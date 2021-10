Milliós összeg ütheti a markukat: mutatjuk, mire költhetik a családok a pénzt

Orbán Viktor korábbi bejelentése szerint a 2021-es személyi jövedelemadót visszafizetik a gyermeket nevelő családoknak 2022 februárjáig. A NAV közlése szerint a visszafizetés felső határa a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalma, azaz 15 százaléka, írja a Pénzcentrum.

Az szja és az ekho szerint adózó szülőknek külön-külön, legfeljebb 809 ezer forintot térít vissza az állam azoknak, akik egy gyermeket nevelnek. A kettő-, vagy háromgyerekesek viszont amennyiben élnek az családi adókedvezmény lehetőségével, és átlag közelében van a fizetésük, ők kevesebbet kapnak majd, vagy semmit.

Családi adókedvezmény

A családi adókedvezmény az adózó összevont adóalapját csökkenti, összege az eltartottak számától függ. Egy eltartott után a maximális családi kedvezmény összege havonta 10 ezer forint, két eltartott után 40 ezer forint, három eltartott esetén maximum 33 ezer forintot jelent eltartottanként.

A NAV 2022. február 15-ig automatikusan kiutalja a visszatérítést annak a szülőnek, akinek a munkabéréből év közben a munkáltató levonja az szja-t, illetve az ekhót. A visszatérítés az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.

Nincs teendőjük azoknak, akik jogosultak a visszatérítésre és a 2021-ben megszerzett jövedelmükre vonatkozó adatok a munkáltatótól/kifizetőtől és a kiutaláshoz szükséges belföldi bankszámlaszám vagy postai cím a családi pótlék folyósítási adatokból a NAV rendelkezésére áll. A NAV számukra 2022. február 15-ig automatikusan utalja a visszatérítést.

Jól jön a pénz

Egy átlagosan kereső egygyermekes család, ahol mindkét szülő alkalmazotti munkaviszonyban dolgozik, összesen 1,6 millió forintos visszatérítést kaphat. Ez már akkora összeg, amit érdemes megfontoltan kezelni. Persze csábító lehet ennyi pénzt elkölteni valami régóta vágyott tárgyra, utazásra, pláne mi, magyarok hajlamosak vagyunk könnyelműen, korántsem körültekintően bánni a pénzzel.

Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) felméréséből kiderül, hogy az általuk meghatározott kritériumok alapján a 26 vizsgált ország lakosainak zöme a pénzköltéshez ért, azonban a tudatos pénzügyi döntésekhez nem. A felmérésben Magyarország is részt vett, hazánk pedig az OECD - átlagot súrolja. A 26 vizsgált országból mi a középmezőnyt értük el.

Mit, hova? Segítünk!

Hogy hozzájáruljunk a magyarok amúgy nem túl fejlett pénzügyi tudatosságához, utánajártunk, melyek a legfontosabb tudnivalók a fenti opciókkal kapcsolatban, szakértőin válaszoltak, hogy költhetjük el a legokosabban ezt a pénzt.

Befektetés

A válaszadók 18 százaléka nyilatkozott úgy, hogy befekteti majd ezt a pénzt. Amennyiben a család úgy gondolja, hogy pár éven belül felhasználja ezt az összeget valamire, vagy egyszerűen nem bírják a kockázatot, akkor nincs más mint az állampapír: az inflációkövető, Prémium Magyar Állampapír lesz a megoldás, hiszen a MÁP+ esetében az infláció megzabálja a hozamot. Ezzel szemben a PMÁP infláció + 1,25% kamatprémiumot fizet, ez ha a jelenleg érvényes MNB 2021-es infláció várakozással számolunk, akkor 4,7+1,25% lesz, ami 5,95% (persze az is benne van a pakliban, hogy ennél is magasabb lesz az idei infláció). De a babakötvény még ennél is jobb, az infláció + 3%-ot fizet, ami alsó hangon lesz 4,7+3= 7,7% - de ez a gyermeknek veszik alapvetően a családok, és csak 18 éves korában lehet kivenni a pénzt.

Ha hosszabb távban (15+ év) gondolkodik a család, és nem ugrik a vérnyomás 160-ra, ha 30%-ot veszít a befektetés az értékéből, akkor jöhet számításba a tőzsde. A tőzsdei részvény az reál eszköz, ha részvényt veszel, egy cégben szerzel tulajdonjogot, kapsz egy szeletkét az eszközeiből. A fizikai eszközök infláció álló befektetések, így a részvény is, ami nem utolsó szempont a mostani környezetben.Az MSCI Világ index követő ETF-fel egy csapásra a fejlett világ vagy 1700 részvényéből vásárolhat a befektető egy kis szeletkét, de ha meg ennél is bátrabb az apuka, anyuka, akkor itt vannak az egyedi részvények, Bitcoin, Ether és társaik - mondta el a Pénzcentrumnak a a Portfolio Trader befektetési igazgatója, Bence Balázs.

Címlapkép: Getty Images