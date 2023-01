Összeroppanhat a háziorvosi ellátás? Több mint 750 ezer magyar egészsége a tét

Jelenleg 681 háziorvosi körzet betöltetlen Magyarországon a Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2023. januári adatai alapján, ezeknek 88 százaléka már több mint fél éve áll üresen. Ezek a praxisokhoz több mint 787 ezer beteg tartozik. Bár a magyar egészségügyben a szakemberhiány nem újkeletű probléma, az utóbbi években csak romlott a helyzet. A javulásra pedig nemigen lehet számítani, hiszen a háziorvosok 29,6 százaléka 60 év felett jár Magyarországon az utolsó friss adatok szerint - írta a Pénzcentrum.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyilvántartása szerint tartósan betöltetlen háziorvosi körzetnek akkor tekinthetünk egy praxis, ha hat hónapon át nem tudják azt betölteni. Lehetséges, hogy lát el feladatokat ott háziorvos, de hivatalosan csak helyettesít, és valójában a körzet betöltetlen. A NEAK honlapján található összesítés szerint 2023. januárjában 682 betöltetlen körzet volt, 39-cel több, mint egy évvel korábban - írta a a Pénzcentrum.

Az idén a betöltetlen praxisok közül 601 - vagyis 88% - tartósan betöltetlen.

Ezzel 1 százalékponttal emelkedett a tartósan betöltetlen praxisok aránya. 356 körzet - az összes üres körzet 52,2%-a - pedig azóta üresedett meg, hogy a koronavírus-járvány megjelent az országban 2020 márciusában. Ezek aránya egy év alatt csökkent.

2019 év elején még 373 tartósan betöltetlen körzetet tartottak számon, 2021-re ez a szám 482-re emelkedett. 2022 januárjában pedig már 559 ilyen praxis volt Magyarországon. Jelenleg összesen 601 tartósan betöltetlen háziorvosi körzet van Magyarországon. Az ország 19 megyéje és a főváros közül 5 megyében láthatunk az adatok alapján javulást, és háromban stagnálást, a legtöbb helyen azonban romlott a helyzet. A legtöbb körzet Békés és Vas megyékben, valamint Budapesten üresedett meg egy év alatt. Az összes üres praxis számában továbbra is, ahogy az elmúlt években is, Borsod-Abaúj-Zemplén megye vezet és maradt az élen Pest, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye is.

A legtöbb betöltetlen körzet ugyan Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben van, a legkevesebb Győr-Moson-Sopron, Zala, és Csongrád-Csanád megyékben, viszont figyelembe kell venni azt is, hogy mekkorák ezek a körzetek, vagyis hány lakos tartozik egy-egy körzethez.

Címlapkép: Getty Images