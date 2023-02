Őrült fegyverarzenál a 29. FeHoVa-n: ennyi a belépő idén a vadász- és horgászkiállításra

HelloVidék 2023.02.10. 18:04 Megosztom

Egész hétvégén várja a látogatókat a 29. FeHoVa kiállítás a Hungexpón – akit csak egy kicsit is érdekelnek a fegyverek, a horgászat, vagy a vadászat, annak nem érdemes kihagynia! A hétköznap és a délelőtti időpont ellenére a HelloVidék ottjártakor már egészen szép tömeg gyűlt össze a Hungexpón, ahol 2023-ban is rengeteg kiállító számos kedvezménnyel várja a horgászokat és a vadászokat. A pecásoknak idén be kell érniük a G-pavilon felével, de ennek ellenére sem maradhatott el a már-már megszokott, óriási akvárium, óriási pontyokkal, hatalmas ragadozóhalakkal. A látványosságnál minden nap tapasztalt horgászok osztják meg praktikáikat a közönséggel, a nézők pedig az üvegfalakon át közelebbről is láthatják, miért is tuti az a horgásztechnika, amelyet éppen bemutattak. Érdemes előre kinézni a programban, hogy mi érdekel, mert elég hamar megtelnek a jó helyek, ahonnan igazán élvezetes hallgatni a profi pecásokat.

Felállítottak egy pergetőmedencét is, amelyben ugyan halak nincsenek, de jó hosszú, úgyhogy a sportág nagyágyúi elég látványosan tudják bemutatni praktikáikat, vagy éppen a legújabb fejlesztésű csalikat, amelyeknek egyetlen csuka, balin vagy süllő sem tud ellenállni. A kisebbeknek jó program lehet a kis tó, ahol csónakgyártók termékeit lehet kipróbálni, na meg a távirányítós etetőhajókat! 500 forintért szerencsét próbálhatunk a horgász-kaparóson, ahol értékes tárgynyeremények találnak gazdára. És annak sem szabad kihagynia a kiállítást, aki már nagyban készül a tavaszi horgász szezonra, vagy éppen télen sem hagyta abba a pecát: ugyanis számos kiállító az újdonságaival érkezett, és nem mellesleg sokan kedvezményeket is adnak például a csalik árából, de olyannal is találkoztunk, aki horgászbotokra, orsókra is 15 százalék engedményt adott – ami azért nem mindegy a több tízezres felszerelések esetében. Az A-pavilonban találhatjuk meg a vadászokat: a fegyverek és a felszerelések mellett különféle ruhadarabokat, késeket is lehet vásárolni – szintén esetenként nagy kedvezménnyel –, de a hatalmas trófeakiállítást és a solymászokat is érdemes megnézni! Az autók szerelmesei is megtalálják a maguk részlegét, a Ford, a Toyota, a KIA és a Suzuki is elhozta a vadászoknak, természetjáróknak szánt modellkínálatát, valamint az érdeklődők az itthon kevésbé ismert Ineos csúcsterepjárójába is beülhetnek. De láttunk, és kipróbáltunk egy kb. 70 millió forintba kerülő lakóbuszt is, amivel bármikor elmennénk egy-két hétre nyaralni. A D- és az E- pavilon a kutyások birodalma, számos kategóriában találkozhatunk díjnyertes ebekkel, követhetjük az izgalmasnál izgalmasabb versenyeket. Emellett a gazdik különböző kiegészítőket is vásárolhatnak a standokról. Két óriási kiállítótérről van szó, aki szereti a kutyákat, az órákig el tud lenni már csak ebben az egy komplexumban! Pár praktikus információ Aki autóval érkezne a kiállításra, annak a HelloVidék azt javasolja, hogy ne a Hungexpó környékén parkoljon le. Bár helyből nincs hiány rengeteg lehetőség van letenni a kocsit, viszont konkrétan folyamatos a dugó az Albertirsai úton mind a Kerepesi út, mind a Jászberényi út irányába. Ugyanis csak 2*1 sávon lehet közlekedni a Hungexpó körül, ami láthatóan nem bírja el, ha egyszerre több ezer ember érkezik valamilyen rendezvényre. Plusz, ha a Hungexpó valamelyik parkolójában tennéd le a kocsit, az legkevesebb 5000 forintba kerül, 10 ezerért pedig a „gold” parkolóba is beállhatsz, amivel el lehet kerülni a forgalmat, soron kívül lehet bemenni a kiállításra. Ha vidékről jönnél a kiállításra, lehet érdemesebb a vonatot választani, ugyanis a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 2023. február 9-12. között 50 százalékos kedvezményt ad a teljes árú menetjegyek árából Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli, Zugló, Kőbánya-Kispest, Kőbánya felső és Kelenföld állomásokra. Magyarul: bárhonnan is érkezel a FeHoVára, féláron van a vonatjegy! A helyszínen a pénztárakban érintős bankkártyával, vagy HelloPay kártyával lehet belépőjegyet vásárolni. De ha spórolni akarsz, akkor érdemesebb az interneten megvenni a belépőket, ugyanis online jóval olcsóbban adják őket, és még sorba sem kell állni. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a neten kizárólag a teljesárú felnőtt napijegy vásárolható meg elővételben. Belépőjegyekért OTP SZÉP kártyával is lehet fizetni a helyszíni pénztárakban. És akkor lássuk a jegyárakat, amik idén elég húzósak lettek Felnőtt napi belépő a helyszínen: 4900 Ft. Online, regisztrációval 3900 Ft (+400 Ft kezelési költség jegyenként), míg regisztráció nélkül 4500 Ft (+400 Ft kezelési költség jegyenként). A Hungexpo applikációján keresztül megváltott jegyek regisztrációval 3200 Ft-ba kerülnek (+400 Ft kezelési költség jegyenként), ha nem akarsz regisztrálni, akkor 4200 Ft (+400 Ft kezelési költség jegyenként) az ár. A 14 éven aluliak, diákigazolvánnyal rendelkezők és a nyugdíjasok 4200-ért vehetnek belépőt, de van családi jegy is, amivel két felnőtt és három 14 éven aluli gyermek mehet be a kiállításra, ez 9800 forintba kerül. 6 éven aluliak számára a rendezvény látogatása ingyenes! Összességében tehát egy négytagú család (két felnőtt, két gyerek) a legolcsóbb parkolással együtt 14 800 forintért juthat be a kiállításra, és akkor még nem ettek és ittak semmit – és persze ilyenkor a vásárfia sem maradhat ki. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!