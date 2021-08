Brutális, mennyire megdrágultak a földek itthon: ennyit kérnek 1 hektárért

Az agrárgazdasági szakportál cikkében azt is hozzáteszi, hogy ugyanez elmondható a bérleti díjak esetében is, ám itt viszont már a szőlők és az erdők díja is többe kerül, árcsökkenés nem figyelhető meg egyik művelődési ágban sem. Az, hogy meddig tarthat még ez az áremelkedés, nem lehet tudni, de az biztos, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki termőföldet szeretne vásárolni vagy bérelni.

A termőföld hektáronkénti piaci átlagára 2020-ban már 1,727 millió forint volt, ami 7,3 százalékos drágulás az előző évhez képest (1,602 millió Ft/ha). A termőföld drágulása évtizedek óta tart, és tavaly már a szántókért átlagosan 1,891 millió forintot kellett a vevőknek adniuk. A haszonbérleti díjak is emelkedtek, a szántónál az éves átlagos hektáronkénti díj 75 003 forint volt, ami 4 százalékkal több, mint egy éve.

A szántók ára 2009 óta folyamatosan emelkedik, méghozzá nem is kevéssel: 2009-ben több mint 491 ezer forint volt egy hektár, 2015-re ez a szám már több mint 1 millió forint volt, 2019-ben pedig már közel 1,6 millió forintot kellett érte fizetni. Ugyanez figyelhető meg a gyepek és a gyümölcsösök esetében is. A legnagyobb drágulás a gyümölcsösök esetében történt, hiszen 2015-ben 1,3 millió forintba került egy hektár, 2019-re ez a szám már közel 2 millió forintra módosult - derült ki a KSH adataiból.

Jó hír, hogy ebben a nagy drágulási hullámban is akad olyan, amiért kevesebbet kell fizetnünk. Ilye például a szőlő és az erdő is. De mit takar ez számszerűsítve? 2018-ban egy hektár szőlőért még több mint 2,4 millió forintot kellett fizetni, ez azonban 2019-re már „csak” 2,29 millió forint volt. Az erdők esetében nem ennyire kiugró az árcsökkenés, 1 év alatt 5 ezer forintot ment lejjebb az ára. Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy mind a kettő esetében a megelőző években igen komoly drágulás volt tapasztalható, tehát az árcsökkenés egyáltalán nem volt folyamatos.

Címlapkép: Getty Images