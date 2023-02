Kimozdult a mélypontról a használtautó-import: ezekre a kocsikra csaphatnak le a magyarok

Idén januárban a DataHouse adatai szerint 8 146 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami az előző hónapban elért mélyponthoz (7 510) képest több mint nyolc százalékos növekedést jelent. Ezzel együtt továbbra is jelentős a távolság az előző évek 10-11 ezres behozatali átlagától, a tavaly januári 10 607-es mennyiséghez képest 23 százalékos az elmaradás.

Az autóbehozatali aktivitás május óta csökkenő trendje jó eséllyel megfordulhat az év elejétől– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója, aki hozzátette:

Amennyiben a magyar gazdaság folyamatai is kedvező irányt vesznek, az euró árfolyama pedig továbbra is tartósan 400 forint alatt marad, a használtimport várhatóan néhány hónap múlva ismét a 9-10 ezres tartományba kerülhet vissza. Mivel Európa-szerte fokozatosan épül vissza az újautó-piaci kínálat, a használtautó-piacokon is nagyobb választékból, ismét kedvezőbb áron és kevesebb kompromisszum vállalásával lehet majd autóhoz jutni külföldön.

Az újautó-eladások területén a hazai piacon is érezhető egy enyhén pozitív tendencia: az előző hónapban eladott új személyautók száma 8 314 volt, ami 4 százalékkal több mint decemberben, és közel 3 százalékkal haladja meg a tavaly januári értéket.

A használtautó-import a teljes hazai használtautó-kereskedelemnek csupán egy kis szelete. Miközben tavaly 126 ezer külföldről származó autó kapott hazai rendszámot, a belföldi átírások száma ennek közel hétszerese, 827 ezer volt. Ez a forgalom minden korábbi évnél nagyobb aktivitást mutat, és komoly esélye van annak, hogy annak mértéke 2023-ban tovább növekszik majd.

A behozott használt autók közötti márkasorrend januárban is a korábbi évek mintáját követte: a legnépszerűbb márka a Volkswagen volt 12,3 százalékos részesedéssel, a második helyet az Opel szerezte meg 9,3 százalékkal, a Ford pedig a harmadik helyre futott be 9,1 százalékkal. A sorban az Audi következik, 6,4 százalékos értékével a tavalyi negyedik Toyota elé kerülve, amely januárban a Mercedeshez hasonlóan 5,3 százalékot képviselt a használtautó-importban.

Címlapkép: Getty Images