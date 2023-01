Dübörög vidéken a benzinturizmus: már ebbe az országba is megéri átjárni tankolni

Ez van: olcsóbb a román Mol, mint a magyar. Közvetlenül a határ mentén 150 forintos literenkénti különbségeket tapasztalni a román kutakon, bőven hát megéri ott tankolni - írta a Világgazdaság.

A Holtankoljak adatai szerint Biharkeresztesen egy Mol-kút üzemel, amely 658 forintért adja a benzin és 720 forintért a dízel literjét. Csakhogy az innen mindössze 7,7 kilométerre, de már a romániai Bihar megyében található Borson ugyancsak üzemel egy Mol-kút, amely a Fuelo (Holtankoljak romániai megfelelője) adatai szerint 6,27 lejért kínál egy liter benzint és 7,46 lejért egy liter dízelt. Ez átszámolva 506 forintra jön ki a benzinnél és 602 forintra a dízelnél. Vagyis mindössze néhány kilométeres távolságon belül az ugyanahhoz a márkához tartozó román töltőállomás a benzinnél 150, a dízelnél 120 forinttal olcsóbb a magyarhoz képest - írta a VG.

Nem lenne meglepő, ha a négyezres lélekszámű Biharkesztesen, illetve vonzáskörzetében élő autótulajdonosok inkább átjárnának Borsra üzemanyagért. Egy átlagos 50 literes tankolásnál ugyanis nagyjából 7500 forint takarítható meg, míg a dízelnél ugyanez 6000 forint.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy csak a román Mol látványosan olcsóbb, ugyanez igaz az OMW csoporthoz tartozó Petromra is. A hálózat kútja Érmihályfalván szintén 6,27 lejért árazza az egy liter benzint és 7,46 lejért az egy liter dízelt, miközben az innen 19 kilométerre, már a magyar oldalon található Vámospércsen 658 forintért a benzin és 720 forint a dízel. Ebben a viszonylatban is lehet tehát mérlegelni, hol érdemesebb tankolni. A példákat természetesen hosszan lehetne sorolni, de a lényeg talán az eddigiekből is látszik:

a magyar–román határnál minden adott az üzemanyag-turizmus felpörgéséhez.

A kialakult helyzet pedig már feltűnt a román sajtónak is.

Az árstop után a magyar üzemanyag lett a legdrágább a régióban - de erről korábban írt a Pénzcentrum is. Nem véletlen hát, hogy az utóbbi hetekben a szlovén és az osztrák határ mellett is megélénkült a benzinturizmus.

Ennek alapvetően két oka van a VG szerint:

az egyik, hogy ahogy kivezette a kormány a benzinársapkát, a kereskedők rögtön megduplázták az árrésüket,

a másik pedig, hogy tetemes adóváltoztatások (jövedéki adó, Robin Hood-adó, kiskereskedelmi adó és EKR-adó) voltak az elmúlt másfél hónapban.

Az árrés emelése önmagában 60-70 forintos literenkénti drágulást okozott, amihez az adóváltozások becslések szerint 70-80 forintot tettek hozzá.

Címlapkép: Getty Images