Egyre többen üdülnek itt: felkapták az északi Tisza-part dráguló nyaralóit

Júniusban 78–362 ezer forintos átlagos négyzetméteráron kínálták eladásra a nyaralóövezetekben található lakóingatlanokat. Vásárosnaményban éves összevetésben 17 százalékkal, Dombrádon 59 százalékkal, Nyíregyházán 14 százalékkal mentek feljebb az átlagos négyzetméterárak, Tiszavasváriban és Tiszalökön viszont stagnáltak, írja a szon.hu az ingatlan.com lapjukhoz eljuttatott kimutatása alapján.

Bár a használt lakóingatlanok iránti kereslet növekedése és a drágulás tavaly megakadt, a nyaralók piaca erősödött

– állítja Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki a nyaraló­övezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei piacát vizsgálta.

A szakember szerint a pandémia megjelenéséig sok háztartás anyagi helyzete javult és egyre többen vették tervbe, hogy második ingatlanként nyaralót vásárolnak. A járvány adott egy lökést ennek a folyamatnak, a kijárási korlátozások miatt pedig a kerttel rendelkező ingatlanok felértékelődtek a piacon.

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy a megyeszékhelyen, Nyíregyházán 362 ezer forintra, 14 százalékkal emelkedett az ingatlanok négyzetméterára, Tiszalökön és Tiszavasváriban nem változtak az árak az egy évvel korábbihoz képest, így előbbi településen 92 ezer, utóbbin 106 ezer forint volt a tarifa.

Dombrád tarol

Olyannyira népszerűek a nyaralóink, hogy most nincs is köztük eladó

– tájékoztatta lapunkat Dombrád polgármestere. Harsányi László szerint a koronavírus lehet a fő oka annak, hogy megyeszerte népszerűbbé váltak az üdülési célra vásárolható ingatlanok. A településvezetőtől megtudtuk, tavaly még 10-15 nyaraló volt náluk eladó, de mára ezek mind elkeltek.

Érdekesség, hogy az egyik értékesítésre váró ingatlant egy fővárosi testvérpár vásárolta meg, akik itt voltak a Tiszán vízitúrázni

– említette Harsányi László, aki kiemelte, az önkormányzat is sokat tesz azért, hogy a dombrádi Tisza-part minél népszerűbb lehessen.

Megoldott a szemétszállítás, rendben tartják a nyaralóövezetet, megfelelő az infrastruktúra, sőt az üdülőtulajdonosok kedvezményt is kapnak a strandbelépő árából. Pályázati forrásból a strandon hamarosan megépül egy játszótér, szociális blokkokat is kialakítanak majd, ahol a turisták helyi termékeket vásárolhatnak. A távlati tervek közt szerepel még, hogy a strandon csónak, illetve vízibicikli bérlésére is lehetőség nyíljon.

Tartogathat meglepetéseket a piac

Bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megye soha nem vetélkedhetett a Dunántúllal vagy Tokaj-Hegyaljával sem, ahol látványosan elindultak a nyaralóövezeti infrastrukturális beruházások, örvendetes, hogy a fejlesztésekbe több település is becsatlakozhat, így mindenképp tartogathat meglepetéseket a jövőben ez a piac is, osztotta meg tapasztalatait Horváth Sára, a Balansz Ingatlaniroda tulajdonosa a portállal.

Címlapkép: Getty Images