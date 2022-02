Számíthatunk benzinárstopra? Mutatjuk, mit gondolnak erről a szakemberek

Ahogy a Pénzcentrum írja, hamarosan döntenie kell a kormánynak: fenntartják-e az üzemanyagok hatósági árait. Az intézkedést november 15-én vezették be három hónapra, vagyis az eredeti rendelet szerint még két hétig lenne 480 forinton maximálva a 95-ös oktánszámú benzin és a gázolaj literenkénti ára.

Az intézkedés szerint - ahogy azt Gulyás Gergely is leszögezte - az üzemanyagok adótartama nem csökken, a kereskedelmi árrésből kell lefaragni a kutakon, hogy tartsák a hatósági árat, aki pedig drágábban adja az üzemanyagot, azt megbüntetik. A miniszter novemberben azt is hozzátette: a kereskedőket nem fogják kompenzálni az árak maximalizálása miatt.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára most a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy a szakma abban bízik, nem fogják meghosszabbítani az intézkedést:

nagyon nem szeretnénk, ha meghosszabbítanák, a szakma jelenleg úgy számol, hogy február 15-ig tart a hatósági árazás. Az elmúlt három hónap is jelentős problémákat okozott a töltőállomások működtetésében, de a jelenlegi kőolaj-világpiaci helyzetben egy hosszabbítás még az eddigieknél is komolyabb hatással lenne a piacra.

A szakember emlékeztetett, hogy már 90 dollár fölött van a Brent-olaj hordónkénti ára a világpiacon, ami a hatósági árplafon bevezetésekor még 80-85 dollár között mozgott, tehát három hónap alatt durván 10 százalékot drágult.

Bár december elején volt egy kisebb beszakadás, amikor 70 dollár környékére esett az árfolyam, de azóta visszaerősödött a már említett, 90 dolláros szintre. Tehát összességében a kereskedőknek még magasabb áron kellene adnia az üzemanyagot, mint az utolsó szabadáras napon, ami által a veszteség is nagyobb.

Több elemző is további drágulásra számít, sokak szerint már a 100 dolláros hordónkénti ár is a küszöbön van. Ennek kapcsán Grád Ottó is arról beszélt, semmilyen olyan hír, elemzés nincs a kőolaj piacon, amely jelentősebb árcsökkenést prognosztizálna, sőt.

Óriási kockázat például az orosz-ukrán konfliktus, ami az egész európai energiaellátásra hatással lehet. Illetve olyan intézkedésekről, lezárásokról sem érkeznek hírek, amelyek keresletcsökkenést eredményeznének, épp ellenkezőleg. És olyan jeleket sem látni, hogy több kőolaj jutna a piacra: márpedig, ha a kínálati oldalon nincs változás, a kereslet viszont növekedni látszik, akkor az előbb-utóbb óhatatlanul is az árak további emelkedéséhez fog vezetni

- vázolta Grád Ottó. Hozzátette, a 100 dolláros olajár-jóslatokat ugyan óvatosan kell kezelni, de az biztos, hogy sokkal valószínűbb a piaci árak további emelkedése, mint az, hogy a Brent jegyzésára visszasüllyedjen a novemberi szintre, vagy az alá. A szakértők között lényegében csak abban van vita, hogy milyen szintre fognak emelkedni az árak, illetve ez milyen gyorsan történhet meg.

Ebben a helyzetben nagyon komoly piaci kockázatot jelentene még tovább fenntartani a hazai töltőállomások veszteséges üzemét: már nem csak a legsérülékenyebb kisvállalkozásoknak, most már a nagy kúthálózatok számára is komoly problémát jelentene, ha a hatósági árazás február 15-e után is fennmaradna

- szögezte le a MÁSZ főtitkára.

Minden liter gázolajon bukhatnak a kutak

Bár az üzemanyagárak normál helyzetben töltőállomásonként változnának, abban szinte biztosak lehetünk, hogy hatósági ársapka nélkül már bőven az 500 forintos lélektani határt is átlépte volna az üzemanyagok átlagára.

A holtankoljak.hu szerint például február másodikától a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal emelkedik, a gázolajért pedig bruttó 6 forinttal kell többet fizetni a benzinkutasoknak. A szakportál szerint is egyre tragikusabb helyzetet eredményez az üzemanyagszakma számára az árbefagyasztás:

a gázolaj bruttó beszerzési ára például már bőven 480 forint felett van, tehát minden egyes eladott liter után színtiszta bukást kénytelenek realizálni a töltőállomások - és a benzinen sem lehet túl sok haszon.

A portál az 5. heti előrejelzésében megjegyzi, hogy az olajárak emelkedése mellett a forint is gyengült a dollárral szemben. Szerdától a 95-ös benzinért már 509 forintot fizetnénk az ársapka nélkül, a gázolaj átlagára pedig 525 forint lenne a hazai töltőállomásokon.

