az ahhoz kapcsolódó hitelkonstrukció.

Összességében pozitív hatást várunk az újfajta támogatástól és az ehhez kapcsolódó hitelkonstrukciótól, hiszen így azok is lehetőséget kapnak a fejlesztésre, akik nem feltétlen szeretnének új lakásba, házba költözni. A támogatás azonban nagyon széleskörű, ami természetesen jó a családoknak és bővíti a felhasználás lehetőségét, viszont például energetikai szempontból nem feltétlen jelent előrelépést ha új konyhabútort vesznek a támogatási összegből.

- foglalta össze Benedikt Károly. Ingatlanpiaci tapasztalatok alapján a nagyobb volumenű, jelentősebb költséggel járó felújításokba, korszerűsítésekbe nehezebben vágnak bele a családok, ezen a tendencián is javíthat a jelenlegi támogatás - tette hozzá a Duna House szakértője.

Balogh László szerint az új családtámogatás akár 100 ezer családot is felújításra sarkallhat a következő másfél évben

Egyértelmű lökést adhat az otthonfelújítási munkálatoknak a viszonylag nagylelkű állami támogatás, ami akár 3 millió forint vissza nem térítendő összeget is jelenthet.

Az OTP Ingatlanpontnál is hatalmas az igény a megjelenő támogatásokra, az érvényben lévő jogszabályok alapján a felújítási támogatás szinte minden estben kalkulációik részét képezi az ingatlanvásárlási szándékkal rendelkező érdeklődőknek, mivel a konstrukció előre kiszámítható alapot ad egy korszerűsítő beruházás megtérüléséhez.

Rengeteget bukhatunk is, ha korszerűtlen a ház - de erről már a cikk folytatásában olvashattok, a Pénzcentrumon!

Címlapkép: Getty Images