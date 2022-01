Szégyen, ahogy az autóhonosítás zajlik Magyarországon: kiakadt a Becsületesnepper

Szuper, hogy a Magyar Autóklubhoz is lehet menni autót honosíttatni, de ettől még nem oldódtak meg a problémák

- nyilatkozta a Pénzcentrumnak Kroneraff István.

A Becsületesnepper néven ismert autókereskedő szerint manapság nagyjából két hónapot kell várnia annak, aki külföldről behozott kocsit szeretne forgalomba helyeztetni, de nincs lehetősége elmenni az Autóklub valamelyik telephelyére. Kifejtette a lapnak, hogy szerinte a közlekedési hatóság mellett elhaladt az idő, a szervezetet kommunista szellemben irányítják. A nepper arról is beszélt, miért szálltak el itthon az autóárak, és az is kiderült, hogy a német kereskedőknél is alig van használt autó a piacon.

Kroneraff Istvánnal a Pénzcentrum arról is beszélt, hogy a közvélekedés az volt, hogy neppertől nem szabad autót venni.

Ez már akkor is butaság volt, és most is az. Nagyon üdvözítőnek tartom, hogy a szakma elkezdett tisztulni – és ebben lehet, nekem is volt egy kis szerepem. Egyre több a normális kereskedő, aki korrektül áll a dolgokhoz, nem tekeri az órát, becsületesen dolgozik, de azért itt is jegyezzük meg, hogy ehhez kéne egy olyan jogszabályi környezet is, ami rákényszeríti a kereskedőket, hogy tisztán dolgozzanak.

- közölte a Becsületesnepper.

Az interjú a Pénzcentrumon, ITT olvasható!

Címlapkép: Getty Images