Végezetek a betakarítással: idén bőségesen termett a zöldségek királya

Ahogy a haon.hu írja, Keczán Zsolt és felesége, Keczánné Verdes Katalin 2014 óta foglalkozik spárgatermesztéssel. A kistermelőket kérdezte a lap a növény tulajdonságairól, jótékony hatásairól, feldolgozásáról. Mint írták, a család korábban gyümölcstermesztéssel foglalkozott, de most a kereslet miatt fogott bele a spárga termesztésébe. Ahogy mesélték, volt hozzá egy hathektáros földterületük, a spárga számára ideális, laza szerkezetű homoktalajjal.

A hetvenes években a téesz­időkben is termeltek Nyíradonyban spárgát, a jelenleg nálam dolgozó napszámosok mesélték, hogy anno hajnali háromkor kezdték a munkát, s mire feljött a nap, már végeztek is a spárgasípok szedésével

- mondta Katalin, aki hozzátette, Németország és a skandináv országok a legnagyobb spárgafelvásárlók.

Szomorú tény, hogy lassan a legjobb tulajdonságát, a koraiságát veszíti el a magyar spárga, ami sajnos az értékesítéskor az árban is egyre jobban érzékelhető. Már az idén is nagy szervezettséget igényelt, hogy időben szedjük le a növényt, hiszen a forróság miatt nehéz minőségi spárgát termelni. Régebben előnye volt ennek a növénynek, hogy a legkorábban hozott profitot, hiszen már márciustól lehetett szedni, viszont az utóbbi időben az időjárás változása jelentősen beleszól a termelésbe. A növény a 15 és 28 fok közötti kiegyenlített hőmérsékletet szereti, a hőmérsékleti ingásokra érzékeny, s a szedés is külön szertartás. Van egy 19 centiméteres késünk, azzal megszúrjuk a begyűjtésre váró spárgát. Mindezt nagyon óvatosan kell tenni, hogy a földben lévő többi rügyet ne sértsük meg, mert ahogy azokat külső hatás éri, azonnal elveszti formáját: kivirágzik, meggörbül vagy megöregszik, s így sajnos nagyon sok lesz a veszteségünk

- tette hozzá a termesztő, aki arra is kitért, ha megfelelően gondozzák, táplálják a növényt 12-15 évig is lehet szedni róla a sípokat.

A spárga termeléséhez először is jelentős anyagi önerőre van szükség. Az ültetvény alá megfelelően kell előkészíteni a területet és sok szerves trágyával kell feltölteni. A mezőgazdasági gépek segítségével húzott árkokba telepítjük a magoncokat arasznyi távolságra, 30-35 centiméter mélyen a talajba. Első évben csak gondozni kell az ültetvényt, a sorok közét megtárcsázni, ha vannak bogarak, permetezni. Nem nagyon használunk növényvédő szereket, ám ha mégis kell, akkor csak meghatározott termékekből választhatunk, hiszen biospárgát termelünk. Ha spárgabogár üti fel a fejét, inkább mechanikusan, emberi erővel pusztítjuk el azokat szedés közben. Egyébként nagyon szívós és agresszív növény a spárga. Nyáron nyugalmi állapotban van, ilyenkor zajlik a tápanyagfeltöltés és a folyamatos öntözés. Ősszel, amikor a növény megszárad, le kell szárzúzózni és újra megtrágyázni az egész területet, beletárcsázva a földbe a tápanyagot. Második évben ismét csak gondozzuk és hagyjuk nőni, azért, hogy a tövek erősödjenek, s harmadik évben már fél szezont lehet szedni a spárgát

- magyarázta a termesztés menetét Keczán Zsolt.

A termesztők arra is kitértek, hogy az utóbbi időben az időjárás kiszámíthatatlansága miatt egyre nehezebb a spárgatermesztés. Pedig Magyarországon évi ötezer tonna spárgát termelnek 14 ezer hektárnyi területen. Nehezíti a termesztést az is, hogy a vadak által okozott kár ezen a területen is jelentős.

A vadnyulak letördelik a spárgasípokat, hiába van elkerítve a terület. Adminisztráció is jár vele bőven, több minőség-ellen­őrzésen át kell esnie a növénynek, ugyanis csak így mehet exportra a spárga. A biokontroll tagjai vagyunk, ökospárgát termesztünk. Az ellenőrző bizottságok rendszeresen járnak hozzánk, talajmintát, vízmintát vesznek. Sok minőségi kiesésünk volt a szeles időben, mert a homok megkarcolta a növényt, s ezt már nem veszik fel exportra. Jó lenne, ha ezeket nem kellene kidobni, hanem helyi piacon tudnánk értékesíteni, mert a spárga esztétikuma a növény beltartalmát nem befolyásolja

- emelte ki Katalin.

Amint lehetett, megkóstoltuk, milyen az íze a spárgának. Másfél hónap spárgafogyasztás után férjem vérvizsgálati eredményei javultak, például a húgysavtartalom harmadára csökkent. A spárga intenzív tisztító hatása miatt a vesebetegeknek nagyon odafigyelve kell fogyasztaniuk, mert nagyon megdolgoztatja a vesét

- magyarázta a termesztő.

Címlapkép: Getty Images