Határérték alatti a toxikus fémek mennyisége a Sajó magyar szakaszán: mutatjuk a részleteket

A közleményben azt írták: a szennyezésről hivatalos tájékoztatás még mindig nem érkezett a szlovák féltől. Így a magyar fél a nemzetközi Duna-védelmi egyezmény keretében és a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottságon keresztül kéri a szomszédos országot a kármentesítés haladéktalan megkezdésére.

A magyar vízügyi szakemberek március 13-án, vasárnap a közösségi médiából értesültek arról, hogy a Szlovákia területén lévő egykori Siderit üzem telephelyéről, az alsósajói vasércbányától szennyezett víz folyik a Sajóba. A káresemény felderítése érdekében haladéktalanul intézkedtek: a folyó magyarországi szakaszára az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság másodfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, egyidejűleg tájékoztatták a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a vízügyi hatóságot, valamint a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságot, hogy ha szükségessé válik, akkor a felhasználókat figyelmeztethessék a Sajóból történő vízhasználat mellőzésére.

Hozzátették: a szennyezés jelenlegi helyzetének megállapítására a folyó szlovákiai szakaszán szerdán is helyszíni felderítést végeztek. A bányaüzemből továbbra is szennyezett víz folyik. A Sajó elszíneződése a szlovák részen szerda reggel már Csoltó település alatt is látható volt, halpusztulást, szaghatást azonban ezen a szakaszon sem észleltek a vízügyi szakemberek.

Magyarországi területen a folyó vize az érzékszervi tapasztalatok alapján a normál állapotot mutatja, víztér-elszíneződés, szaghatás, a partvonal mentén kiülepedés, halpusztulás nem figyelhető meg. A merített minta tiszta, átlátszó

- ismertették.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság külső akkreditált laboratóriumot kért fel a szennyezőanyagok pontos meghatározására a határszelvény térségében, Sajópüspökinél. Vizsgálatuk szerint a vízből mért toxikus fémek mennyisége mind határérték alatt van a magyarországi folyószakaszon.

Az arzéntartalom az ivóvízminőségi határérték tizede. Mivel a szennyezés egy használaton kívüli vasércbányából került a folyóba - vagyis nem lúgos vörösiszap, hanem vas-oxid jellegű -, a vastartalom némileg magasabb, de a magyar Sajó-szakasz esetében ez nem kirívó érték

- közölték.

Kitértek arra is, hogy a Magyarországra érkező vízhozam a szennyezéstől 65 kilométerre, a határszelvénynél (Sajópüspökinél) szerda reggel másodpercenként 6,1 köbméter volt, s ez 400-600-szoros hígítást jelent. Így az a magyarországi szakaszon "egyelőre nem okoz kezelhetetlen terhelést" - írták.

Amíg az adatok a határértékeknek megfelelően nem állandósulnak, addig folytatják a rendszeres vízmintavételt és a laboratóriumi elemzést

- olvasható az OVF közleményében.

