Óriási változások jöhetnek a gazdaságban: mit lépnek most erre a magyar gazdák?

Óriási változásokat hozhat az orosz-ukrán háború, és annak kimenetele az európai takarmánygyártásban és hústermelésben, könnyen lehet, hogy 2-5-10 év múlva egy új világrend részei leszünk - mondta el Varga Ákos, az UBM Csoport igazgatósági elnöke a Portfolio Agrárium 2023 Konferencián Kecskeméten.

Merre tart a világ állattenyésztése és takarmányipara?

- tette fel a kérdést előadásában Varga Ákos, majd elmondta:

2022 és 2050 között előreláthatólag 120 millió tonnával növekszik majd az olyan termékek kibocsátása, mint a baromfi-, a marha-, a sertés-, a bivaly-, a juh- és a kecskehús, valamint a tojás. Mindez azt mutatja, hogy az élelmiszeripar továbbra is stratégiai ágazat.

Ahogy az Agrárszektor írja, a szakember beszélt arról is, hogy szerinte most zajlik Közép- és Közép-Kelet Európa „újra szerkesztése”, és egy olyan lengyel-ukrán szövetség jöhet létre, ami a francia-német tengely „ellensúlya” lehet, és ez nagy gazdasági hatással lesz a magyar és környező piacokra is.

Ukrajnából rengeteg áru jött már be az EU-ba, Lengyelországon keresztül is. Ha 2-5-10 év múlva kialakul az új fúzió, egy új világrendnek leszünk a részei, és ha ez bekövetkezik, Magyarországon már nem nagyon tehetünk majd semmit az ellen, hogy nyugatról keletre jön a takarmánygyártás. Ezért is kell most azonnal cselekednünk, és versenyeznünk azért, hogy az állattartók Magyarországot válasszák.

- hangsúlyozta a szakember.

