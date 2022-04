Lecsaptak a rendőrök: okmányhamisító testvérpárost fogtak el Győrben

Az irodájukban és mindkettőjük lakásán végzett kutatáskor különböző félkész, illetve kész okmányokat, köztük román, cseh, szlovák és német nyelvű forgalmi engedélyeket, személyi igazolványokat, mesterleveleket, 127 üres plasztikkártyát, hamisított pecséteket foglaltak le a rendőrök.

Megállapították, hogy a gyanúsítottak a szlovák okmányokhoz Szlovákiában, míg a magyar iratokhoz Budapesten szerezték be a szükséges papíralapanyagokat.

Az is kiderült, hogy a vezetői engedélyek, személyi igazolványok, orvosi igazolások, OKJ-s szakképesítéseket és nyelvvizsgákat igazoló bizonyítványok mellett - igény szerint - más iratok gyártását is vállalták. A házkutatáskor a hatóságok kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak, és a rendőrkapitányságon az idősebb testvér drogtesztje pozitív lett.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon a 47 éves M. Miklóst és testvérét, a 39 éves M. Tamást a nyomozók hamis közokirat készítésével vagy közokirat tartalmának meghamisításával, hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználásával elkövetett közokirat-hamisítás előkészületének vétsége, valamint kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki

