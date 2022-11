Már most horror áron kínálják a karácsonyi szezon édességét: legyen árstopos ez is?

Bár még bő egy hónapot kell várni a szezonjára, a Blikk utánajárt, mennyibe kerül most egy csomag az internetes webáruházakban a népszerű karácsonyi édességből. Hát, meg fogtok döbbenni!

Ahogy a Blikk mai cikkében írta, nincs magyar karácsony szaloncukor nélkül, de már most, 2022 november 1-én az ára az aranyéval vetekszik. Ugyan nincs itt a szezonja, és még talán a boltokban se lehet kapni, de azért – jobb félni, mint megijedni alapon – megnézték a neten az árakat. Többféle boltot, webshopot, profit, gyanúsat és biztonságosat is lecsekkoltak, hogy az általában kapható szaloncukrok közül melyiket mennyiért lehet most kapni. Persze, lehet, hogy majd szezonra megváltozik a helyzet, és olcsóbb lesz, de jelenleg 6000-1000 forintért kínálják a szaloncukor kilóját.

Ezekre az árakra számíthatunk:

Vadász sós-karamellás: 5963 forint egy kiló.

Az Angyali családi szaloncukor az egyik legolcsóbb, 3300 forint egy kiló a neten.

Bonbonetti rum ízű, kakaós: 4563 forint kilója, de van, ahol 4990-ért lehet kapni a márka „prémiumabb” termékeiből. Csak azokból egy zacskóval annyi…

A Milka szaloncukrok kilója átlag 9600 forint környékén, de pár helyen lehet rendelni némelyik fajtát 7700 forint körüli kilónkénti áron is.

Kapható Vegán túrókrémes szaloncukor is a neten, abból 25 deka több mint 3000 forint, 12 ezer felett van kilója…

A Szamos szaloncukrából 9996 forintért lehet találni egy kilót az internetet böngészve: a csomag itt nem egy kilós, csak 25 dekás.

A Stühmernek a zselés lédigje 11 ezer forint felett van kilónként. A 340 grammos válogatás egy forint híján 5.000 dobozonként, kilója 14.676 forint.

A Tibi szaloncukrait 2200 forint körül lehet rendelni, mármint a 330 grammos dobozt, a kilós ár 6600 forint környékén van.

Szerencsi, 340 grammos dobozban, 4990 forintért rendelhető az egyik webáruházban, azaz majdnem 15 ezer egy kiló.

Címlapkép: Getty Images