Ingyenpénzzel csökkentheted a rezsidet: akár 20%-ot is visszatérítenek a számláidból

Egyre bővül Magyarországon az egészség - és önsegélyező pénztári tagok létszáma. A legismertebb, legnépszerűbb szolgáltatások mellett - mint a magánorvosi költségek, gyógyszerkiadások fedezése - egyre többen használják ki a szülési vagy beiskolázási támogatást, fordítják megtakarításukat jelzáloghitel törlesztésre, vagy akár a rezsi kifizetésére is. A Pénzcentrum friss egészségpénztári körképében annak jártak utána, mennyire jellemző a rezsi fedezése egészségpénztárból, mi ennek a módja, és mennyi pénzt lehet így megtakarítani.

Miért éri meg a rezsit egészségpénztárból fizetni?

Az egészség- és önsegélyező pénztári befizetések, költéseket az állam támogatja. 20 százalékos, de maximum évi 150 ezer forintos adóvisszatérítést ad a pénztártagoknak, melyet egyre több dolgozó használ ki. Sőt, akár családtagjaikon keresztül azok is, akiknek alapvetően nem járna visszatérítés - mint a nyugdíjasok, vagy azok akik már a maximális adóvisszatérítést megkapták. Családtag ugyanis lehet kedvezményezett, kaphat társkártyát, amire be is fizethet. A befizetések után pedig jár majd az adóvisszatérítés.

A havi maximum, amit rezsire el lehet költeni, 30 ezer forint (az adott évi minimálbér 15 százaléka). Ha ezt valóban el is költjük rezsire minden hónapban, az 360 ezer forint egy évben. Ennek a 20 százaléka 72 ezer forint! Ha úgy vesszük, ennyit visszatérít az állam a rezsiköltségekből.

