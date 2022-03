Ezeket imádják a vidéki gazdák: ilyen top gépekkel dolgoznak a vérbeli profik

Az utóbbi 5-6 évben azt figyeltük meg, hogy a gazdák nem a tényleges birtokméretükhöz illő, hanem inkább az eggyel nagyobb kategóriába tartozó gépeket vásárolják, mert a megváltozott időjárási körülmények között ezek képesek gyorsabban elvégezni a szükséges munkákat a földeken

– mondta el az Agrárszektornak Umenhoffer Péter, az AXIÁL Kft. marketingigazgatója. A szakember beszélt arról is, hogy a jövőben egyre inkább fel fog pörögni a használt mezőgépek piaca, de kitért arra is, hogy hogyan alakította át a gépgyártást és -forgalmazást a koronavírus-járvány, valamint kifejtette, szerinte hogyan lehetne hatékonyan megszólítani a fiatalokat és csökkenteni a generációváltás és a munkaerőhiány jelentette problémákat.

A vásárlói szokások kacsán a hazai szakemberek az elmúlt 5-6 évben azt figyelték meg, hogy a gazdálkodók nem biztos, hogy mindig az adott birtokméretnek megfelelő gépet vásárolják meg:

Inkább az jellemző, hogy mindig egy fokkal nagyobb gépet vesznek, legyen szó traktorról, kombájnról vagy vetőgépről. Ez annak tudható be, hogy az időjárási körülmények változása annyira kiszolgáltatottá teszi a gazdákat, megvannak azok az időablakok, amikor optimális a vetés, a műtrágyaszórás, a betakarítás, és nagyon sok minden múlhat napokon a termés mennyiségét és minőségét illetően. Ezért igyekszik mindenki a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni ezeket a munkákat. Az a legdrágább, ha a kombájn áll a földön. Ha nagyobb kombájnom van, a logisztikát is úgy kell megoldanom, hogy amit ezek a nagy teljesítményű gépek véghez tudnak vinni, azt be tudjam vinni a szárítóba

- nyilatkozta Umenhoffer Péter, az AXIÁL Kft. marketingigazgatója, aki arról is beszélt, hogy az egyre modernebb gépek egyre komolyabb kihívások elé állítják a gépkezelőket és szerelőket is.

Nagyon sok mindenben megkönnyíti az életüket, nagyon jó munkakörülményeket teremtenek már a gyártók, de ehhez szükségük van bizonyos szintű elektronikai, informatikai és mechanikai tudásra is. Rengeteg automatizált beállítás van, és a gépgyártók ebbe az irányba is mennek el, törekszenek az automatizálásra, de igenis szükség van a tudásra. Akármennyire is modernek lesznek ezek a gépek, ezeket szervizelni kell, hiszen vannak kötelező szervizek, vannak kopóalkatrészek. De szükség van szervizmérnökökre is, akik tudják kezelni a telematikai rendszereket

-közölte.

Címlapkép: Getty Images