Aggódnak a szakemberek: eltűnhet a magyar málna a boltokból és piacokról

Ahogy a portál írja, két oka lehet annak, hogy itthon már alig termesztenek málnát. Az egyik, hogy megváltoztak a klimatikus körülmények. A málna egyre nehezebben viseli a hosszabb kánikulával és szárazsággal járó nyári időjárási periódusokat. A másik ok pedig az, hogy egyre technológiaigényesebbé vált a gyümölcs termesztése, pedig csak így lehetne lépést tartani a külföldi termelőkkel.

Azok a hőhullámok, amelyek idén nyáron is tapasztalhatóak voltak, szinte teljesen ellehetetlenítik a málna termesztését, olyannyira, hogy lassan nincs értelme arról beszélni

- mondta az InfoRádiónak nyilatkozó szakember.

Csizmadia György megjegyezte, a saját félhektáros kertjében is azt tapasztalja, hogy egyrészt nagyon apró marad a gyümölcs, másrészt rá is sül a növényre. Emiatt képtelenség azt a mennyiséget és minőséget produkálni a hagyományos termesztéssel, mint akár húsz évvel ezelőtt. De a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei kertészeti osztályának vezetője lát még más problémát is.

A málna egy rendkívüli mennyiségű kézi munkát igénylő gyümölcs, amit minden másnap szedni kellene, de erre szinte lehetetlen gazdaságosan munkaerőt találni. Emellett az ipari málnatermesztés, amiben Magyarország a délszláv háborúk idején kifejezetten erős volt, mára már főként Szerbiában és Lengyelországban „virágzik”. Olyan újféle fajtákat termesztenek ugyanis, amelyeket kombájnnal lehet szüretelni, de ezen a téren Magyarország helyzete teljesen reménytelen

- tette hozzá a szakember.

Húsz évvel ezelőtt még valamivel több mint 1500 hektáron termesztettek itthon málnát, idén viszont már kevesebb mint 200 hektáron. Ha ez a tendencia így folytatódik, akkor könnyen lehet, hogy két-három év múlva már csak mutatóba lesz hazai termesztésű málna

- emelte ki Csizmadia György.

A szakember szerint szabad földön kellene termeszteni és kombájnnal betakarítani. Bár voltak erre próbálkozások Magyarországon, de az éghajlat keresztülhúzta ezt a módozatot. Így pedig a málna ugyanarra a sorsra juthat itthon, mint pár évvel ezelőtt az egres, ami szinte teljesen eltűnt a hazai boltokból és piacokról.

Címlapkép: Getty Images