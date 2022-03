Rohamtempóban haladnak a telepítések: most itt születik új parkerdő

Zambó Péter, az Agrármisztérium erdőkért felelős államtitkára elmondta, a kormány és az Agrárminisztérium kiemelten támogatja a fával borított területek növelését, és ezzel együtt célul tűzte ki, hogy 2030-ra az ország fával borított területeinek aránya 27 százalék legyen.

E cél elérése érdekében indította az Agrárminisztérium 2019-ben az Országfásítási Programot, melynek részeként Ácson 3.5 hektár parkerdőt telepítettek, példát mutatva az ország összes önkormányzatának a vidékfejlesztési lehetőségek kihasználásában és a felelős gondolkodásban.

Az új erdő a korábbi ipari tevékenység nyomait is eltünteti, hiszen a terület egy részén korábban cukorgyári mésziszapot helyeztek el. Hangsúlyozta, az új erdő nem gazdasági célokat szolgál, hanem klímavédelmi és kikapcsolódási lehetőséget jelent, hiszen a tervek már úgy készültek el, hogy helyet hagytak a játszótér, a futópálya és a kutyafuttató kialakítására is.

Az államtitkár kiemelte, hogy az országban mindenhol megfelelő szakértelemmel rendelkező magán és állami erdőgazdálkodói réteg tudja segíteni az önkormányzatok hasonló kezdeményezéseit. A fásítások népszerűsítése és a települések zöldítése érdekében pedig az agrártárca 2020-ban indította el a 10 ezer fő alatti települések számára szóló Településfásítási Programot, amelynek keretében 1,5 milliárd forint támogatásból 1350 helyen összesen 36 ezer sorfát ültetnek el.

Viski József, az Agrármisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy az elmúlt négy évben több mint 42 ezer hektár új erdő telepítésére nyújtottak be pályázatot a magyar gazdák, ebből 171 milliárd forint összegben, 36 ezer hektár esetében már támogatói döntés született.

Hangsúlyozta, a Vidékfejlesztési Programban az erdősítési támogatások új reneszánszukat élik, a magán gazdálkodók mellett idáig 35 település, köztük Ács is jelezte, hogy élnének a lehetőséggel. A helyettes államtitkár elmondta azt is, hogy az erdősítési pályázatok beadási határidejét meghosszabbították, így a gazdálkodók és önkormányzatok 2022. december 31-ig jelentkezhetnek erdősítésre, és a 2023-tól kezdődő új program keretében is lesz pályázati lehetőség erdők telepítésére.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a vidéki települések és vállalkozások számára több pályázati lehetőség is nyitva áll, a 2014-2020-as időszak keretében 1400 milliárd forintot fordítottak vidékfejlesztésre. Kiemelte, a kormány tavalyi stratégiai döntésének köszönhetően 2021-2027-es időszakban viszont már 4265 milliárd forint forrásból fejlődhetnek a 10 ezer fő alatti települések és a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő elmondta, hogy a jelenlegi klímaváltozás közepette nagyon fontos, hogy megőrizzük és javítsuk az ország környezeti állapotát, ennek egyik jeles példája az erdőtelepítés, valamint a fával borított területek növelése. Szentirmai István polgármester arról beszélt, hogy a most telepített erdővel tulajdonképpen kötelességüket teljesítették a jövő nemzedéke felé.

Címlapkép: AM Sajtó

Címlapkép: Getty Images