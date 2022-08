Küszöbön a nyugdíjkatasztrófa: kik lesznek az utolsók, akiknek még futni fogja ellátásra?

Az elöregedő társadalom, a népességfogyás és a várható élettartam növekedése mind gyengítik a már most is gyenge lábakon álló állami nyugdíjrendszert. Éppen emiatt egyre több magyar ismeri fel az időskori öngondoskodás fontosságát. Ennek bizonyos módjait az állam is támogatja, bizonyos konstrukciók esetében nagy összegű, akár 280 000 forintos támogatással is - írta a Pénzcentrum.

Egyre többen látják úgy, hogy a jelenleg még úgy ahogy működő ellátórendszer sem a jólétet, csupán az alapvető jólétet teremti meg a nyugdíjasoknak.

Jelen állás szerint egy átlagos, bérből és fizetésből élő ember kezdő nyugdíja mindössze 55-60 százalékát teszi ki a nyugdíjba vonulás előtti fizetésének. Az átlag feletti bérrel rendelkezőknél pedig ez az arány még rosszabb.Tehát még ha a jelenleg aktív korúak, ha számíthatnak is nyugdíjra, megszokott életszínvonaluk fenntartását és egy aktív és egészséges nyugdíjaskort kizárólag állami forrásból csak kevesen tudnak majd finanszírozni. A legtöbbeknek pedig ez alapvető elvárása és a minél fiatalabb dolgozókra ez egyre inkább igaz. Nem csoda, hogy egyre többen el is kezdenek tenni biztonságos időskoruk megteremtéséért.

A nyugdíjcélű megtakarítások népszerűségének növekedése számszerűsítve is hatalmas. Ahogy tavaly a Pénzcentrum megírta, a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 2021-re az 50-64 éveseknél már 31 százalékra emelkedett a nyugdíjcélú megtakarítással rendelkezők aránya. A nyugdíjkorhatár közeledtével tehát egyre többen ismerik fel, az állami juttatás nem biztos, hogy elegendő lesz az aktív évek alatt megszokott életszínvonal fenntartásához és egyre fontosabbá válnak a megtakarítások.

