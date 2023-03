Itt a nagy bejelentés: új tévécsatorna szögezné képernyő elé a magyarokat

Március 1-jétől új TV csatorna kezdi meg működését – szúrta ki a Pénzcentrum. A kizárólag magyar gyárású műsorokat sugarzó Magyar Mozi TV a Digi és a Vodafone kínálatában lesz az első naptól elérhető.

A Magyar Mozi TV a Tematic Media Group legújabb kábeltelevíziós csatornája, amely március 1-jén szerdán 13 órakor kezdi meg adását A bolondok grófja című tévéjátékkal - harangozta be az új magyar televíziós csatorna indulását annak hivatalos Facebook oldala szerda délután.

A Magyar Mozi TV – mint a neve is mutatja - magyar gyártású műsorokat sugároz majd. Kínálata a népszerű tévésorozatoktól a klasszikusokon keresztül a legújabb filmekig terjed. A játékfilmeken kívül magyar rövidfilmek, dokumentumfilmek, animációk bemutatását is tervezi a csatorna. A színházrajongók is találnak majd kedvükre való műsorokat, hiszen színházi közvetítések is lesznek az Magyar Mozi TV-n – írják.

A programkínálat összeállításánál elsődleges szempont a minőség és a szórakoztatás. A nézők elé szeretnénk tárni azt a rengeteg kiváló filmet, amely az elmúlt évtizedekben készült, de nem nagyon látható más csatornákon. Ugyanakkor legalább ilyen fontosnak tartjuk a kortárs művek bemutatását is. A mai végtelenül megosztott világban mi, itt a Magyar Mozi TV-ben azt szeretnénk megmutatni, ami összeköt minket.

– mondta Kertész Márta a Romis Film 129 című filmjének díszbemutatóján, ahol a csatorna indulását is bejelentette még a tegnapi nap folyamán.

Néhány cím a csatorna márciusi kínálatból: Ripacsok, Megáll az idő, Roncsfilm, Az ötödik pecsét, Jó estét nyár, jó estét szerelem, A kenguru, Égigérő fű. A kortárs filmek közül pedig látható lesz például a Saul fia, az Űrpiknik és az Eltörölni Frankot.

A filmek egy részét a Nemzeti Filmintézettől és az MTVA archívumából vásároljuk, a rendszerváltás után készített mozifilmeket pedig többnyire a producerektől. Mindezek mellett felvettük a kapcsolatot a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével és a filmes iskolákkal is. Küldetésünknek tekintjük, hogy teret adjunk az újonnan készülő magyar filmeknek, és lehetővé tegyük az alkotóknak, hogy széles körben megismertessék munkáikat a közönséggel

– tette hozzá a csatorna főszerkesztője.

A Magyar Mozi TV elérhető lesz a Digi és a Vodafone kínálatába. Emellett a többi szolgáltatóval is tárgyal a cég vezetése, hogy minél több nézőt érjen el a magyar filmeket sugárzó csatorna.

Címlapkép: Getty Images