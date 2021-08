Új külsőt kap az egész komplexum: milliárdokból újul meg a vidéki színház

A projektet a VEMÉV-SZER Építő Kft. és a SWIETELSKY Magyarország Kft. konzorciuma valósítja meg a Modern Városok Program keretében, állami támogatásból, mintegy 2,34 milliárd forint értékben, írja a magyarepitok.hu.

Az épület a KÖZTI Zrt. és a TSPC Kft. tervei alapján jöhet létre: egyelőre nem a főépületen, hanem a teljes színházkomplexum Óvári Ferenc út 1-es szám, valamint a Szeglethy György utca 2-es szám alatt található, két jelenleg nem használt épületében dolgoznak a szakemberek. A szecessziós stílusú főépület felújítására a második ütemben kerülhet sor.

Mindkét helyszínen indokolt a felújítás

Az Óvári úti 1-es szám alatti házat eredeti rendeltetése megszűnte óta többféle célra használták, alkalmi rendezvényeket leszámítva kihasználatlan. A csapadékvíz és a talajnedvesség is komoly károkat okozott. A Szeglethy utca 2-es szám alatti épületben is hasonló a helyzet, a régóta kihasználatlan helyszínben károk keletkeztek az időjárás viszontagságainak köszönhetően. A munkaterületet 2021. június 23-án vették át a kivitelezők és szerződés szerint 450 naptári nap áll rendelkezésükre a komplex felújítás első ütemére.

Zajlanak a bontási és alapozási munkálatok

A feladat a fent említett Óvári úti 876 négyzetméteres és a Szeglethy utcai 552 négyzetméteres megmaradó és felújítandó épületen kívül a területen található többi meglévő épület bontása, egy parkoló építése, valamint a Szeglethy utcai épület kiegészítése egy új 165 négyzetméteres szárnnyal.

Jelenleg a bontási munkák zajlanak, melyek várhatóan augusztusban be is fejeződnek, valamint megkezdődtek az új szárny alapozásához tartozó földmunkák is.

A régi épületek teljes felújításon esnek át, a bontások során előre nem látható akadályokba ütközünk, napról napra bukkan fel valamilyen tervezői megoldást kívánó feladat. Hol egy régi, a nyilvántartásokban nem szereplő csatorna, a feltételezettnél rosszabb állapotú gerenda, vagy éppen vízbetörés a pinceszinten. A kooperációk során szerencsére a KÖZTI Zrt. által delegált tervezők nagyon konstruktívan és rugalmasan segítenek a problémák megoldásában

- nyilatkozta a portálnak Csehi Lóránt a VEMÉV-SZER Kft. projektvezetője.

Több 100 kilogrammos tartógerendákat emelnek be a régi tetőszerkezet megóvásával, ami extra kihívás elé állítja a szakembereket a szűk, forgalmas belvárosi környezetben az építkezés során. A régi épületek pinceszintjén új funkciókat alakítanak ki, mint például a hangstúdió, emiatt a jelenleg szigetelés nélküli, nedves falakat utólagos, injektálásos technológiával kell szigetelniük, majd kiszárítani.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának projektjében, a Modern Városok Program keretében, a BMSK Zrt. közreműködésével az Óvári Ferenc úton a 876 négyzetméteres hasznos alapterületű központban az utcaszintet főként a marketing célú helyszínek és a jegyiroda terei foglalják el. Az emeletre próbaterem kerül a középfőfal részleges kiváltásával, így a két összenyitott rész a színház színpadához hasonló méretű próbateret alkothat. A Szeglethy György utca felőli épületfejben pedig gazdasági irodák kapnak helyet. Ha a munkálatok befejeződnek, a dolgozók átköltözhetnek az új épületbe.

