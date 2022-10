Vészesen fogy a magyar családok tartaléka: felpörgött a zálogházak forgalma

A közeljövőben a kereslet további növekedésére számítunk, és ezzel párhuzamosan nőni fog a prolongálások, és a kényszer-értékesítések aránya is - árulta el a Pénzcentrumnak Dandé Imre, a BÁV Zálog üzletágának igazgatója. Új ügyfélkörre számítanak, ha nőni fog azok száma, akik kiszorulnak a munkaerőpiacról, ez persze újabb kockázati tényezőt is jelenthet majd. Az emberek fejében uralkodó bizonytalanság és a forint árfolyamának bezuhanása a BÁV által forgalmazott aranytömbök iránti keresletet is felhajtotta, a cég mégsem lehet maradéktalanul elégedett, ugyanis az extraprofitadó és a rezsidíjak emelkedése az ő működési költségeiket is az egekbe repítette. A cél ezért a jelenlegi helyzetben a pozitív mérleg mellett a fiókhálózat fenntartása és a munkahelyek megőrzése.

A magyar családok fizetőképesség csökken, az árak és így kiadásaik is az egekben vannak. Értelemszerűnek tűnik, hogy ez kedvez a zálogpiacnak. A Pénzcentrum Dandé Imrét, a BÁV Zálog üzletágának igazgatóját kérdezte erről, aki elmondta a lapnak, hogy valóban így, van egyre többen keresik fel a hazai zálogházakat. Ha az átlagos üzleti működésünket vizsgáljuk, kiugró növekedést nem tapasztaltunk eddig. Szeptemberben viszont a normál bázisévhez képest már emelkedés figyelhető meg, körülbelül 20 százalékkal ugrott meg zálogfiókjaink forgalma. A zálogpiacra az jellemző, hogy általában az első félévben van egy felfutás, a másodikban pedig egy csökkenő tendencia. A pandémia, illetve a hitelmoratórium ebben már okozott egy jelentősebb eltolódást, de azt gondoltuk, hogy 2022 lesz az első olyan év, amikor a zálogpiac működése visszaáll a normál üzleti modellre. Ez végül nem így lett, mert februárban volt egy szja-visszatérítés, illetve egy 13. havi nyugdíj, és jelentős mértékben megnőtt a kölcsön-visszafizetések volumene. Az ezt követő hónapokban viszont korábbi ügyfeleink újra felkerestek bennünket kölcsönfelvétel céljából - közölte a szakember. Az interjú folytatása a Pénzcentrumon olvasható! Címlapkép: Getty Images