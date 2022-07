Brutális drágulás: ezeknek a zöldségeknek magasabb lesz az ára

Szinte nincs olyan zöldség, amely nem drágult volna meg idén a hazai boltokban, piacokon, a vöröshagymánál azonban nem lehetett ilyen kiugró áremelkedést tapasztalni. Az utóbbi másfél-két hónapban kezdett csak el kifejezetten emelkedni az ára a budapesti piacokon és a nagybani piacokon is, május-júniusig azonban valóban stagnált, vagy csökkent a vöröshagyma ára - tudta meg az Agrárszektor a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácstól.

Az év elején tapasztalható stagnálás és áresés oka, hogy tavaly kifejezetten jó termés volt Európában, illetve azokban az országokban, amelyek Magyarországra exportálnak (Hollandia, Németország, Ausztria és Szlovákia a legjelentősebbek, a teljes importunk több mint 80%-a ezekből az országokból származik), a fogyasztás pedig a COVID-ot követően főleg a HORECA szektorban még nagyon sokáig nem érte el a járvány előtti szintet. Nagy árukészletek maradtak raktáron, ezeket kellett kivezetni. Egyrészt ezek a készletek fogytak el, másrészt pedig már látszik, hogy Európa nagy részét, beleértve Magyarországot is, súlyos aszály sújtja. Egy további tényező, hogy Hollandiában körülbelül 10%-kal csökkent a termőterület is, bár a hollandok fő exportpiacai inkább Afrikában és a Közel-Keleten vannak

- közölte az Agrárszektorral a FruitVeB. Kiemelték, a Magyarországra irányuló import nem szezonális jellegűen, szakaszosan behozott nagy tételek formájában jelentkezik, hanem állandóan jelen van, a belföldi áru felvásárlásával párhuzamosan, folyamatosan zajlik. Főleg az európai aszályhelyzet és a korábban összegyűlt raktárkészletek kivezetése miatt a következő időszakban, középtávon a vöröshagyma árának további emelkedése és akár az import visszaesése várható.

Ha nem is olyan mértékben mint a többi zöldségé, de a vöröshagyma drágulása is beindult az utóbbi hetekben. A nagybani piaci áraknál jelentős áremelkedés tapasztalható, az egy évvel korábbihoz képest körülbelül 30 százalékkal kerül többe idén a vöröshagyma. A barna héjú 40-70 mm-es hagyma 2021. 27. hetében 155 forintba, 2022 azonos időszakában 200 forintba került kilogrammonként, a 70 mm-es szintén barna héjú hagyma tavaly 170 forintba, míg idén 228 forintba került a 27. héten, a 40-70 mm-es lila héjú hagyma pedig 2021-ben 245 forintba, idén már 325 forintba került kilogrammonként. Nem drágult ugyanakkor ilyen mértékben a zöldhagyma, amely 2021. 27. hetében 170 forintba került csomónként, 2022. 27. hetében azonban csak közel 6 százalékkal nőtt az ára a tavalyihoz képest, és 180 forint volt a nagybani piacon. A póréhagyma ára emelkedett meg a legdurvábban 2021-hez képest, tavaly a 27. hétben 160 forint volt egy darab, 2022 azonos időszakában azonban már 300 forintba került, ami 87,5 százalékos drágulást jelent.

Magyarország vöröshagymaimportja elég változatosan alakult az utóbbi években, 2018-ban 22,09 millió tonna volt, 2019-ben 21,05 millió tonna, 2020-ban jött egy megugrás, akkor 27,7 millió tonna vöröshagyma áramlott be Magyarországra, míg 2021-ben látványosan csökkent ez a szám, 24,03 millió tonna volt a vöröshagymaimportunk tavaly. 2020-hoz képest durván megugrott az Ausztriából származó vöröshagymaimport, míg 2020-ban 4,4 millió tonna érkezett a szomszédból Magyarországra, tavaly már 6,26 millió tonnát importáltunk. Lecsökkent azonban a Hollandiából származó hagyma mennyisége, a 2020-as 8,06 millió tonnához képest 2021-ben csak 5,18 millió tonnát hoztunk be, de ugyanez a tendencia figyelhető meg a Németországból származó áru esetén is, 4,6 millió tonnáról 3,06 millió tonnára csökkent az import mennyisége 2021-re. Minimálisan, de emelkedett a Szlovákiából származó vöröshagymaimport, a 2020-01 5,78 millió tonnáról 6,03 millió tonnára nőtt a mennyiség.

Címlapkép: Getty Images