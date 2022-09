Sorra nyílnak a hadiüzemek Magyarországon: mégis mire készülnek ezekben a vidéki városokban?

A rendszerváltást követően azonban a Honvédség leépítésével párhuzamosan a magyar hadiipar is összezsugorodott, és a 2010-es évek elejére szinte teljesen megszűnt itthon a fegyvergyártáshoz szükséges know-how. A szakképzett munkaerő, a mérnökök elvándoroltak, nyugdíjba mentek, más munkát kerestek, az üzemek bezártak, a fejlesztések gyakran csak a meglévő szovjet haditechnikai eszközök életben tartására szolgáltak, írja a novekedes.hu.

A Haderőfejlesztési Program elindulása után azonban gyökeres fordulat állt be a magyar hadiiparban. A magyar kormány már 2010-től kezdve elkezdte támogatni a hazai hadiipari fejlesztéseket.

Ilyen projekt volt többek közt a Gamma Zrt. Komondor névre hallgató MRAP járművének fejlesztése, amelyből néhány darab el is készült, de végül nem ez a modell állt nagy mennyiségben a Honvédségnél hadrendbe. A Zrínyi 2026 program meghirdetése után sokkal magasabb sebességbe kapcsolt a hadiipar fejlesztése is.

A Rheinmetall a legfőbb partner

Az újonnan létrejött üzemek túlnyomó többsége a német Rheinmetallhoz köthető. Nem titok, hogy mind a Honvédség beszerzéseiben, mind a magyar fegyvergyártásban hazánk elsődleges partnere a Rheinmetall.

Az újonnan létrejött 6 hadiüzemből 4 részben, vagy egészben a Rheinmetallhoz köthető.

Ezek a hadiüzemek a Rheinmetall Hungary Zrt. égisze alatt működnek, amely vegyesvállalatban 51 százalékos tulajdonrésszel bír a német Rheinmetall anyavállalat és 49 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik benne a magyar állam.

A Rheinmetall Hungary Zrt-hez köthető üzemek a következők:

Zalaegerszerg – Lynx gyalogsági harcjárműveket gyártó üzem; Zalaegerszegen a ZalaZone nevű modern tesztpálya is szolgálja majd a harcjármű fejlesztést.

– Lynx gyalogsági harcjárműveket gyártó üzem; Zalaegerszegen a ZalaZone nevű modern tesztpálya is szolgálja majd a harcjármű fejlesztést. Kaposvár – Gidrán 4X4 MRAP-kat gyártó üzem; a Gidrán mellett a Rheinmetall Hungary-nál fejlesztés alatt áll egy 8X8-as hajtásképletű harcjármű is, ami a BTR-80-asokat küldi majd nyugdíjba az évtized második felében. Ezt a járművet is Kaposváron tervezik gyártani.

– Gidrán 4X4 MRAP-kat gyártó üzem; a Gidrán mellett a Rheinmetall Hungary-nál fejlesztés alatt áll egy 8X8-as hajtásképletű harcjármű is, ami a BTR-80-asokat küldi majd nyugdíjba az évtized második felében. Ezt a járművet is Kaposváron tervezik gyártani. Várpalota – Lőszergyár – Aknavető gyár; exportra is tud majd termelni. Előreláthatólag gyártani fognak 30 mm-es lőszert a Lynx harcjárművek számára, 120 mm-es lőszert a Leopard 2-es harckocsik számára, valamint 155 mm-es lőszert a Panzerhaubitze 2000-es önjáró lövegek számára.

– Lőszergyár – Aknavető gyár; exportra is tud majd termelni. Előreláthatólag gyártani fognak 30 mm-es lőszert a Lynx harcjárművek számára, 120 mm-es lőszert a Leopard 2-es harckocsik számára, valamint 155 mm-es lőszert a Panzerhaubitze 2000-es önjáró lövegek számára. Nyírtelek – radargyártó üzem; Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírtelken már van előzménye a radargyártásnak. Itt zajlott a hazai légvédelmi rendszerek és az öreg szovjet radarrendszerek karbantartása, modernizálása, a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. telephelyén.

A fentieken túl még két új hadiüzem létesült az országban, ám ezek nem a Rheinmetall érdekeltségébe tartoznak.

A légiipar is megjelent hazánkban:

Gyula – helikopter alkatrész gyártás

A Magyar Honvédség a helikopter flotta modernizálására az Airbus H145-M könnyű többcélú katonai helikoptert és az Airbus H225-M közepes többcélú katonai helikoptert választotta. Mindkettő rendkívül fejlett modell, a maga kategóriájában csúcstechnikát képviselnek, ám a H225-M-eket Franciaországban gyártják le hazánk számára, ezek gyártása most is folyik; a H145-M-eket pedig Németországban gyártották le, ebből már mind a 20 darabot le is szállította az Airbus a magyar légierő számára. Gyulán tehát nem ezek a modellek készülnek, hanem olyan alkatrészek, amelyeket ezekben a modellekben és más modellekben is használnak. Az üzemet már átadták, a termelés megindult.

Kiskunfélegyháza – kézifegyvergyártás

Kiskunfélegyházán a magyar HM Arzenál Zrt. égisze alatt hoztak létre egy hadiüzemet kézilőfegyverek gyártása céljából. A gyár már elkészült, sőt a sorozatgyártás is elindult. Az üzemben egyrészt cseh licensz alapján gyártanak gépkarabélyokat (CZ-Bren 2), géppisztolyokat (CZ-Scorpion EVO 3), és maroklőfegyvereket azaz pisztolyokat (CZ-P9).

Számos hadiipari cég működik az országban

A fentebb felsorolt új hadiüzemeken túl számos kisebb - nagyobb magyar cég is foglalkozik haditechnikai eszközök gyártásával, fejlesztésével. Az általuk gyártott termékek szintén hozzájárulnak a haderőfejlesztéshez és gyakran a nemzetközi piacokon is sikeresek, jó példa erre a Continest Technologies Zrt., amelynek legújabb modellje egy mobil katonai lőkonténer. Ezeknek a vállalatoknak a felsorolása azonban egy újabb cikket igényelne, így ebben az írásban csak az új nagyberuházásokra tértünk ki.

