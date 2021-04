Itt a bejelentés: ekkortól nyitnak újra ezek a kedvelt vidéki szállodák

A Danubius Hotel Bük és a balatonfüredi Danubius Hotel Marina is várja május 13-ától a pihenni vágyó vendégeket. A Danubius Hotels tavaly sikeresen bevezetett szigorú higiéniai szabályzatával, a Biztos Pihenés Protokollal, biztonságos környezetben és a feltöltődést garantáló szolgáltatásokkal nyit újra. A Danubius Hotels az üzemszünet ideje alatt több szállodájában is felújításokat végzett, a büki szállodában ezentúl egy új családi élménymedence is a vendégek önfeledt kikapcsolódását szolgálja.

A gyógyszállókat üzemeltető Ensanához tartozó Ensana Thermal Hévíz és Ensana Thermal Sárvár szintén május 13-ától várja feltöltődni vágyó vendégeit, maximális biztonság mellett.

Mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy hosszas várakozás után ismét fogadhatunk szabadidős céllal érkező vendégeket, családokat. A belföldi vendégek elsősorban vidéki szállodáinkban foglalnak, a határzárak miatt pedig külföldiekre továbbra sem számíthatunk, így újabb budapesti szállodákat sajnos nem tudunk megnyitni. Bízunk abban, hogy a későbbiekben fővárosi szállodákat is nyithatjuk, addig is várjuk a tőlünk megszokott vendégszeretettel a pihenni vágyókat a május közepén nyíló és a már most is üzemelő szállodáinkban

- nyilatkozta Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója.

Címlapkép: Getty Images