Ilyen használt autót vehetsz 1,5 millió alatt 2023-ban: itt a friss márkalista

2021-hez képest óriási mértékben drágultak az autók itthon, a használt autók piacán is érezhető volt az év folyamán egy mintegy 40 százalékos áremelkedés a hazai kereskedők szerint. Ennek egyik oka az egyre inkább érzékelhető autóhiány volt tavaly Magyarországon, legyen szó új vagy használt gépjárművekről. Szeptemberben azonban megtorpant az áremelkedés a használt autóknál, míg az új autóknál továbbra is hosszú maradt a várakozási idő, így többen kerestek használt autókat. Ennek ellenére sem dübörög úgy az autópiac, mint 2021-ben, aminek az elszálló kamatok mellett az infláció is az oka, kivárnak a magyarok. Ha mégis vesznek, ezekre a márkákra esik a választásuk.

Több mint 10 ezerrel kevesebb új személygépkocsit helyeztek forgalomba tavaly Magyarországon, mint 2021-ben – derül ki a Datahouse adataiból. A Carinfo.hu szerint 2022-ben 111 524 új személyautó kapott rendszámot Magyarországon, ez 8,5 százalékkal elmarad az előző évi 121 941-től. Ami az év utolsó hónapját, a decembert illeti, akkor majdnem pontosan nyolcezer új személygépkocsit regisztráltak itthon, ami 8,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A statisztikák szerint a használtautó-piac is megsínylette az elmúlt tizenkét hónapot: összesen 126 094 kocsit regisztráltak, az azt megelőző évben viszont 132 205-öt.

Ugyanakkor minden eddiginél több, közel 827 ezer személygépkocsi cserélt gazdát 2022-ben a magyar használtautó-piacon – derül ki a JóAutók.hu közleményéből, amely kiemeli, hogy ezzel a használt gépkocsik forgalma egy évtized alatt megduplázódott hazánkban.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a forgalom növekedését hajtotta, hogy főként a tavalyi év első felében még érezhető chiphiány miatt a használtautó-piacra terelődött a kereslet. A magyarországi járműállomány folyamatos, dinamikus növekedésének köszönhetően

ma már több mint 4,1 millió autó rója az utakat, szemben a 2012-es kevesebb mint 3 millióval.

De mi a helyzet 2023 elején a márkakereskedésekben és a használtautó-kereskedésekben? Ott is érezhetően nőtt a személyautók iránti kereslet, vagy éppen az ellenkezőjét tapasztalják vidéken az autópiacokon?

A vidéki kereskedések területenként eltérő képet mutatnak

A használt kocsik iránti kereslet várhatóan 2023-ban sem enyhül a magyarországi autópiacon - ismerteti a Das WeltAutó közleményében. Az országos kereskedői hálózattal rendelkező cég értékesítési igazgatója, Tóth Péter szerint az újautó-szegmens továbbra is a hosszabb szállítási időkkel küzd, és ez a használt járművek felé fordítja a vevők érdeklődését. Az utánpótlás beszerzése azonban változatlanul korlátozott, így a használt autók árának csökkenése sem várható a közeljövőben szerinte.

Tóth összegzése szerint a használtpiac számára a tavalyi év erősen indult, majd a februárban kirobbanó háború hatására márciusban és áprilisban visszaesett az érdeklődés. A háború azonban hatással volt az új autók kiszállítási idejére, ami ismét a használt autók irányába terelte a figyelmet, így szűkülni kezdett a kínálat, és emelkedésnek indultak az árak.

A kereslet és a kínálat az év végére egyenlítődött ki. A lendület mérséklődésében szerinte szerepet játszott, hogy érzékelhetően csökkent a finanszírozási kedv: amíg az év elején minden második szerződéshez finanszírozás is kapcsolódott, addig az év végére 30 százalékosra csökkent ez az arány.

A Datahouse adatait idézve kiemelte, hogy 830 ezer átírással újabb rekordév született 2022-ben, bár mindössze 1,2 százalékos volt a növekedés az előző évhez képest. Az összértékesítésből a használtautó-kereskedők 213 ezer eladott autóval, 25 százalékos részesedéssel zártak. A Das WeltAuto 2022-ben 6278 autót értékesített országos hálózatában, míg egy évvel korábban ez a szám 7442 volt - ismertette.

A hazai átírásoknál közel 50 százalékban az alsó-középkategóriás és a kisméretű autók domináltak. A legkeresettebb márka ezúttal is az Opel, a Volkswagen és a Suzuki volt.

A Das WeltAuto tapasztalatai szerint Magyarországon továbbra sem csökken a dízel autók iránti kereslet, az elszálló üzemanyagköltségek miatt pedig egyre többen keresték az alternatív hajtású modelleket.

Itt bizony visszaesett a használt autók forgalma

Freiser Tamás, a HolSzervizeljek.hu Kft. ügyvezető tulajdonosa mást tapasztalt januárban. Az országban számos telephellyel rendelkező cég vezetője szerint az autópiac stagnál jelenleg, a tavalyi év sem olyan volt már, mint korábban, de most durván visszaesett a használtautó-forgalom, amit ők nagyon megéreznek Pest megyében.

Novemberben a műhelyeinkben napi 12-13 eredetvizsgálatot végeztek a szakembereink a használt autóknál, decemberben ez a szám már csak 7-8 autót jelentett, mostanra pedig lecsökkent napi 2-3 járműre. Három hónapja több bért fizetek az embereknek, mint amekkora bevétel bejön, de nem zárunk be, mert a többi rész egyelőre kompenzál, és erre a szegmensre is szükség van. De történnie kell végre változásnak, mert ez így nem lesz fenntartható az országban a legtöbb műhelynek, és akkor nagyon nagy bajban lesz az autópiac. Most azt látom, egyelőre kivárnak az emberek is, kevesebb autó fogyott januárban. Ez persze nem is csoda, hisz amit 2022-ben még 4-5 millió forintért meg lehetett venni, mostanra 5-6 millió forintba kerül, az autókereskedőknek sem kedvez ez a helyzet most

- összegzett a szakember.

Nagyon magas a kamat, kevesen vehetnek fel autóra hitelt

Az egyik legnagyobb debreceni autókereskedés munkatársa név nélkül nyilatkozott a HelloVidéknek, elmondása szerint nagyon nagy volumenő a visszaesés az autópiacon, úgy az új autóknál, mint a használt gépkocsiknál. Az autóforgalom ilyen drasztikus visszaesésére a szakember szerint évek óta nem volt példa, és legfőbb okaként a járművek drágulása mellett a megemelkedett kamtkörnyzetet tartja ezért felelősnek, hiszen a 22-24 százalékos kamattal történő hitelfelvételt egyre kevesebb ember engedheti meg magának Kelet-Magyarországon.

Kroneraff István, ismertebb nevén a becsületes nepper szerint a két-hárommilliós ketegóriában nem történt visszaesés a használtautó-forgalomban, amit az is jól mutat, hogy tavaly 120 ezer körüli ilyen adásvétel történt.

Ötmillió forintig jók az eladások, a legtöbben a kétmillió-hárommillió forintos kategóriába tartozó gépjárműveket keresik. A legtöbb ember számára tökmindegy, milyen márkájú az autó ebben a kategóriában, az az elsődleges szempont, hogy jó állapotban legyen. A kisvárosi benzines autók mindig slágerek, van igény az Opelre, a Volkswagenre, a Toyotára, a Fordra. Viszont dízelt nem nagyon viszenk városi használatra, érthetően az alacsony fenntartású autók a legnépszerűbbek mindig. Kétmillióért, hárommillióért méár lehet jó állapotban lévőket kapni, és bár talán a rezsidémon valamennyire visszavetette az autókázási kedvet, jobban meggondolják az emberek, hová menjenek autóval.

Az elektromos autókról is elmondta a véleményét a becsületes nepper, szerinte városi közlekedésre hibátlanok, de megvannak a hátulütői hosszabb távon ennek az autótípusnak. És persze az is kérdéses, hogy mennyire környezetbarátak valójában, de az akkumulátorgyárak körüli népharagot fölösleges hisztinek tartja az autós, hisezn kikerülhetetlen az akkumulátor mint energiaforrás, mivel előbb-utóbb bevezetik Európa-szerte az elektromos autókat, azoknak pedig valamivel mégiscsak kell közlekedniük, mondta.

Az ország keleti felében keresettek a használt autók, de leginkább a másfélmillió forint körüliek

A nyíregyházi 3G Autó ügyvezető tulajdonosa úgy tapasztalja, hogy bár még nem állt helyre az autópiac, de darabszámra nem esett vissza náluk a járművek értékesítése, és 2022 szeptembere óta az árak emelkedése is megállt, azóta stagnálnak a környékükön.

Az új autóknál a megrendelési idő tavaly óta sem csökkent le, ami a használt autók eladásának kedvez, mert akinek szüksége van gépkocsira, az nem vár, hanem vásárol. Az új autók árai a használt autókéit is nagyon felhúzta, de itt mifelénk ez az áremelkedés tavaly ősszel megállt. Jelenleg a kis értékű autókat könnyű eladni, annyira felmentek a kamatok, kevesen vesznek kocsit 20-25 százalékos kamatra. Tehát a középkategóriájú vagy még jobb, újabb autóknál van visszaesés, viszont a 10 év fölötti autók piaca fellendült. Nálunk az emberek most olyan autót vesznek, amire megvan a pénzük, nem egészítik ki hitellel, mint korábban, így megnőtt a kereslet a másfélmillió forint és az az alatti értékű kocsikra.

Gulyás József is úgy látja, hogy a német autók továbbra is a legkeresettebbek a használtauk körében a japán Suzukik mellett.

14 éves Opel Astrát, 12 éves Peugeuot-ot, 12 éves Suzuki Swiftet vesznek az emberek. De keresettek a Volkswagenek, a Fordok és a Skodák is. Kis értékű kocsiknál nem jellemző az emberekre a márkahűség, inkább az számít, mennyire van műszakilag jó állapotban az autó, és az is fontos szempont, hogy milyen drága hozzá az alaktrész, ha javítani kellene, mennyit kell rá költeni majd. Az Opelekhez és a Suzukikhoz a legolcsóbbak itthon az alkatrészek, a Fordokhoz már picit drágább, a leghúzósabb pedig a Hondákhoz, Toyotákhoz, Mazdákhoz. De ezek a kocsik még a német autóknál is jobb minőségűek, a 10 év felettiek, megbízhatóbbak, kevesebbet kell javítani rajtuk utólag, ha jó állapotban veszi meg őket az ember.

Amikor használt autót vesz az ember, arra figyeljen, nem rozsdásodik-e, ez a legfontosabb szempont, mert ha elkezd rohadni, rengeteget kell költeni rá onnantól kezdve. És persze legyen szervizelve az autó, mert ha szervizelni, javítani, annak is borsos ára lehet, mondjuk egy teljes motorváltó-csere díja most nálunk 250 ezer-300 ezer forint. Az utóbbi fél évben a szervizárak is felmentek legalább 30 százalékkal, de az alaktrászekéi is.

Az elektromos autókat városi közlekedésre kiválónak tartja Gulyás József, abban az esetben, ha otthon fel tudjuk tölteni őket, mert ha fizetős töltőben kell utántölteni, annak az ára már húzós lehet, otthoni töltéssel éri meg egyelőre az üzemeltetése a benzineshez képest, ha pustán a költségeket nézzük.

Ezek a márkák a legkeresettebbek itthon: Opel, Volkswagen és Suzuki a dobogón

A Datahouse adatai alapján a használtautó-forgalom felét hat márka adta 2022-ben. Legtöbben Opelt adtak vagy vettek, 96 ezer cserélt gazdát ebből a márkából, ami 11,3 százalékos részesedés. A második helyen 2019 óta a Volkswagen áll, a piac 10,1 százalékát meghódítva, amit 8,6 százalékos részesedéssel követ a Suzuki.

Negyedik a Ford 7,8, ötödik a BMW 6,5 százalékkal, míg hatodik helyen az évről évre egyre kevésbé népszerű Renault-ok következnek, a piac 5,3 százalékát birtokolva, hajszálnyival a Mercedesek előtt.

A piacon érezhető a személyautók magas, 15 év feletti életkora is, hiszen az adásvételek több mint háromnegyede legalább tízéves kocsit érintett.

A magyarországi használtautó-piacon a két leggyakoribb márka az Opel és a Volkswagen volt, előbbiből 57 600 (11,6%), míg utóbbiból 49 800 (10,0%) cserélt gazdát a vizsgált időszak során. A népszerűségi listán következő Suzuki az adásvételek 8,5 százalékának volt a tárgya, a Ford 8, a BMW pedig 6,5 százalékos részesedéssel következnek a listán. A legtöbb ügyletre – az összes adásvétel 35,2 százalékára - a fővárosban és Pest megyében került sor a DataHouse adatai szerint.

A kisautók közül az Opel Corsa, a Ford Fiesta, a Renault Clio, a Peugeot 207 a legnépszerűbb, ebben a sorrendben, és ezek az autók megbízhatóak is még ilyen árkategóriában is. A 10 év fölötti, középkategóriás modellek esetében a Renault Megane a legolcsóbb, de Peugeot 307-et vagy egy jó állapotú Opel Astra J-t is is ki lehet fogni ilyen árfekvésben. Ha valakinek csak egymillió forintja van az autóvásárlásra, be kell érnie a 15 évesnél öregebb autókkal, azokból is elsősorban a kisautó kategóriával

- összegezte tapasztalatait Gulyás József, ami szerint látszik, hogy a kis városi autók a legkelendőbbek továbbra is, legyen szó bármelyik országrászről.

A kis benzinmotoros autókat szeretik 2023-ban is, ami nem is csoda, hiszen a dízel javítása drága, és az ilyen 1,2-es, 1,4-es benzines autó nem is fogyaszt sokat. A kicsi Honda Jazzt, a Ford Focust, az Opel Astrákat, a Volkswagen Golfokat viszik sokan. De ha belegondolunk, egy 2000-es dízeles autóra egymilliót rá kell költeni, ha javításra kerül a sor, és most az üzemanyaga is több. A német gyártmányok mennek még mindig a legjobban, nem kockáztat akkorát velük az ügyfél, és kevesebb kilométer is van bennük, mint egy nagy dízeles autóban

- erősítette meg Freiser Tamás.

Ugyanakkor a szakember úgy látja, hogy van egy szűk réteg Magyarországon, melynek a tagjai a legújabb és legdrágább luxusautókkal furikáznak, és egy szélesebb középréteg, akik 4-8 éves autókat vezetnek. Ezek a járművek rendben is vannak műszakilag. Viszont egyre nő azoknak a száma, akik 15 évesnél idősebb autót engedhetnek meg csak maguknak. Úgy tűnik, 2022 óta az autózás tényleg luxussá válik lassan, és sokaknak le kell róla mondaniuk.

Címlapkép: Getty Images