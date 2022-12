Nincs kiút a kegyetlen valóságból: "a végrehajtó sokkal rosszabb, mint az uzsorás"

Durst Judit két évtizede jár vissza egy olyan észak-magyarországi faluba, ahol az uzsora több tucat család túlélését jelenti. Az állam félrenéz, a rendőri statisztikák szerint ezért 2022-re lényegében megszűnt az uzsora Magyarországon. A szociológussal a 24.hu beszélgetett. Szerinte a mélyszegénységben élők körében a helyzet most sokkal rosszabb, mint korábban.

Nincsenek rendőrségi esetek, pedig durvább a helyzet az észak-magyarországi régióban, mint tíz évvel ezelőtt. Anyagilag rosszabb helyzetben van mindenki, mint évekkel ezelőtt bármikor, mondta el a 24.hu-nak a szociológus.

A rendőrségi nyilvántartásban lényegében láthatatlan lett az uzsora mint bűncselekmény. Mindez látszólag annak az eredménye, hogy 2011-ben nemcsak szigorították a kamatos pénzt szankcionáló törvényt, de a második Orbán-kormány külön kampányt is szervezett az uzsora visszaszorítására.

Csakhogy ez az adat az általam ismert valóságot egyáltalán nem tükrözi

- jelzi Durst Judit.

Nem fordulnak a rendőrséghez az áldozatok

Kutatásetikai szempontból az a gyakorlat, hogy az interjúalanyok anonimitásának védelme érdekében sem a települések, sem a kutatásban résztvevők nevét nem árulják el a kutatók, a valós nevek helyett kitaláltakat használnak az írásaikban. Ráadásul saját tapasztalatból tudja, hogyha nem így járna el, azzal a téma érzékenysége miatt veszélyeztetné a kutatását.

Az uzsoráról általánosságban azt hangsúlyozza Durst, hogy a jelenséggel kapcsolatban sokak fejében felszínes, egyoldalú és leegyszerűsítő képzet él. Ő ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet – a nyilvánvalóan negatív hatásokat nem vitatva –, hogy fontos látni a kamatos pénz és kamatos pénz közti különbségeket, ami van, amikor az egyetlen segítség, amely akár életet is menthet.

Több oka van annak, hogy a kamatos pénzt felvevők mára szinte nem vagy csak elvétve fordulnak a rendőrséghez. Eleve áldozatként kell bizonyítaniuk bármit a rendőrség előtt, miközben lehetséges, hogy meg is vannak fenyegetve.

Tudni kell azt is, hogyha kikapcsolják valakinél a villanyt, akkor a kamatoshoz lehet fordulni, ő ad pénzt, hogy vissza tudják kapcsoltatni. Vagy ha kórházba kell vinni a gyereket, akkor tőlük lehet pénzt kérni. Az utolsó láncszem, akihez fordulni tudnak a bajban. Ebből a szempontból komoly funkciójuk van a közösségen belül.

Durst egy nagyjából 800 fős településre jár jó ideje vissza, és azt mondja, ott öt–hat kamatos működik, és mindegyikhez tartozik 6–8 család mint rendszeres kliens: a faluban ez körülbelül 30 család a közel 180–200-ból.

Pénz és csicskáztatás

Durst Judit tudatosan kerüli az uzsorás kifejezést, inkább „kamatos embert” mond vagy kamatos pénzkölcsönzőt. Az uzsorás szerinte túlságosan negatív képzeteket hoz be, a kamatos – egyébként a helyiek is ezt a kifejezést használják – leíróbb, ráadásul abból van „korrekt” és van „dögös” is.

A helyi társadalom pedig csak az utóbbival kapcsolatban elítélő, a dögössel

- mondta el Durst a lapnak, aki az évek során több tucat kamatossal készített beszélgetést. Az előbbit, tehát a korrektet a helyi közösség elfogadja, bár ambivalens a viszonya hozzá.

A korrekt kamatos „törődik” az adósaival (klienseivel): karácsony előtt disznót vág, hitelbe adja a húst – igaz, a bolti árnál kétszer drágábban – és a lojális (már évek óta vele lévő) adósának engedi, hogy ne fizetésnapkor, hanem majd csak az ünnepek után adja meg a hús árát – hadd legyen legalább karácsonykor hús az asztalon, ha már máskor csak nagy ritkán jut. Jellemzően maga is szegénységből jött, anno esetleg maga is adósa volt valakinek, tőle tanulta meg, hogyan működik ez az üzlet. Alacsony iskolai végzettségű, emiatt nem tud olyan munkát vállalni, amiből el tudná tartani a családját, miközben jó üzleti érzéke is van, ha tanult volna, kereskedő is lehetne.

A dögös kamatos ezzel szemben jóval magasabb kamatot szed, és az adósaival is sokkal kíméletlenebb.

Míg a korrekt inkább megérti adósának kiszolgáltatottabb helyzetét, és neki az a fontos, hogy fennmaradjon az adósával a rendszeres (hitel)kapcsolat – a dögöst ez nem igazán érdekli, ő a minél nagyobb nyereségre és kamatra hajt, ha pedig az adós nem tud fizetni, akkor elveszi valamijét.

Az eseteket ismertető Durst Judit azt mondja, tud olyan esetről is, amikor a kamatostól kapnak áramot a szomszédok, akiktől már mind kikötötték a villanyt: az áram díja az, hogy a szomszédok nemcsak a saját, de a kamatos fogyasztását is kifizetik, így utóbbinak ingyenes az áram.

A végrehajtók rosszabbak, mint az uzsorások

Durst szerint ezek a jelenségek korábban is megvoltak, ebben nincs újdonság. Ami újdonságot tapasztal, az inkább az, hogy

egyre jobban elfogy a rendszerből a készpénz, mindenki rongyolódik le. Ezért válik hangsúlyosabbá a szolgáltatás, az élelmiszeruzsora, és egyre kevésbé a pénzkölcsönzés, mivel egyre kevésbé van miből megadni.

A környék új mumusai a végrehajtók lettek

– mondja Durst Judit. Ma már alig van olyan család a faluban, amelyik ne kapott volna fizetésre felszólító levelet a környék valamelyik végrehajtó irodájától vagy követeléskezelő cégétől.

A jó esetben közmunkabérből és családi pótlékból élő családoknak – a nem törlesztett hitelek kamatos kamattal terhelt büntető költségei miatt – ma már 1,5–2 millió forintos adósságaik halmozódtak fel. Akinek van bejelentett munkája vagy közmunkája, attól havonta a bérének 30–50 százalékát is lefogja a végrehajtó adósságtörlesztés címén.

Szerintük a kamatos jobb, mint a végrehajtó. Mert az uzsorással, ha korrekt, legalább meg lehet beszélni a dolgot. De egy végrehajtóval, egy jogi személlyel nem, vele nincs alku.

Ez már felfoghatatlan, hogy a szegény emberről még az utolsó bőrt is lenyúzzák ezek a végrehajtók. Hiába vonták le az elmúlt fél évben minden hónapban a közmunkabérem 30 százalékát, hiába vettem el a gyerekek szájából a kenyeret az adósság törlesztésére, semmivel nem lett kevesebb az adósságom, sőt még nőtt is, mert az utóbbi hónapokban már megszűnt a közmunkaviszonyom is, nincs miből fizessek, így csak tovább kamatozódik. Úgy érzem, az ablakon dobtam ki azt a sok pénzt, amit eddig befizettem törlesztésre

- mondta el az egyik kétségbeesett alany.

Durst Judit azt is látja, hogy olyan kétségbeesett stresszoldó technikákat alkalmaznak a nyomasztó feszültségben, hogy elégetik a végrehajtótól kapott fizetési felszólítást, vagy tűzre vetik az irreálisan megemelkedett villanyszámlát – azzal a mondással, hogy én ezt ugyan nem vállalom. Ez kis időre hozhat ugyan pszichés enyhülést, de valójában nem old meg semmit. A jelenlegi gazdasági helyzet pedig csak tovább rontja az életesélyeket ebben a körben is.

