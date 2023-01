Így alakul a táppénz 2023-ban: ezt jó, ha mindenki tudja, különben bukja a pénzt

Magyarországon minden, a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozó alapvető egészségügyi juttatása a betegszabadságra és a táppénzre való jogosultság. Mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között, mi a táppénz jelentése, a táppénz hány százalék 2023-ban? Mennyi táppénz jár a magyar dolgozóknak? Ennek járt utána a Pénzcentrum.

Táppénz vagy betegszabadság?

Habár a gyakorlatban sokan hajlamosak vagyunk összekeverni a két kifejezést, valójában a betegszabadság és a táppénz nem ugyanazt a juttatást jelenti. A betegszabadság alapvetően a dolgozó saját megbetegedésére vonatkozik – évente maximum 15 munkanapon keresztül folyósítható a juttatás, a munkáltató költségére; a betegszabadság összege egységesen a dolgozó távolléti díjának 70%-a. Alapvető különbség a két juttatás között, hogy a betegszabadsággal ellentétben a táppénz a betegségen felül a keresőképtelenség egyéb eseteire is vonatkozik, írja a Pénzcentrum.

Amennyiben a 15 munkanapig tartó betegszabadság időtartama letelik, ám a dolgozó továbbra is keresőképtelen, a betegszabadság automatikusan táppénzre vált át. A táppénz 2023 évében a korábbi évekhez hasonlóan változatlanul egy bonyolultabb juttatás: azt, hogy hány százalék a táppénz, avagy mennyi a táppénz összege, azt a táppénz kódok határozzák meg (9 táppénz kód osztja fel a keresőképtelenség eseteit a táppénz jogosultság szempontjából). Mind a táppénz, mind a betegszabadság igénybevételére jogosult minden magyar dolgozó, aki a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik.

Táppénz igénylés 2023: mi kell hozzá?

A táppénz igénylése kapcsán fontos tudnunk, hogy a juttatás folyósításához mindenképpen szükséges a keresőképtelenség igazolása, amivel alátámaszthatjuk, hogy tényleg jogosultak vagyunk a táppénz összegére. A táppénzre irányuló igényünket jelezni kell a munkáltatónál, aki a kérelmünket 5 napon belül továbbítja a kormányhivatal irányába, ezt követően az ügyintézési határidő alapesetben 8, ritkábban 21 nap. A táppénz igénylése visszamenőleg is lehetséges (utólagos táppénz 2023), az orvosi vizsgálatra történő jelentkezéstől visszamenőleg 5 napra. Egészségügyi dokumentációval alátámasztott, indokolt esetekben a kormányhivatal szakértő főorvosa 30 napra visszamenőleg is igazolhatja a táppénzt, kivételes esetekben pedig maximum 6 hónapra visszamenőleg lehet táppénzt igényelni.

Mik a keresőképtelenség esetei?

A táppénz törvény értelmében keresőképtelennek minősül az a dolgozó…

aki (saját) betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni;

aki várandóssága, szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult;

aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;

a szülő, a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt, ha a gyermeke mellett tartózkodik egy fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;

a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és egyébként a gyermeket a saját háztartásában neveli;

aki a méltányossági alapon adható táppénz tekintetében a szülő;

aki 12-18 év közötti beteg gyermekét otthon ápolja / akinek 12 - 18 év közötti gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;

az anyák, ha kórházi ápolás alatt álló (egyévesnél fiatalabb) gyermeküket szoptatják;

akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap; akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek; aki járványügyi/állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkakörben nem foglalkoztatható.

Meddig lehet táppénzt igényelni?

Gyakori kérdés, hogy mennyi a táppénz időtartama, hiszen a juttatás teljesen máshogy működik, mint a betegszabadság. Míg a betegszabadság munkanapokra vonatkozik, addig a táppénz összege naptári napokra jár, éppen ezért a táppénz mértéke is alacsonyabb. A táppénz 2023 évében is limitált ideig igénybe vehető juttatás: a táppénz igénylésre való jogosultság maximum 1 éven keresztül állhat fenn, ez alatt az időintervallum alatt a keresőképtelen jogosult a naptári napokra kapja a juttatást.

A táppénz összege csak akkor jár egy magyar dolgozónak, ha az igénylési feltételeknek megfelelően van fennálló TB-jogviszonya, fizeti az egészségbiztosítási járulékot, illetve képes igazolni a keresőképtelenségét – a keresőképtelenség igazolásáért forduljunk háziorvosunkhoz, szakorvosunkhoz! Nem jár táppénz akkor, ha a munkavállaló a keresőképtelensége ideje alatt teljes fizetését megkapja; ha saját jogán nyugdíj folyósításában részesül, ha a biztosítás szünetel, ha a keresőképtelenség elmúlt, illetve a keresőképtelenség igazolás lejártát követő szabadnapokra, pihenőnapokra sem jár már a táppénz összege.

Táppénz kalkulátor 2023: hány százalék a táppénz?

Szintén fontos kérdés, hogy mennyi táppénz jár a dolgozóknak, hiszen nem mindegy, hogy mennyi a táppénz összege, ha valaki hosszabb időre kiesik a munkából például üzemi baleset vagy veszélyeztetett terhesség miatt. Nos, a táppénz mértéke kapcsán elmondhatjuk, hogy általánosságban a napi átlagkereset 50-60%-a jár a táppénzen töltött naptári napokra, azonban kivételes esetben, ha a táppénz kódok is indokolják, az átlagkereset 100%-át is megkaphatja a dolgozó (üzemi baleset). Nézzük, mi a táppénz kódok jelentése, hogyan sorolják be törvényileg a keresőképtelenség eseteit a táppénzre való jogosultság szempontjából!

Táppénz kódok 2023

1-es táppénz kód (Üzemi baleset): nincs betegszabadság; a táppénz összege a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, ehelyett az egész költség a munkáltatót terhelheti (100%-os táppénz);

2-es táppénz kód (Foglalkoztatási megbetegedés): nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, ehelyett az egész költség a munkáltatót terhelheti;

3-as táppénz kód (Közúti baleset): van betegszabadság, azt követően jár a táppénz; ebből 1/3 munkáltatói táppénz;

4-es táppénz kód (Egyéb baleset): van betegszabadság, azt követően jár a táppénz; ebből 1/3 munkáltatói táppénz;

5-ös táppénz kód (Beteg gyermek ápolása): nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár;

6-os táppénz kód (Szülés): nincs betegszabadság; a táppénz összege a keresőképtelenség kezdetétől jár;

7-es táppénz kód (Hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból, azaz karantén): nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár;

8-as táppénz kód (Egyéb betegség): van betegszabadság, azt követően jár a táppénz, amelynek 1/3-a munkáltatói táppénz;

9-es táppénz kód (Veszélyeztetett terhesség): nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; 1/3 munkáltatói táppénz.

Nettó táppénz kalkulátor 2023: mennyit adózunk a táppénzből?

A fentiekben megállapított táppénz összege bruttó érték, amelyre vonatkozik a 15%-os személyi jövedelemadófizetési kötelezettség. Így, hogy tudjuk, hány százalék a táppénz, amiből az SZJA-t is levonják, látjuk, hogy mekkora anyagi kiesést is jelent egy dolgozó számára az, ha hosszabb ideig kell táppénzen lennie – célszerű a betegség vagy a keresőképtelenség egyéb okának megszűnte után mihamarabb visszatérni a munkába.

