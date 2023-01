Nehéz év áll a magyarok előtt: mutatjuk, mire számítanak a szakértők

Az elmúlt évek nehézségei után a többség ismét aggódva tekinthet az újévbe. Annyit az elemzők biztosnak vélnek, hogy a tavaly brutális szintre ugró infláció 2023 első felében is tovább szárnyal és jó eséllyel idén már recesszió is jöhet a magyar gazdaságban. Nem könnyű megjósolni, hogy fogunk állni év végére. az energiaárak továbbra is kifejezetten volatilisek és a globális externáliák is velünk maradtak. Kérdés, hogy lesz-e elég energiánk, illetve hogy a fizetéseink vásárlóerejének csökkenése mennyire veti majd vissza a fogyasztást. A Pénzcentrum makrogazdasági elemzőket kérdezett arról, melyek lehetnek a legjobb és a legrosszabb forgatókönyvek a gazdasági nehézségek sorát tartogató 2023-as évben.

Hatalmas kihívásokkal tarkított esztendőt, Orbán Viktor szerint egyenesen a rendszerváltás óta eltelt legnehezebb évet hagyta maga mögött Magyarország. A pandémia után már az orosz-ukrán háború hatásai pörgették tovább az évtizedes csúcsokat döntő inflációt, az elszálló drágulásnak pedig az MNB folyamatos szigora sem tudott gátazt szabni. Ahogy a lap írja, az elemzők pedig 2023-ra sem sok jót ígérnek. Egybehangzó véleményük szerint akár 18 százalékos éves drágulás is jöhet idén. Ahogy a portál írja, a jövő év második felétől pedig az infláció mérséklődésével a reálbérek ismét növekedést mutathatnak, ami támaszt adhat a fogyasztásnak, valamint a várakozásunk szerint az év közepétől kezdődő kamatcsökkentési ciklus újra lendületet adhat a beruházásoknak. Összességében jövőre 0,5-1% közötti növekedésre számítunk, amit elsősorban az ipar és a mezőgazdaság fog húzni, míg a fogyasztáshoz kapcsolódó ágazatok (kiskereskedelem, vendéglátás, szabadidős tevékenységek) kismértékben csökkenhetnek, csakúgy, mint az építőipar a beruházások – ezen belül elsősorban az állami és lakossági beruházások – várható visszaesése miatt. Mire számíthatunk még idén? Hogyan látják a jelenlegi helyzetet a szakemberek? A Pénzcentrum teljes cikke ide kattintva olvasható.