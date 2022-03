Halálos beteg gyerekeket mentenek Harkovból: de menekülnek az oroszok is Nyugatra

A fővárosi pályaudvarokon 3203 menekültet fogadtak a rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a társszervek 3203 menekültet fogadtak pénteken a fővárosi pályaudvarokon - közölte a főkapitányság szombaton a police.hu oldalon. Azt írták, hogy a menekültek között 517 gyerek volt. A rendőrök segítettek egy család egymástól elszakadt tagjainak is egymásra találni a Nyugati pályaudvaron. Közölték, a legtöbben információt kértek, illetve egyénileg utaztak tovább, vagy rokonokhoz mentek. A fővárosi és vidéki szálláshelyeken 82 ember, köztük 51 gyerek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg.

Oroszország blokkolja a Facebook-hozzáférést

A szankciót azért vezették be, mert a közösségi platform az állami tulajdonú orosz médiát korlátozta. Az orosz állami kommunikációs szabályozó hatóság, a Roszkomnadzor később közölte, hogy a Twitterhez való hozzáférést is korlátozta. A Facebook és testvérplatformja, az Instagram a héten eltávolította a Russia Today (RT) és a Szputnyik kiadását az Európai Unióban, és ugyanezt tette pénteken az Egyesült Királyságban is, ami azonnali választ váltott ki az orosz hírközlési felügyeletből - írta a Pénzcentrum.

Háborús bűncselekménynek nevezték az atomerőmű elleni támadást

Az Ukrajnát megszálló orosz erők pénteken támadták meg Európa legnagyobb atomerőművét: egy épület négy óráig lángolt, miután az oroszok nem engedték a tűzoltókat a helyszínre. Az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége háborús bűncselekménynek minősítette a támadást. Az amerikai külképviselet szerint Putyin orosz elnök az erőmű bombázásával egy lépéssel tovább viszi a rémuralmát - közölték ITT.

Zelenszkij: A NATO zöldutat adott a bombázásokhoz

Zelenszkij ukrán elnök elítéli a NATO-t, amiért egyértelműen kizárták az ukrajnai repüléstilalmi övezet létesítését.

Tudva, hogy az újabb csapások és áldozatok elkerülhetetlenek, a NATO szándékosan úgy döntött, hogy nem zárja le az eget Ukrajna felett

– mondta az elnökség által közzétett videóban.

Ma a szövetség vezetése zöld utat adott az ukrán városok és falvak további bombázásához

– bírálta a nyugati hatalmakat Zelenszkij - olvasható a 24.hu reggeli összefoglalójában.

Halálos beteg gyerekeket mentenek Harkovból

A CNN riportban számol be arról, hogy rögtönzött egészségügyi vonaton halálos beteg gyerekeket mentenek Harkovból.

Rendkívül veszélyes utazás ez a gyerekeknek, akiknek palliatív ellátásra lenne szükségük – a lehető legjobb körülmények között.

- írták, majd a cikkben megjegyezték, hogy az egyik gyerek állapota olyan rossz, hogy az orvosok azt mondják, lehet, nem éli túl az utat. Az úticél egyébként Lengyelország.

Az oroszok blokád alá vonták Mariupolt, humanitárius folyosót nyitnak

A kelet-ukrajnai Mariupolt blokád alá vonták az orosz erők, és a város "kérlelhetetlen" támadásokat kénytelen kiállni - közölte szombaton a település polgármestere, humanitárius folyosó nyílik.

Jelenleg megoldást keresünk a humanitárius problémákra, és minden elképzelhető lehetőséget számba veszünk a blokád feloldására"

- mondta a városi tanács Telegram-csatornájára feltöltött üzenetben Vadim Bojcsenko.

"Elsődleges célunk tűzszünet elérése, hogy a létfontosságú infrastruktúrát helyreállíthassuk, és a humanitárius folyosó megnyitása, hogy élelmiszer és gyógyszer érkezhessen a városba

- tette hozzá Mariupol első embere.

Zelenszkij Kijevben

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóban azt állítja, hogy még mindig a fővárosban, Kijevben tartózkodik, és nem menekült el az országból. Ezzel cáfolta az elmeneküléséről szóló híreket - írta a Portfolio.

Kétnaponta jön ki az információ arról, hogy elmenekültem valahova – Ukrajnából, Kijevből, az irodámból. Amint látják, itt vagyok a helyemen

– üzente az irodájából.

Ez a hír érkezett a megtámadott ukrán atomerőműről

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, hogy a reaktorok közelében semmilyen biztonsági rendszer nem került veszélybe az ukrajnai Zaporizhzhia atomerőműnél. Rafael Grossi, az ügynökség főigazgatója a CNN szerint azt jelentette az ENSZ Biztonsági Tanácsának, hogy bár katonai erők irányítják a helyszínt, de technikai szempontból nem került veszélybe a létesítmény. Hozzátette, tartja a kapcsolatot az ukrán hatóságokkalés a létesítményeket üzemeltető céggel. Elmondta, készen áll Csernobilba is elutazni, hogy konzultáljon a "felelős erőkkel", hogy stabil keretet alakítsanak ki a szakmai alapelvek betartására.

Oroszok hagyják el Oroszországot Finnország felé

A BBC közölt egy riportot az orosz-finn határról, a Helsinkitől százhúsz kilométerre fekvő Vaalimaa településről. A kilépő oroszok némelyike attól tart, hogy Putyin hadiállapotot vezet be az országban lévő tüntetések felszámolása érdekében.

Ukrajna a mi családunk, az emberek a mi népünk, nem kellene megölnünk őket

– nyilatkozta egy autós. Majd arra a kérdésre, hogy visszamegy-e hazájába, azt felelte:

Nem, amíg a jelenlegi rettenetes kormány van hatalmon.

Megjegyezte, hogy szerinte a legtöbb orosz nem akarja ezt a háborút, de börtönbe kerülhet, ha szembeszáll Putyinnal.

Ekkor folytatódnak az egyeztetések Oroszország és Ukrajna között

Ukrajna arra számít, hogy a hét végén meg lehet tartani a harmadik fordulót az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon - közölte pénteken Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója, a küldöttség tagja.

A harmadik szakaszra holnap vagy holnapután kerülhet sor - folyamatos kapcsolatban vagyunk

- mondta Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó.

A tárgyalások első fordulóján a felek képviselői találkoztak az ukrán és a fehérorosz határon - kevés sikerrel. A második találkozón Oroszország egyetértett azzal, hogy a humanitárius folyosókon ideiglenes tűzszünetre van szükség, hogy a civilek elmenekülhessenek a harcok elől. Ukrajna azonban ennél többet remélt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban négyszemközti tárgyalásokat kért Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, mondván, hogy ez az egyetlen módja a háború befejezésének - írta még pénteken a BBC.

Címlapkép: Getty Images