Elkeserítő a helyzet: a fagyszünettől félnek sok településen az elszálló rezsiárak miatt

A 2500 lakosú alföldi község két évvel ezelőtt cserélte le korábbi faelgázosító kazánját, korszerű gázfűtésre az óvodában és az idősek napközi ellátását biztosító épületben. Nemrég például az derült ki, hogy nem tudják kifizetni a gázszámlát Jánoshidán. A 100 fős óvodát nem lehet kiüríteni, az időseket viszont a faluházba költöztetik, írja a 24.hu.

Ráadásul nem tudják megkötni az áramszerződést sem, mert a kilowattóránként 65 forintos ár mostanra 380 forintra ugrott, ebből pedig az következik, hogy a közvilágítás 3,5 milliós költsége 20 millió lenne egy évre, jól lehet, a település iparűzési adóból származó bevétele nem több 40 millió forintnál a gondoknak itt még nincsen vége, baj van a közétkeztetéssel is: az erre kapott állami normatívát eddig évi 10 millióval kellett kiegészíteni, most már 20 millióval kell, holott már négyszer is árat emeltek.

A szociális támogatásokért olyanok is bejelentkeztek, akik eddig soha. Példaként említi a polgármester, hogy a 200 köbméternyi szociális tűzifakeretre eddig átlag 200 család jelentkezett be az ezer jánoshidai háztartásból, az idén 400. A jelentkezők ugyanakkor az első hideg nap után még többen lesznek.

Címlapkép: Getty Images