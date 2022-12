Pálinkafőzés helyett itt az újabb vidéki őrület: egyre többen áll neki a házi rum készítésének

Egyre több pálinkafőző próbálkozik kisebb-nagyobb sikerrel ginfőzéssel hazánkban, számuk mára megközelíti a negyvenet. Győr-Moson-Sopron megyében is számos főzde készít saját recept alapján házi gint. Nem csoda, hiszen az elmúlt öt évben 20 százalékos felfutás volt, és még további tíz évet jósolnak neki - írta a Kisalföld.

Legalább 4000-féle gin van a világon, amit nagy tisztaságú gabonaszeszből kell készíteni, melynek legfőbb aromahordozója a boróka. Ezenkívül minden főzőmester azt tesz bele, amit jónak lát, őrzik is a receptjét, legyen az kis vagy nagy cég. Így a világ egyik legszabadabb alkoholja is egyben. Talán ez is hozzátett ahhoz, hogy néhány éve ilyen nagy kultúrája lett Magyarországon is. A legtöbben tonikkal vagy koktélokba keverve fogyasztják. A Réti Pálinkaház a ginkészítés után most lefőzte a régió első rumját - írta a Kisalföld.

A régió első rumja a Réti Szirén nevet kapta

Egyre többen vannak azok, akik szerint a pálinka túl erős. Így arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk a ginfőzést, mert koktélokba keverve vagy csak tonikkal felöntve már sokkal könnyedebb. A recept nem könnyű, mert a boróka alap-, nagyon erős fűszer, és tartottunk attól, hogy túlzásba visszük. Azonban annyira jól sikerült az első főzés, hogy mára ötfajta található meg a főzde palettáján

– mondta el lapunknak Nagy Szilárd, a Réti Pálinkaház főzőmestere és tulajdonosa, aki azt is elmesélte, hogy tavaly kezdtek el azon gondolkodni, hogy a gin mellett még milyen jó koktélalapot készíthetnének.

Nagyon sok rum- alapú itallal találkoztunk, ezért úgy döntöttünk, belevágunk és elkészítjük a sajátunkat. A recept nem is olyan bonyolult, cukornádléből vagy a cukorgyártáskor keletkezett melaszból főzik. A legtöbben az utóbbit használják, így megpróbáltunk mi is melaszt szerezni

– emelte ki Nagy Szilárd, majd hozzátette:

Tudtuk, hogy van már két cég, akik készítenek kézműves rumot hazánkban, ezért azt hittük, biztosan lesz, aki az alapanyagot szállítja nekünk. Végül egy németországi kikötőben találtunk rá, Dél-Amerika cukornádültetvényeiről hosszú, rejtélyes úton jutott el hozzánk a sűrű, ragadós melasz. A cefrézése viszont nagyon nehéz, meleg, már-már karibi hőmérsékleten kell erjeszteni. Előnye viszont, hogy gyorsan elkészül.

A Réti Pálinkaház tulajdonosai elsősorban koktélalapanyagnak készítették, ezért is döntöttek a fehér rum mellett. A barna változatát már hosszabb ideig hordóban kell érlelni. A Kisalföld munkatársai is megkóstolhatták a megye első rumját, és meglepődve tapasztalták, hogy mekkora különbség van azokhoz képest, amiket eddig kóstoltak. Sokkal mélyebb, édesebb és ízesebb, mint az üzletekben kapható külföldi változatok.

A Réti Pálinkaház tulajdonosai a recepteket Facebook-oldalukon is megosztották, hogy még hangulatosabbá tegyék az adventi estéket.

Címlapkép: Getty Images