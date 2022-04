Rendkívüli: mostantól applikáción követhetjük a kiváló magyar vörösborokat

Vesztergombi Csaba, a Vesztergombi Pincészet tulajdonosa, a Szekszárd Borvidék Kft. felügyelőbizottságának elnöke a 2500 hektár összterületű borvidék értékeire, lehetőségeire és kiváló eredményeire hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy a legsokszínűbb kínálatot nyújtják, hiszen a könnyű fehérektől a rozékon át a hagyományos testes vörösborokig minden megtalálható a Szekszárdi borvidék pincéiben.

Szólt arról is, hogy a szekszárdi borászok ötször nyerték el „Az év borásza” kitüntető címet, ezzel rekordtartók a hazai borvidékek között.

A sajtótájékoztató résztvevőivel megosztotta az a friss hírt is, hogy Berlinben a 2022-es Wine Trophy versenyen két szekszárdi bor kapta a Grand Gold díjat: a Schieber Patina Cabernet Franc és a Vesztergombi Alpha. Mint megjegyezte, magyar vörösborok először részesültek ebben az elismerésben.

Már felkerültek az applikációra azok a közelgő események, rendezvények is, amelyekről Herrné Szabadi Judit, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt. Külön kiemelte jellegzetes „műfajukat”, a különleges túrákat, amelyeket évente három alkalommal tartanak meg, és a borvidék egy-egy ikonikus borához, a kadarkához, a kékfrankoshoz és a bikavérhez kapcsolódnak.

Csuhai Viktória, a KNK PR&Média digitális üzletágának vezetője arról beszélt, hogyan szolgálja a borvidék digitális kommunikációját a megújult a web-, Facebook- és Instagram-oldal, valamint milyen előrelépést jelent a telefonos applikáció létrehozása és működtetése. Nem titkolt célja, hogy a borkóstolások mellett a kapcsolódó turisztikai élményszerzési lehetőségekre is felhívja a figyelmet. A térség borászatához kapcsolódó minden információ, valamint az aktuális a turisztikai hírek is elérhetők az alkalmazás által, szekszárdi látogatásra csábítva a felhasználókat. Útvonaltervező is segíti a tájékozódást, támogatva a borászatok közötti közlekedést is.

Háttér

A Szekszárd Borvidék Kht.-t 2003 szeptemberében 18 borászat, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata, Szekszárd MJV és Városkörnyéki Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása és a Tolna Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány alapította. Célja a Szekszárd térségi és régiós borászathoz kapcsolódó tevékenységek és szervezetek koordinációja, valamint a borkultúra fejlesztése és népszerűsítése. Rendezvények szervezésében, a borvidékek közötti kommunikációban már évek óta sikeresen együttműködik a Pannon Borrégió Egyesülettel, hogy a borrégiót alkotó borvidékek a piacon egységes arculattal, összehangolt célokkal jelenhessenek meg. A kht. 2009 óta nonprofit kft.-ként működik, és további borászatok csatlakoztak hozzá.

Kutatási háttér

Az applikáció elkészítését piackutatás előze meg: 1000 fős online reprezentatív kutatást készíttetett a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. 2021 tavaszán a borvidékhez kapcsolódó fogyasztói, vásárlói magatartás vizsgálata céljából. Kiderült, hogy a férfiak, a magasabb végzettségűek és jövedelműek a gyakoribb borfogyasztók. Majdnem minden második ember havonta fogyaszt bort (1-3 alkalommal), hetente egyszer pedig minden negyedik ember. Az otthon egyedül ivás az idős egyedülálló férfiakra jellemző. Majdnem minden második ember (42%) vörösbort iszik, a fehérbor a második legnépszerűbb, rozét viszont csak a megkérdezettek 18 százaléka fogyaszt. A fogyasztott bor cukortartalma szerint minden második ember száraz bort iszik, édeset és félédeset a válaszadók közel 20 százaléka. A borvásárlás kapcsán kiderült, hogy leginkább hipermarketből és diszkontból vásárlunk bort, ezt követi a szupermarket. Közvetlenül a pincészetektől a válaszadók 14 százaléka vásárol. Átlagosan legtöbbet a magas iskolai végzettségű, jó anyagi helyzetben levő fiatalok költenek egy-egy alkalommal.

