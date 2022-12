Küszöbön az összeomlás: szükségállapot van a magyar egészségügyben

Havonta 20 óra állami munkára köteleznék a magánellátásban dolgozó szakorvosokat, ha meg akarják tartani az engedélyüket. Az orvosi kamara szerint inkább nyílt párbeszédre lenne szükség az orvoshiány súlyosságáról. A magánszolgáltatóknak pedig rengeteg kérdésük van az új ötletről, ezeket még idén tisztázni kellene - hangzott el az RTL Híradójában.

Megfeszített munka zajlott a Covid-osztályokon a járvány idején. Akkor a koronavírus miatt volt szükségállapot az egészségügyben, most az orvoshiány miatt

– nyilatkozta az RTL Híradónak a Magyar Orvosi Kamara győri elnöke azt a kormányrendeletet kommentálva, ami szerint januártól havi 20 órányi, állami intézményben töltött munkára köteleznék a magánellátásban dolgozó orvosokat, ha meg akarják tartani az engedélyüket.

Szijjártó László szerint ez "egy sunyi, alattomos módszerrel erőszakosan próbálják a kollégákat az állami ellátásba behozni.” Majd hozzátette, továbbképzésre eddig is szükség volt az orvosi engedély meghosszabbításához, de ahhoz évi hatvan órát kellett dolgozni.

Itt most havi 20 óráról van szó, amiért a tervezet szerint nem járna fizetés sem.

Az osztályvezetőként is dolgozó szakember szerint nyílt párbeszédre volna szükség, arra, hogy nyíltan kimondják, itt nagyon nagy baj van:

Azt RTL megkérdezte a magánszolgáltatókat tömörítő Primus Egyesületet is, amelynek munkatársa, Láncz Róbert azt mondta, ők készen állnak az együttműködésre az állami szektorral. Szerinte is közellátás kapacitáshiánnyal küzd, ezt erősíti ez a rendelet is.

Hangsúlyozta, a Primus kész arra, hogy partnerként segítse a közellátásban lévő ügyfelek, páciensek ellátását. Ugyanakkor

ez a rendelet egyelőre csak kérdéseket vet fel számukra.

Például, hogy a havi húszórás munkát milyen módon, milyen helyszínen, és milyen alá-fölé rendeltségi, illetve kapcsolati rendszerben kell ledolgozni.

